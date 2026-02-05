A fost desemnat câștigătorul contractului pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – etapa a III-a

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunță că, la data de 4 februarie 2026, a fost desemnat câștigătorul contractului pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, etapa a III-a.

Potrivit Ministerului Transporturilor, oferta câștigătoare a fost stabilită în baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preț”, valoarea acesteia fiind de 523 de milioane de lei, fără TVA. Finanțarea proiectului este asigurată din Programul Transport 2021–2027 și din Fondul de Dezvoltare Regional.

Lucrările prevăzute în cadrul proiectului vizează modernizarea Stației Agigea Sud, inclusiv a liniei de legătură Agigea Ecluză – Agigea Sud. De asemenea, proiectul cuprinde modernizarea liniei 813B, între Agigea Ecluză și Port Constanța Ferry Boat, precum și intervenții în zona de interes CMT Constanța.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A., subliniază că implementarea proiectelor de investiții în infrastructura de transport reprezintă o prioritate strategică. Obiectivul este dezvoltarea unui sistem feroviar sigur, eficient și sustenabil, aliniat standardelor Uniunii Europene.

„Ne reafirmăm angajamentul ferm pentru modernizarea infrastructurii de transport din România”, a transmis ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban.