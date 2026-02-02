search
Banane și papaya cultivate iarna, în Alba Iulia. Povestea bărbatului care a transformat pasiunea pentru plante exotice într-o atracție locală

0
0
Publicat:

Într-o curte obișnuită din Alba Iulia, un bărbat reușește să cultive banane, portocale, papaya și alte fructe exotice, inclusiv iarna, când temperaturile de afară sunt sub zero grade. Deși pasiunea sa presupune costuri mari, aceasta l-a transformat într-un adevărat punct de atracție pentru comunitate.

Nea Nelu a plantat papaya, nisperos, fructul pasiunii și alte specii. FOTO: Facebook/Ziarul Unirea
Nea Nelu a plantat papaya, nisperos, fructul pasiunii și alte specii. FOTO: Facebook/Ziarul Unirea

Ioan Vasiu, cunoscut de localnici drept Nea Nelu, povestește că pasiunea pentru plante exotice are rădăcini vechi, încă din familie.

„Părinții mei au avut lămâi, bineînțeles că nu erau în seră. Erau în casă, în ghiveci. Vara îi scoteam afară, iarna în casă și uite așa ne chinuiam și noi, chinuiam și plantele și, până la urmă, m-am hotărât să fac o seră”, a povestit Ioan Vasiu, la Antena 3 CNN.

Odată construită sera, au urmat experimentele. Pe lângă citrice, Nea Nelu a plantat papaya, nisperos, fructul pasiunii și alte specii exotice, care au început să dea roade.

„Se fac! Trebuie avut grijă de ele. Trebuie udate, trebuie temperatură, trebuie îngrășăminte. Bineînțeles, numai îngrășăminte naturale folosesc”, explică proprietarul, care stă chiar în apropierea Cetății Alba Carolina.

Sera are o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați și este încălzită cu o centrală proprie, ceea ce implică cheltuieli lunare semnificative. Cu toate acestea, Nea Nelu spune că satisfacția depășește costurile. Fructul său preferat este papaya, deși recunoaște că este cel mai dificil de întreținut.

Sera are aproape 40 de metri pătrați și este încălzită cu o centrală proprie. FOTO: Facebook/Ziarul Unirea
Imaginea 1/4: Sera are aproape 40 de metri pătrați și este încălzită cu o centrală proprie. FOTO: Facebook/Ziarul Unirea
Sera are aproape 40 de metri pătrați și este încălzită cu o centrală proprie. FOTO: Facebook/Ziarul Unirea
Sera are aproape 40 de metri pătrați și este încălzită cu o centrală proprie. FOTO: Facebook/Ziarul Unirea
Sera are aproape 40 de metri pătrați și este încălzită cu o centrală proprie. FOTO: Facebook/Ziarul Unirea
Sera are aproape 40 de metri pătrați și este încălzită cu o centrală proprie. FOTO: Facebook/Ziarul Unirea

„Deși e greu de întreținut și destul de greu produce, pentru că trebuie condiții mai speciale și e cheltuială mai mare, dar în schimb, când produce, produce ca lumea”, spune acesta.

Bananele ocupă locul al doilea în topul preferințelor sale, însă au și ele particularitățile lor.

„(Bananul) produce o dată în viața lui. Pe urmă vine tăiat, între timp cresc puiuții lângă el. Până când crește mare ciorchinele și se coc bananele, că durează între 5 și 8 luni, după ce s-a format ciorchinele mare de banană, până când se coace, depinde de iarnă sau vară”, explică el.

Cea mai mare provocare rămâne menținerea echilibrului dintre temperatură și umiditate, întrucât diferitele tipuri de plante au nevoi diferite.

„Umiditatea se formează și o controlez prin aerisire. De fapt, și cu umiditatea e o problemă pentru că am două feluri de plante, la care le place umiditatea și temperatură mare. De exemplu, citricele le place mai răcoare și mai puțină umiditate. Și cam am problemă și trebuie să văd între ele, și cu niciuna nu am rezultate maxime, pentru că dacă la una am rezultate maxime, pe cealaltă am defavorizat-o”, spune Nea Nelu.

Atunci când recolta depășește nevoile familiei, fructele ajung la prieteni și cunoștințe. Curioșii vin adesea să vadă cu ochii lor fructele exotice coapte în mijlocul iernii. „Mi se pare un lucru fenomenal, mai ales în timpul iernii, să ai fructe exotice”, spune un localnic.

