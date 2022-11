Arman Sutbayev, General Manager Mars Romania, despre implicarea Mars în creșterea numărului de adopții

Câteva milioane de gospodării din România au în grijă un animal de companie, iar o parte dintre ele au fost adoptate din adăposturi sau de pe stradă.

Anul acesta, MARS România a continuat tradiția de a se implica în viața cățeilor din adăposturi de Ziua Mondială a Animalelor și a organizat o nouă acțiune de voluntariat alături de echipă. Arman Sutbayev, General Manager Mars Romania, s-a alăturat colegilor în vizita la adăpostul pentru căței ASPA din Bragadiru și ne-a răspuns la câteva întrebări.

Care este misiunea/ viziunea Mars privind adopțiile? V-ați setat un anumit obiectiv sau angajament?

Scopul nostru global este să creăm "O lume mai bună pentru animalele de companie" și avem câțiva piloni pe care ne concentrăm atenția. Adopțiile reprezintă unul dintre aceștia, iar obiectivul nostru este să ajutăm fiecare cățeluș sau pisică să-și găsească o familie iubitoare. Este un proiect ambițios, dar știm că “fiecare călătorie de o mie de mile începe cu un singur pas” și credem că fiecare acțiune care are la bază această idee va ajuta numeroase animale de companie aflate la nevoie. Implementăm mai multe proiecte în această direcție, cum ar fi susținerea adăposturilor individuale sau derularea campaniilor de educare a noilor părinți de căței cu privire la responsabilitatea și angajamentul de 10-15 ani. Ne dorim să lucrăm întotdeauna la crearea unei lumi mai bune pentru animalele de companie.

Cum abordează Mars problema adopțiilor câinilor și pisicilor? Ce activități realizează compania pentru a susține adopțiile?

Mars are o istorie lungă în sprijinirea adopțiilor de animale de companie. De-a lungul anilor, am derulat campania “Ziua Mondială a Animalelor” împreună cu ONG-ul partener pentru a susține animalele de companie din adăposturi. De exemplu, în 2021, în timpul campaniei de Ziua Mondială a Animalelor, consumatorii care au achiziționat produse Pedigree, Whiskas, Sheba, Perfect Fit, Cesar sau Dreamies au contribuit la donarea a aproximativ 230.000 de porții de mâncare specializată către 46 de adăposturi selectate și au ajutat astfel peste 18.000 de animale de companie din România. De la începutul campaniei, de peste 10 ani, am donat peste 1,8 milioane de porții de mâncare către adăposturile din România, a declarat Arman Sutbayev despre campania Ziua Mondială a Animalelor.

În plus, ne-am propus să creștem gradul de conștientizare privind adopțiile și în rândul asociațiilor noștri, așa că îi încurajăm să adopte un cățel din adăposturi și le oferim hrană Pedigree pentru un an.

De asemenea, încercăm să le oferim asociațiilor noștri cele mai bune condiții pentru a putea să petreacă mai multe momente alături de animalele lor de companie și în timpul orelor de lucru. Îl numim concept de birouri pet-friendly. Astfel, oricine poate să își aducă animalul de companie la birou și să se bucure de zile de lucru petrecute împreună.

Colaborează Mars cu ONG-uri?

Avem o serie de ONG-uri partenere pe termen lung, alături de care am implementat o serie de proiecte pentru a sprijini adăposturile de animale de companie. În același timp, în cadrul proiectului nostru de voluntariat, vizităm și alte organizații și adăposturi de animale de companie.

De exemplu, cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor sărbătorită pe 4 octombrie, anul acesta, am organizat Programul de Voluntariat Mars, în cadrul căruia o parte dintre asociații Mars au mers la ASPA Bragadiru (Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor) unde au avut ocazia să cunoască și să interacționeze cu cei aproximativ 600 de căței din adăpost. În plus, le-au oferit recompense și au petrecut timp cu ei pentru a-i ajuta să învețe să socializeze. Prin această acțiune, ne-am propus să încurajăm adopțiile în rândul asociaților Mars și nu numai.

Dar cu adăposturile de animale? Cum arată aceste colaborări?

Adăposturile de animale de companie reprezintă un subiect care ne este drag. Organizăm vizite la adăposturi constant și încercăm să le sprijin atât prin muncă fizică, cât și prin donații. În cadrul programului de voluntariat de anul acesta, peste 50 de asociați Mars au ajutat adăposturile din România cu plimbarea câinilor, curățarea adăposturilor, vopsirea căsuțelor pentru căței și au socializat cu aceștia. În total, doar anul acesta, asociații Mars au petrecut peste 140 de ore ajutând adăposturile din România.

Ce activități ați desfășurat până acum pentru a sprijini adăposturile?

Pe lângă campaniile de educare, activitățile de voluntariat și acțiunile de susținere a adăposturilor individuale, suntem în contact cu reprezentații anumitor organizații și încercăm să îi susținem atunci când au nevoie. De asemenea, ne străduim să promovăm importanța adopției sprijinind inclusiv organizarea târgurilor pentru animalele fără adăpost pentru a crește numărul de animale de companie adoptate.

Prin brandul Pedigree, încercăm să îi educăm pe cei care își doresc să adopte un animal de companie și le oferim informații despre cum să se pregătească pentru sosirea unui nou membru al familiei, cum să îl îngrijească, dar și recomandări privind nutriția și dresarea acestora.

De asemenea, alături de influencerii care au adoptat deja un animal de companie încercăm să inspirăm noile adopții.

Aveți statistici sau cifre privind numărul animalelor pe care Mars le-a ajutat?

Câteva rezultate ale inițiativei „Ziua Mondială a Animalelor” din ultimii doi ani sunt:

În cadrul campaniei „Ziua Mondială a Animalelor”, desfășurată în 2020, au fost donate 230.000 de porții de hrană specializată către 22 de adăposturi din București precum și alte adăposturi din țară, în Giurgiu, Argeș, Vâlcea, Bacău, Cluj, Constanța, Hunedoara, Arad. Prin donația Mars a fost asigurată hrană pentru 14.312 câini și 1.756 pisici aflați în cele 44 de adăposturi.

În 2021, Mars România a donat 230.000 porții de hrană specializată către 46 adăposturi din toată țara, care au fost distribuite către un număr aproximativ de 15.000 de câini și 2.000 pisici.

Mars România implementează constant acțiuni concrete ce vin ca soluții pentru problemele animalelor de companie din adăposturi: lipsa hranei și numărul tot mai scăzut al adoptiilor.

Susțineți adăposturile de animale și din cadrul altor piețe?

Avem o serie de organizații partenere în toată regiunea Europa Centrală care sunt dedicate activităților și nevoilor locale.

Mars sprijină adopția câinilor și pisicilor în rândul angajaților? În ce mod?

La Mars, credem că fiecare câine și fiecare pisică merită o familie iubitoare și de aceea încurajăm și susținem asociații să adopte. Încercăm să le oferim informații în acest sens și să le explicăm cât de important este să adopte un animal de companie. În plus, tuturor asociaților care adoptă un cățel, le oferim hrană Pedigree gratis timp de un an pentru noul lor prieten.

De asemenea, aceștia își pot lua prietenii patrupezi la birou, unde ne-am asigurat că au deja o mulțime de beneficii prin care să aibă parte de timp de calitate petrecut împreună. Încercăm să oferim condiții prin care nu doar asociații să se simtă confortabil la locul de muncă, ci și prietenii lor patrupezi, datorită birourilor pet-friendly. Avem astfel de birouri în Cehia, Ungaria și România și vrem să extindem acest concept.

Angajații Mars sunt implicați în vreun fel în sprijinirea adăposturilor? (voluntariat, etc.)

Fiecare asociat Mars vizitează în mod regulat diverse organizații și adăposturi pentru a ajuta cu ceea ce este nevoie, fie că este vorba de plimbarea cățeilor sau de curățarea adăposturilor. După cum spuneam, doar anul acesta, 50 dintre asociații Mars din România au dedicat peste 140 de ore pentru muncă fizică în adăposturi.

