Aplicația europeană pentru siguranța copiilor a rezistat doar 120 de secunde în fața hackerilor

Comisia Europeană a lansat o nouă aplicație, care va permite utilizatorilor să își dovedească vârsta atunci când accesează platforme online, contribuind la protejarea copiilor de conținutul dăunător sau neadecvat. Sistemul s-a dovedit însă a fi extrem de vulnerabil în fața testelor de penetrare. Specialiștii în securitate au reușit să exploateze lacunele de programare și să spargă aplicația într-un timp record, de sub 120 de secunde.

Întrucât copiii petrec mai mult timp online ca niciodată, siguranța lor a devenit o preocupare majoră, existând cazuri răspândite de hărțuire și platforme cu design adictiv, a informat recent Comisia Europeană.

Pentru a preveni expunerea la conținut dăunător și ilegal, precum și agresiunea sexuală de către prădătorii online, Comisia a propus o soluție europeană, susținând că noua aplicație de verificare a vârstei este ușor de utilizat și poate fi configurată folosind un pașaport sau o carte de identitate, permițând utilizatorilor să își dovedească vârsta atunci când accesează servicii online.

„Aplicația este complet anonimă, funcționează pe orice dispozitiv și este complet open source , ceea ce înseamnă că și țările partenere din întreaga lume o pot adopta. Aplicația este o soluție gratuită și ușor de utilizat pentru a spori siguranța online a copiilor, pe care platformele online se pot baza cu ușurință. Unele țări ale UE intenționează deja să integreze aplicația în portofelele lor naționale de identitate digitală, iar președintele Comisiei a făcut apel la mai multe țări ale UE și la sectorul privat să urmeze exemplul.

UE își menține angajamentul de a face lumea digitală mai sigură pentru copii. Prin intermediul aplicației de verificare a vârstei, UE ia măsuri decisive pentru a proteja copiii și a trage la răspundere platformele online, consolidând prioritatea siguranței copiilor față de interesele comerciale”, a informat recent Comisia.

Hackerii spun că durează 2 minute să o spargă

Experții în cibernetică spun că au găsit lacune în aplicația de verificare a vârstei de la Bruxelles, în ciuda afirmațiilor executivului UE că aceasta este „gata din punct de vedere tehnic”, scrie Politico.

La câteva ore de la lansarea aplicației de către UE, consultantul în securitate Paul Moore a descoperit că aceasta stochează date sensibile pe telefonul unui utilizator și îl lasă neprotejat, potrivit unei postări distribuită pe scară largă pe X. Moore a susținut că a spart aplicația în mai puțin de 2 minute.

Baptiste Robert, un proeminent hacker francez de tip „white hat”, a confirmat multe dintre probleme și a declarat că este posibil să se ocolească funcțiile de autentificare biometrică ale aplicației, ceea ce înseamnă că cineva ar putea renunța la introducerea unui cod PIN sau la utilizarea Touch ID pentru a accesa aplicația.

Olivier Blazy, un cercetător criptografic care face parte dintr-un grup de lucru francez privind identitatea digitală, a declarat: „Să presupunem că am descărcat aplicația, am dovedit că am peste 18 ani, atunci nepotul meu îmi poate lua telefonul, debloca aplicația și o poate folosi pentru a dovedi că are peste 18 ani.”

Comisia Europeană și-a menținut vineri declarația conform căreia aplicația este gata din punct de vedere tehnic. „Da, este gata «și poate fi întotdeauna îmbunătățită»”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt șef Paula Pinho.

Purtătorul de cuvânt al departamentului digital, Thomas Regnier, a declarat: „Acum, când spunem că este o versiune finală, este... încă o versiune demo”. El a adăugat că produsul final nu este încă disponibil pentru cetățeni și „codul va fi actualizat și îmbunătățit constant... Nu pot exclude astăzi dacă vor fi necesare sau nu actualizări suplimentare.”

Comisia Europeană a declarat joi că hackerii investighează o „versiune demo” anterioară a aplicației, lansată în „scopuri de testare și dezvoltare”. Vulnerabilitatea „a fost remediată”, a precizat aceasta.

Însă atât Moore, cât și Blazy au declarat că își efectuează testele online asupra celei mai recente versiuni a codului UE.

„Pe jumătate copt”

Disputa online privind aplicația UE dezvăluie o diviziune acerbă în ceea ce privește modul de gestionare a accesului utilizatorilor de internet la orice fel de site, de la cele pornografice la platforme de socializare.

UE și multe dintre țările sale membre încearcă să implementeze metode de verificare a vârstei oamenilor online - impulsionate de o presiune politică pentru o mai bună protecție a copiilor pe internet.

Președintele francez Emmanuel Macron a reunit șefi de stat din întreaga Europă pentru o convorbire video pe această temă, la care au participat von der Leyen, Giorgia Meloni (Italia), Pedro Sánchez (Spania), Friedrich Merz (Germania) și alți lideri.

Australia a devenit în decembrie prima țară din lume care a implementat restricții privind utilizarea rețelelor de socializare de către copii, interzicând efectiv persoanelor sub 16 ani să utilizeze platforme populare precum TikTok și YouTube.

Comisia Europeană a lansat în 2024 o licitație de 4 milioane de euro pentru aplicația de verificare a vârstei la sfârșitul anului trecut, licitație câștigată de compania suedeză de identitate digitală Scytáles și Deutsche Telekom.

Aplicația permite utilizatorilor să își verifice vârsta prin intermediul pașaportului, al unui act de identitate național sau prin intermediul unor furnizori de încredere, cum ar fi o bancă. Platformele tehnologice pot întreba aplicația dacă o persoană are peste o anumită vârstă, dar nu ar avea acces la mai multe date personale - prin ceea ce este cunoscut sub numele de metodă „zero-knowledge proof” care vizează păstrarea confidențialității.

Guvernele naționale își pot proiecta, de asemenea, propriile aplicații, iar aplicațiile sunt menite să funcționeze împreună pentru a permite verificări fără probleme ale vârstei în întregul bloc comunitar.

