A expirat plafonarea la energia electrică. Cu cât cresc facturile la curent

De marți, 1 iulie 2025, expiră schema de plafonare la energie, iar estimările arată că în cazul celor care aveau un consum de până în 100 KWh factura s-ar putea dubla.

Consumatorii urmează să plătească preţurile din contractul încheiat cu furnizorul. Conform ofertelor transmise clienţilor, noile preţuri ajung până în jurul valorii de 1,5 lei/kWh. Liberalizarea pieței de energie aduce facturi mai mari pentru toți românii.

Consumatorii au însă posibilitatea de a-şi schimba furnizorul, online, atunci când găsesc o ofertă mai bună, iar Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) recomandă consumatorilor să verifice comparatorul de preţuri pe site-ul posf.ro, pentru a-şi alege oferta pe are o consideră a fi cea mai avantajoasă.

Potrivit calculelor Digi24, cu cel mai mic tarif existent pe piață, factura va crește cu aproape 25%.

Pentru că unele facturi s-ar putea dubla, specialiștii în energie ne sfătuiesc să fim atenți la fiecare kilowatt consumat. Diferențele pot fi enorme și cea mai bună metodă de reducere a consumului este să fim atenți mai ales la toți consumatorii casnici.

„În măsura în care ne înlocuim electrocasnicele, să ne asigurăm că luăm electrocasnice de clasă foarte eficientă energetic. Aici chiar pot fi consumuri și de ori mai mici între un frigider de clasă energetică A și unul de clasă energetică D”, a precizat Corina Murafa, lector universitar ASE București, pentru sursa citată.

Guvernul va păstra, totuși, o schemă de ajutor pentru persoanele cu venit mic, sub forma unor tichete de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică. Măsura vizează sprijinirea persoanelor singure cu venituri sub 1.940 lei/lună şi familiilor cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană. Peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga ţară vor putea accesa acest sprijin.

Ajutorul se acordă sub forma unui tichet electronic, care poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, prin intermediul Poştei Române, fără comisioane sau costuri suplimentare aplicate beneficiarilor. Cererea se poate depune online, prin aplicaţia EPIDS gestionată şi pusă la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Pentru cei care nu au acces la internet, autorităţile locale şi oficiile poştale vor oferi sprijin la completarea solicitării.