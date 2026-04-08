Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Video Vizita inopinată a ministrului de Interne la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Ce le-a transmis studenților

Studenții Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” au primit miercuri, 8 aprilie, vizita ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Predoiu în vizită la Academia de Poliție. FOTO: colaj Facebook MAI
Predoiu în vizită la Academia de Poliție. FOTO: colaj Facebook MAI

„Sărbători luminate și liniștite, pace, bucurie alături de cei dragi. Mult succes în continuare!”, le-a transmis ministrul.

Viața de student în cadrul Academiei de Poliție are un ritm intens și un specific aparte. Cei care aleg acest drum se pregătesc să devină ofițerii Ministerului Afacerilor Interne, într-un mediu în care disciplina, responsabilitatea și spiritul de echipă sunt esențiale.

Pregătirea studenților nu se rezumă doar la teorie. Stagiile de practică desfășurate în structurile Poliției le oferă ocazia să își consolideze cunoștințele și să învețe direct de la profesioniști cu experiență în teren.

Mesajul lui Predoiu la depunerea jurământului militar, în octombrie 2025

În octombrie anul trecut, Cătălin Predoiu a fost din nou în mijlocul studenților de anul I la ceremonia depunerii jurământului militar.

Ministrul a subliniat atunci importanța acestui pas în cariera tinerilor, descriind jurământul drept „un act fondator, definitoriu și determinant”.

„Astăzi, prin Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, MAI își asumă responsabilitatea de a pregăti o nouă generație de studenți care au ales să își dedice viața profesională legii, cetățenilor, Patriei și Tricolorului, în slujba binelui și a semenilor”, a declarat Predoiu în octombrie 2025.

Adresându-se direct tinerilor, ministrul i-a îndemnat să rămână fideli valorilor asumate și să nu abandoneze jurământul depus, indiferent de dificultățile de care se vor lovi în carieră. „Să aveți puterea să nu vă lăsați doborâți de greutăți și de tentații și să rămâneți drepți ca brazii de gardă la Tricolor și ai Legii, să nu vă pierdeți entuziasmul și pasiunea care v-au călăuzit până aici, să nu vă pierdeți simțul adevărului și al dreptății și să aveți curajul să luptați întotdeauna pentru ele”, a transmis acesta.

Predoiu a atras atenția și asupra contextului actual, caracterizat de schimbări rapide și provocări generate de noile tehnologii. El a menționat că generația actuală va avea rolul de a adapta profesiile din domeniul ordinii publice la noile realități, fără a pierde din vedere valorile democratice și drepturile cetățenești.

