Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Femeia bănuită de uciderea medicului anestezist din Capitală va ajunge azi în fața instanței. Recunoaște fapta, dar susține că s-a autoapărat

Femeia de aproape 40 de ani, care lucra ca menajeră pentru medicul în vârstă de 72 de ani, a fost reținută de autorități la patru zile după ce trupul acestuia a fost găsit înjunghiat în apartamentul său incendiat din Capitală.

Deși suspecta a încercat să distrugă probele prin provocarea incendiului, anchetatorii au reușit să recupereze dovezi esențiale și mai multe cuțite din bucătărie pentru a stabili arma crimei. Ea va fi prezentată luni instanței cu propunerea de arestare preventivă.

Medicul a fost găsit mort în locuința sa din Capitală FOTO: Arhivă

Comunicatul oficial transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul București

Potrivit unui comunicat transmis luni de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, la data de 5 aprilie 2026 a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva unei femei în vârstă de 39 de ani, acuzată de omor, distrugere și furt calificat.

Anchetatorii au stabilit că, în seara zilei de 31 martie 2026, în jurul orei 21:00, suspecta s-ar fi aflat în locuința victimei, medicul anestezist în vârstă de 72 de ani, din Sectorul 3 al Capitalei. În acest context, femeia ar fi atacat bărbatul cu un cuțit, provocându-i multiple plăgi, inclusiv o rană gravă în zona toracică, care a afectat inima.

După comiterea agresiunii, femeia ar fi sustras telefonul victimei și ar fi incendiat apartamentul folosind substanțe inflamabile, după care a fugit de la locul faptei.

La fața locului au intervenit pompierii, care au reușit să stingă incendiul și să scoată victima din locuință. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiți să declare decesul bărbatului.

Suspecta a fost identificată după cinci zile de investigații și a fost găsită pe 5 aprilie la domiciliul său din comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, în urma unei percheziții.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar procurorii au solicitat Tribunalului București arestarea preventivă pentru 30 de zile. Va fi prezentată instanței cu propunerea de arestare preventivă, astăzi, 6 aprilie. 

Mărturia suspectei: Ipoteza legitimei apărări

Potrivit unor surse din anchetă, femeia și-ar fi recunoscut fapta, dar a susținut că a fost un act de autoapărare după ce victima ar fi devenit agresivă pe fondul consumului de alcool. Anchetatorii nu exclud însă nici varianta existenței unui complice.

Portretul victimei: Un medic respectat, fără conflicte

Cristian Staicu, fost medic la spitalele Gomoiu și Lahovari, tocmai își încheiase ultima gardă cu trei zile înainte de tragedie. Colegii și vecinii l-au descris ca fiind o persoană liniștită:

"N-am mai văzut-o pe aici". "Niciodată nu l-am văzut pe dânsul cu vreo femeie! Şi mai în vârstă... ştiu eu ce făcea pe acolo?", spun vecinii surprinși de prezența femeii.

Monica Pop, șefa Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice, a declarat: "Am făcut zeci de gărzi împreună, dacă nu sute. Este foarte impresionant ce s-a întâmplat, nu ne explicăm nimic, nu a avut niciodată conflicte cu nimeni. Era un om foarte liniştit, foarte paşnic. A spus că nu o să mai facă de gardă în aprilie".

Victima a fost găsită în bucătărie cu multiple plăgi înjunghiate. Anchetatorii au stabilit că atacul a fost unul surpriză, iar incendiul a fost provocat intenționat ulterior pentru a șterge urmele. După eliminarea cercului de apropiați din lista suspecților, atenția s-a concentrat asupra menajerei.

