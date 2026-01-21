search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Închisoare sau muncă silnică pentru amenzile neplătite - Proiectul care îi vizează pe restanțieri

0
0
Publicat:

Românii care nu își plătesc amenzile contravenționale timp de un an pot fi obligați de instanță să achite fie o amendă penală, fie să presteze muncă în folosul comunității, potrivit unui act normativ pus în dezbatere publică.

Un polițist scrie o amendă de circulație
Amenzile neplătite se pot transforma în muncă în folosul comunității. Foto Shutterstock

Legea privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților pusă în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării prevede că instanța poate dispune pedeapsa cu munca în folosul comunității sau plata unei amenzi penale pentru persoanele care nu și-au plătit timp de 12 luni amenda contravențională.

Într-un comunicat de presă emis miercuri, Apador-Ch, organizație neguvernamentală care acționează pentru protecția drepturilor omului, cere înlăturarea acestei prevederi din proiectul de lege pe motiv că încalcă Codul Penal și Constituția și creează artificialui noi „infractori”.

„APADOR-CH cere Guvernului să renunțe la propunerea de modificare a Codului administrativ, care prevede transformarea amenzilor contravenționale neplătite în amenzi penale. Potrivit proiectului pe care Guvernul vrea să-și asume răspunderea la finalul acestei luni, neplata unei amenzi contravenționale timp de 12 luni ar permite instanței să dispună fie muncă în folosul comunității, fie aplicarea unei amenzi penale.

APADOR-CH atrage atenția că amenda penală este o sancțiune specifică dreptului penal și poate fi aplicată exclusiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, nu a unei contravenții. În prezent, legislația română nu califică neplata unei amenzi contravenționale drept infracțiune, iar transformarea unei datorii într-o sancțiune penală contravine principiilor fundamentale ale dreptului penal.

Prin această modificare, Guvernul ar încălca prevederile Codului penal și ale Constituției. APADOR-CH consideră că soluția propusă creează artificial noi „infractori” și solicită eliminarea acestei prevederi din proiectul de act normativ aflat momentan în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Dezvoltării”, a informat miercuri organizația neguvernamentală.

Ce prevede proiectul

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor se modifică și se completează după cum urmează:(…)

4. La articolul 28, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alin. (4)-(8), cu următorul cuprins: (…)

(7) Dacă în termen de 12 luni de la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției, amenda nu a fost achitată, organul fiscal local transmite procesul verbal de constatare a contravenției la judecătoria de pe raza căreia își are domiciliul contravenientul pentru ca instanța să dispună:

a) transformarea în muncă în folosul comunității;

b) transformarea în amendă penală, cu termen de plată 60 de zile.

APADOR-CH cere eliminarea literei b) de la art. 28 al. 7 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, argumentând:
„Amenda penală este o sancțiune penală, care nu poate fi aplicată decât pentru săvârșirea unei infracțiuni, nu si pentru săvârșirea unei contravenții. Deocamdată, nu este prevăzută in nicio lege o infracțiune care sa constea in neachitarea amenzii contravenționale in termen de 12 luni de la data comunicări procesului-verbal de constatare a contravenției. Practic, e foarte greu de acceptat ca simpla neplata unei datorii sa constituie infracțiune (exista o excepție, in art. 6/1 din Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca este infracțiune fapta de reținere și neplată a anumitor impozite și contribuții – dar, in acel caz, infracțiunea este prevăzută într-o anumita lege; in cazul fata, in nicio lege nu se prevede ca e infracțiune neplata amenzii contravenționale intr-un anumit termen.). Doar daca era prevăzută in lege o astfel de infracțiune, se putea stipula aplicarea unei amenzi penale.

Ca atare, nu se pot prevedea sancțiuni penale (inclusiv amenda penala) pentru comiterea unor contravenții, adică pentru fapte care nu sunt prevăzute de lege ca fiind infracțiuni.

Potrivit art. 1 si 2 din Codul penal, nicio persoană nu poate fi sancționată penal (inclusiv prin aplicarea unei amenzi penale) pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală, ca infracțiune, la data când a fost săvârșită.

În concluzie, prin introducerea acelui text, care prevede posibilitatea sancționării penale (prin amenda penala) a unei fapte care nu e prevăzută de lege ca fiind infracțiune sunt încălcate art. 1 si 2 din Codul penal si, astfel, este încălcat art. 1 al. 5 din Constituție”.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
digi24.ro
image
Povestea tulburătoare a unei fetițe de 6 ani, singura supraviețuitoare dintr-o familie aflată în trenul distrus în Spania
stirileprotv.ro
image
România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse
gandul.ro
image
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi are o nouă ofertă pe masă, după ce a refuzat milioanele arabilor! De ce depinde duelul cu Marius Șumudică. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
antena3.ro
image
Accident sinistru în Chiajna. Tânărul lovit de tren, tată a doi copii, se grăbea să ajute un prieten cardiac
observatornews.ro
image
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Cum verifici câte puncte de penalizare ai pe permis în 2026? Toate schimbările anunţate
playtech.ro
image
Crima din Cenei, detalii înfiorătoare! Cum a fost ucis băiatul de ceilalți adolescenți și de ce tatăl victimei ar putea lipsi de la înmormântare
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima reacție a Gabrielei Ruse, după ce a reușit performanța carierei la Australian Open
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Filmul crimei din Timiș, unde Alin a fost înjunghiat de prieteni și apoi îngropat în curtea unei case. Motivul halucinant pentru care i-ar fi luat viața
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber. Vestea a venit ca un șoc: A fost foarte greu când am aflat. Mă simțeam așa de bine aici. Au fost lacrimi multe
romaniatv.net
image
Se taie pensiile românilor. Cine vor fi cei afectați în februarie
mediaflux.ro
image
Vitali Klitschko anunță o catastrofă: „600.000 de oameni au părăsit Kievul”. Motivul e tulburător
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Crima din Timiș a șocat România. Cum a fost ucis Alin, tânărul de 15 ani, de alți doi adolescenți de 13 și 15 ani. Descoperirea macabră făcută de polițiști
actualitate.net
image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Prințul William, Kate Middleton sursa foto Profimedia jpg
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?
okmagazine.ro
Kate și William, vizită în Scoția marți, 20 ianuarie, Profimedia (7) jpg
Prințesa Kate, din nou superbă în carouri. În Scoția, a etalat un nou palton din garderoba sa
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Ilie Năstase și Luminița Anghel refuză să-și mai ajute copiii adoptivi cu bani? Radu Leca, psiholog: „Un copil vine cu răni vechi!” E cale de împăcare?
image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”

OK! Magazine

image
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
A făcut cancer colorectal la 24 de ani. Care au fost cele 3 simptome prezente?