Atenție, șoferi! Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, vineri, 5 septembrie

Autoritățile bulgare au anunțat că vineri, 5 septembrie, în intervalul orar 6.30-7.15, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată în ambele sensuri de deplasare, anunță Poliția de Frontieră.

„Măsura este necesară pentru relocarea instalațiilor de marcare a secțiunii în reparație și schimbarea benzii pe care se vor efectua următoarele lucrări de reparații”, a transmis Poliția de Frontieră.

Lucrările de reparații se desfășoară în continuare, iar traficul rutier este dirijat alternativ, pe o singură bandă.

„Pentru a evita blocajele sau întârzierile, recomandăm conducătorilor auto și firmelor de transport să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare următoarele rute alternative:

-Dolj: Calafat

-Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

-Călărași: Călărași

-Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir”, a precizat Poliția de Frontieră.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează, în cooperare cu Poliția Română și Poliția de Frontieră din Bulgaria, pentru gestionarea eficientă a traficului rutier în zona de frontieră.

„Recomandăm tuturor participanților la trafic: respectați semnalele și indicațiile polițiștilor; purtați centura de siguranță; păstrați distanța de siguranță față de vehiculul din față; conduceți prudent; informați-vă din surse oficiale”, au mai transmis polițiștii.