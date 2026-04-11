Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Video „Am dat foc la 40.000 de euro”. Lupta contracronometru într-o livadă din Cluj, unde 4.000 de lumânări au fost aprinse pentru a salva cireșii de îngheț

O fermă pomicolă din județul Cluj a cheltuit aproape 40.000 de euro într-o singură noapte pentru a salva livada de cireși de înghețul târziu de primăvară, după ce temperaturile au coborât sub zero grade. Fermierii au aprins 4.000 de lumânări anti-îngheț, într-o cursă contracronometru pentru salvarea florilor.

Imaginile publicate de reprezentanții Fermei Steluța surprind mii de puncte de lumină printre rândurile de cireși, într-un peisaj spectaculos, dar care ascunde de fapt o luptă dură cu vremea.

„Azi noapte am dat foc la 40.000 de euro. Nu e o exagerare. E realitatea unei nopți de primăvară în care temperaturile au scăzut sub zero și livada noastră de cireși era la un pas să fie distrusă de înghețul târziu. 4.000 de lumânări antiîngheț aprinse printre rânduri. 40.000 de euro transformați în fum și căldură, ca să salvăm florile de cireș care, peste câteva săptămâni, vor deveni fructele pe care le veți găsi pe piață”, au transmis fermierii într-o postare pe Facebook.

Metoda, rar utilizată în România din cauza costurilor ridicate, a reușit să crească temperatura din livadă cu câteva grade, suficient pentru ca florile fragile să reziste nopții geroase.

Lumânări aprinse în livadă Foto: FB
Lumânări aprinse în livadă Foto: FB

„La ora 7:00 dimineața aveam -2,7°C temperatura aerului. Pe rând, acolo unde am amplasat gălețile, temperatura a urcat la +1,4°C”, au mai precizat reprezentanții fermei, subliniind eficiența intervenției.

Intervenția a presupus și un efort uman considerabil. Aproximativ 20 de angajați au lucrat toată noaptea, în frig, printre pomi, pentru a aprinde lumânările și pentru a se asigura că acestea ard constant până la răsărit.

„Astă noapte, 20 de oameni din echipa Ferma Steluța nu au închis un ochi. Toată noaptea, pe ger, printre rânduri, au aprins lumânare cu lumânare, le-au supravegheat, le-au stins la răsărit. 20 de oameni care au lăsat deoparte liniștea sărbătorii pentru a salva livada, pentru că atunci când natura lovește, nu există pauză și nu există <mai vedem mâine>”, au mai scris reprezentanții fermei.

Munca s-a încheiat abia dimineața, când temperaturile au început să crească, iar pericolul de îngheț a trecut. Lumânările au fost stinse la răsărit, după o noapte în care fiecare grad în plus a contat pentru supraviețuirea recoltei.

Fermierii spun că astfel de intervenții explică și de ce cireșele ajung adesea la prețuri ridicate în piețe.

„Poate v-ați întrebat vreodată de ce cireșele sunt scumpe. Pentru că o singură noapte de ger ne poate lua recolta unui an întreg. Pentru că, uneori, ca să salvezi o livadă, trebuie să arzi la propriu zeci de mii de euro într-o singură noapte. Pentru că în spatele fiecărui kilogram de cireșe sunt nopți nedormite, oameni obosiți, decizii grele și investiții pe care nimeni nu le vede”, au explicat aceștia.

Mesajul fermierilor se încheie într-o notă emoționantă, dedicată celor care aleg să sprijine producătorii locali.

„Nu ne plângem. Asta e munca noastră și o iubim. Dar data viitoare când țineți în mână un pumn de cireșe, să vă amintiți că în spatele lor sunt oameni care, în noaptea dinaintea Paștelui, au aprins mii de lumânări ca să vi le poată aduce pe masă. Mulțumim celor care înțeleg și susțin agricultura românească”, au transmis reprezentanții fermei.

Top articole

image
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Discursul ținut de Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu”
gandul.ro
image
Trump vrea un arc de triumf la Washington, de aproape trei ori mai înalt decât cel din București
mediafax.ro
image
Ar fi fost lovitura fotbalului românesc. Motivul ireal pentru care Cornel Dinu n-a mai ajuns la Rapid
fanatik.ro
image
Rapoarte desecretizate de CIA despre țițeiul României. Cum „ne-a călărit” URSS prin SovRom-uri în anii ‘50 până a distrus industria petrolieră
libertatea.ro
image
Fractură în baza de susținători MAGA. Figuri cheie din ambele tabere ale mișcării îl critică pe Donald Trump
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
FOTO Apariție total neașteptată la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Nu l-a recunoscut mai nimeni
digisport.ro
image
FOTO Apariție surpriză a lui Nicușor Dan, alături de doi PSD-iști, la o mănăstire: „Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie”
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Paşte "la bucată". Românii stau zeci de minute la coadă pentru preparate tradiționale cumpărate cu porția
observatornews.ro
image
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
cancan.ro
image
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
newsweek.ro
image
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
prosport.ro
image
Pensia ta este calculată greșit? Ce trebuie să faci imediat şi cum îți recuperezi banii
playtech.ro
image
El este favorit să o preia pe Real Madrid. Nici vorbă de Klopp sau Zidane. E anunțul care zguduie fotbalul european
fanatik.ro
image
Război între maimuțe: imagini cu cea mai mare comunitate de cimpanzei din lume care se autodistruge într-un conflict fără precedent. „Atacurile sunt coordonate și extrem de brutale”
ziare.com
image
Selecționerul României a fost ales
digisport.ro
image
Nimeni nu câștigă, dar toată lumea plătește: cum s-a transformat războiul SUA-Iran într-un eșec major
stiripesurse.ro
image
ALEGERI UNGARIA Peter Magyar are șanse, dar primește autocrația lui Viktor Orban la cheie. Va fi tentant să o perpetueze – INTERVIU cu un cercetător
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Sâmbăta Mare 2026. Ce este bine să faci și ce nu în ziua dinaintea Paștelui
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
„Nu și-a putut stăpâni emoțiile.” Ce gest a făcut Răzvan Lucescu la înmormântarea tatălui său. A impresionat pe toată lumea
click.ro
image
Drob de miel, rețeta lui Sorin Bontea. Trucul care schimbă complet gustul preparatului de Paște
click.ro
image
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în costum de baie
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
Click!

image
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
image
„Nu și-a putut stăpâni emoțiile.” Ce gest a făcut Răzvan Lucescu la înmormântarea tatălui său. A impresionat pe toată lumea

OK! Magazine

image
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!

Click! Pentru femei

image
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei

Click! Sănătate

image
Ce impact are alcoolul în viața sexuală a bărbaților?