search
Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

200 de taximetriști, verificați de polițiști și jandarmi pe Aeroportul Otopeni. Amenzi de zeci de mii de lei

0
0
Publicat:

În urma controalelor pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, polițiștii și jandarmii au dat 76 de amenzi în valoare de 37.774 de lei, au reținut 10 certificate de înmatriculare și au constatat trei infracțiuni.

Taximetriști la Otopeni FOTO: Facebook/Bucharest Airports
Taximetriști la Otopeni FOTO: Facebook/Bucharest Airports

La data de 12 februarie 2026, polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă împreună cu polițiștii Serviciului Rutier Ilfov, precum și cu sprijinul polițiștilor de frontieră, jandarmilor și al altor instituții abilitate, au desfășurat o acțiune pe linia transportului rutier în regim taxi/ transport alternativ de persoane,  depistării persoanelor care se sustrag urmăririi penale, măsurilor preventive și executării pedepselor, precum și pe linia prevenirii furturilor din bagajele de cală ale pasagerilor. În urma desfășurării activităților, au fost verificate 189 de autoturisme, reținute 10 certificate de înmatriculare, legitimate 1.171 de persoane și au fost constatate 3 infracțiuni”, se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliție Române (IGPR), potrivit Agerpres.

De asemenea, au fost aplicate 76 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.774 de lei.

Dintre sancțiunile aplicate, 43 de sancțiuni au fost aplicate conform OUG 195/ 2002 privind circulația pe drumurile publice, 4 conform Legii 38/ 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, 13 conform OG 49/ 2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto și alte 4 conform Legea 61/ 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, mai precizează sursa citată.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”
stirileprotv.ro
image
A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică
gandul.ro
image
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
mediafax.ro
image
Cine este cel mai deștept fotbalist din lume. Are un IQ mai mare decât 99% dintre oameni
fanatik.ro
image
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum l-a tratat Chivu: ”Pentru mine, e inexplicabil. Ne cunoaștem de 20 de ani”
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
observatornews.ro
image
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
cancan.ro
image
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
prosport.ro
image
Un medicament foarte cunoscut dispare din România și din UE. Simptome grave pot apărea după o singură doză
playtech.ro
image
Campioana olimpică a ajuns la sapă de lemn. A semnat un contract de 200.000 de euro, dar acum e plătită cu 12 euro pe oră
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO A apărut un ”OZN” în România: ”Este o minunăție”
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Dana Budeanu tună și fulgeră! E cel mai DUR ATAC: ‘Dați-l afară, că d-aia v-ați nenorocit!”
romaniatv.net
image
Cum arată și cu ce se ocupă fiul Mihaelei Rădulescu la 21 de ani. Ayan seamănă izbitor cu mama lui
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
image
Când e ideal să mergi în Grecia. Perioada în care vacanța te costă cel mai puțin
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
Tort de negresa cu fructe de padure Sursa foto shutterstock 2314570581 jpg
Desertul care te cucerește! Tort negresă şi fructe de pădure
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”

OK! Magazine

image
Lovitura care l-ar dărâma pe Regele Charles! Andrew Mountbatten-Windsor, fratele lui, riscă închisoare pe viață?

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știi despre el ca să nu ai surprize mai târziu!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!