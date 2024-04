Povestea românului care spală mașinile regelui Charles. „M-am trezit, într-o zi, cu un telefon de la oamenii lui“

Un tânăr din Tecuci (Galați) plecat să muncească în Marea Britanie și-a deschis propria firmă, iar seriozitatea și munca de calitate l-au adus în postura de a spăla în prezent mașinile Casei Regale, dar și pe cele ale altor celebrități din insulă.

Eugen Tudose este din Tecuci (Galați) și a plecat din România în urmă cu șase ani din cauza neajunsurilor, după ce a reușit să-și pună de-o parte aproximativ 100 de lire. A ajuns în Anglia cu un singur gând, să-și găsească de muncă cât mai repede, fără să conteze ce va face. S-a angajat la compania Jaguar Land Rover, unde a spălat mașini timp de patru ani.

„Am venit în Anglia acum șapte ani cu 100 de lire în buzunar. Timp de două săptămâni, ca să mă pot descurca cu banii, am cheltuit cel mult două lire pe zi și am dormit pe scaunele de la Victoria Coach Station (n.r. autogară din Londra)", a povestit românul pentru Anunțul Uk.

După ce a căpătat experiență, Eugen și-a deschis propria spălătorie, iar serviciile de calitate i-au adus clienți și contracte în toată Anglia.

„În ultimul an de muncă la Jaguar am decis să îmi deschid propria mea firmă de spălătorie, oferind servicii la domiciliul clienților. Calitatea devastatoare de la spălătoriile din UK m-a determinat să încep o asemenea afacere. După un an de zile am început să îmi fac baza mea de clienți și contracte semnate, iar acum compania mea ajunge oriunde în UK", a explicat Eugen.

Spală Rolls Royce-ul de 370.000 de lire sterline al unui fost campion mondial la box

Experiența la Jaguar Land Rover l-a ajutat foarte mult să își dezvolte afacerea, fiind un element cheie în CV-ul său. Așa a ajuns să spele limuzinele mai multor britanici celebri, prima persoană faimoasă care l-a contactat fiind fostul campion mondial de box Chris Eubank, alături de care în 2022 a apărut într-un articol al unei publicații din Coventry.

Eugen a rămas efectiv cu gura căscată după ce Chris Eubank i-a cerut să îi spele din nou Rolls Royce-ul de 370.000 de lire sterline. „Am fost foarte surprins când am aflat", a recunoscut Eugen pentru CoventryLive.

Ulterior, după ce a lăsat mașina, pe care Eubank a afișat faimoasa plăcuță „1 KO", într-o stare foarte bună, fostul campion la box, în vârstă de 55 de ani, l-a sunat din nou pentru a face o nouă programare nouă zile mai târziu.

Eugen a fost încântat, deși a fost puțin surprins, când i-a recunoscut vocea lui Eubank la celălalt capăt al firului telefonului, la doar câteva zile după prima lor întâlnire.

„Am fost foarte fericit să lucrez din nou pentru el. Dintre toate companiile din zonă, a sunat la a mea, ceea ce înseamnă că trebuie să am recenzii bune și că ofer servicii de bună calitate", a declarat Eugen.

„Îmi fac treaba cu seriozitate maximă”

Eugen explică simplu rețeta succesului care l-a adus în postura în care este astăzi.

„Cum am ajuns să spăl mașinile Regelui? Regele cu siguranță nu știe că eu sunt cel care îi spală mașinile... M-am trezit, într-o zi, cu un telefon de la oamenii lui, după care am mers la unul dintre palatele lui și am semnat un contract cu anumite clauze de confidențialitate. Îmi fac treaba cu seriozitate maximă, când spăl o mașină nu contează că e a Regelui sau a altcuiva", spune românul.

Tecuceanul nu se gândește să se întoarcă prea curând în țară, mai ales acum când afacerea îi merge foarte bine.

„După ani de muncă, m-am stabilit aici, mi-am cumpărat casa mea în West Midlands și nu mă gândesc să mă retrag curând în România, pentru că știu de unde am plecat...", încheie conaționalul nostru.