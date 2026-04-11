Video „Am dat foc la 40.000 de euro”. Lupta contracronometru într-o livadă din Cluj, unde 4.000 de lumânări au fost aprinse pentru a salva cireșii de îngheț

O fermă pomicolă din județul Cluj a cheltuit aproape 40.000 de euro într-o singură noapte pentru a salva livada de cireși de înghețul târziu de primăvară, după ce temperaturile au coborât sub zero grade. Fermierii au aprins 4.000 de lumânări anti-îngheț, într-o cursă contracronometru pentru salvarea florilor.

Imaginile publicate de reprezentanții Fermei Steluța surprind mii de puncte de lumină printre rândurile de cireși, într-un peisaj spectaculos, dar care ascunde de fapt o luptă dură cu vremea.

„Azi noapte am dat foc la 40.000 de euro. Nu e o exagerare. E realitatea unei nopți de primăvară în care temperaturile au scăzut sub zero și livada noastră de cireși era la un pas să fie distrusă de înghețul târziu. 4.000 de lumânări antiîngheț aprinse printre rânduri. 40.000 de euro transformați în fum și căldură, ca să salvăm florile de cireș care, peste câteva săptămâni, vor deveni fructele pe care le veți găsi pe piață”, au transmis fermierii într-o postare pe Facebook.

Metoda, rar utilizată în România din cauza costurilor ridicate, a reușit să crească temperatura din livadă cu câteva grade, suficient pentru ca florile fragile să reziste nopții geroase.

„La ora 7:00 dimineața aveam -2,7°C temperatura aerului. Pe rând, acolo unde am amplasat gălețile, temperatura a urcat la +1,4°C”, au mai precizat reprezentanții fermei, subliniind eficiența intervenției.

Intervenția a presupus și un efort uman considerabil. Aproximativ 20 de angajați au lucrat toată noaptea, în frig, printre pomi, pentru a aprinde lumânările și pentru a se asigura că acestea ard constant până la răsărit.

„Astă noapte, 20 de oameni din echipa Ferma Steluța nu au închis un ochi. Toată noaptea, pe ger, printre rânduri, au aprins lumânare cu lumânare, le-au supravegheat, le-au stins la răsărit. 20 de oameni care au lăsat deoparte liniștea sărbătorii pentru a salva livada, pentru că atunci când natura lovește, nu există pauză și nu există <mai vedem mâine>”, au mai scris reprezentanții fermei.

Munca s-a încheiat abia dimineața, când temperaturile au început să crească, iar pericolul de îngheț a trecut. Lumânările au fost stinse la răsărit, după o noapte în care fiecare grad în plus a contat pentru supraviețuirea recoltei.

Fermierii spun că astfel de intervenții explică și de ce cireșele ajung adesea la prețuri ridicate în piețe.

„Poate v-ați întrebat vreodată de ce cireșele sunt scumpe. Pentru că o singură noapte de ger ne poate lua recolta unui an întreg. Pentru că, uneori, ca să salvezi o livadă, trebuie să arzi la propriu zeci de mii de euro într-o singură noapte. Pentru că în spatele fiecărui kilogram de cireșe sunt nopți nedormite, oameni obosiți, decizii grele și investiții pe care nimeni nu le vede”, au explicat aceștia.

Mesajul fermierilor se încheie într-o notă emoționantă, dedicată celor care aleg să sprijine producătorii locali.

„Nu ne plângem. Asta e munca noastră și o iubim. Dar data viitoare când țineți în mână un pumn de cireșe, să vă amintiți că în spatele lor sunt oameni care, în noaptea dinaintea Paștelui, au aprins mii de lumânări ca să vi le poată aduce pe masă. Mulțumim celor care înțeleg și susțin agricultura românească”, au transmis reprezentanții fermei.