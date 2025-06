Adevărul neștiut despre tați: implicarea activă în creșterea copiilor determină schimbări în organism. Ce se întâmplă cu testosteronul

Înainte și după apariția unui copil în viața unui cuplu, atenția este îndreptată, în general, pe schimbările ce apar în viața și organismul mamei. Adevărul este că și tații trec printr-o perioada de transformare biologică, în funcție de nivelul de implicare în creșterea fătului.

Conform specialiștilor, după ce devin tați, nivelul de testosteron al bărbaților scade semnificativ. Este vorba despre o adaptare hormonală, cu rol funcțional, care susține procesul de conectare într-o manieră calmă și productivă. Pe măsură ce copilul se dezvoltă, iar procesul de creștere și implicare devine unul mai relaxat, nivelul de testosteron se echilibrează treptat, revenind la valorile normale.

Studiu. Noul rol de tată: adaptare în mod natural

Conform articolului publicat de către experții filipinezi în Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii au ținut sub observație 624 de bărbați tineri, cu vârste cuprinse între 21 și 26 de ani, timp de patru ani.

În anul 2025, acestora le-a fost măsurat nivelul de testosteron din corp. Patru ani mai târziu, în 2009, bărbații care au devenit tați și și-au asumat rolul activ, au înregistrat o scădere a testosteronului cu 26% dimineața și 34% seara. Bărbaților care nu aveau copii li s-au atribuit scăderi mult mai mici ale hormonului sexual, acestea fiind determinate de procesul de îmbătrânire naturală.

Mai mult de atât, tații care petreceau mai mult de trei ore pe zi alături de copilul lor au înregistrat un nivel și mai redus de testosteron în organism. Așadar, scăderea testosteronului a înregistrat schimbări radicale în ceea ce privește atitudinea taților, aceasta fiind una mult mai blândă, calmă, dezvoltând o putere de control de sine mai avansată.

Conform cercetătorilor, tatăl are un rol extrem de important în menținerea echilibrului familial. Bilogic vorbind, scăderea nivelului de testosteron la bărbații care devin tați determină lipsa impulsivității și agresivității, făcând masculii să adopte o personalitate empatică, dezvoltând o disponibilitate emoțională avansată.

Când revine nivelul testosteronului. Beneficii pentru sănătate

Experții demonstrează că, pe măsură ce creșterea copilului înaintează, nivelul de testosteron al taților revine treptat la valorile normale. Copilul devine mai independent, ceea ce induce o senzație de detensionare în viața părinților.

Pe de altă parte, studiile demonstrează faptul că un nivel mai scăzut de testosteron, la bărbați, reduce șansele de dezvoltare ale unor boli cardiovasculare și chiar al cancerului de prostată.

Pentru proaspeții tătici, scăderea nivelului de testosteron nu reprezintă o pierdere, ci face parte dintr-un proces biologic necesar adaptării la noua viață. Hormonul nu dispare definitiv, ci se echilibrează în funcție de contextul familial, încurajând emoțiile pozitive, dar și implicarea activă în creșterea copilului.