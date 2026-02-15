200 de taximetriști, verificați de polițiști și jandarmi pe Aeroportul Otopeni. Amenzi de zeci de mii de lei

În urma controalelor pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, polițiștii și jandarmii au dat 76 de amenzi în valoare de 37.774 de lei, au reținut 10 certificate de înmatriculare și au constatat trei infracțiuni.

„La data de 12 februarie 2026, polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă împreună cu polițiștii Serviciului Rutier Ilfov, precum și cu sprijinul polițiștilor de frontieră, jandarmilor și al altor instituții abilitate, au desfășurat o acțiune pe linia transportului rutier în regim taxi/ transport alternativ de persoane, depistării persoanelor care se sustrag urmăririi penale, măsurilor preventive și executării pedepselor, precum și pe linia prevenirii furturilor din bagajele de cală ale pasagerilor. În urma desfășurării activităților, au fost verificate 189 de autoturisme, reținute 10 certificate de înmatriculare, legitimate 1.171 de persoane și au fost constatate 3 infracțiuni”, se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliție Române (IGPR), potrivit Agerpres.

De asemenea, au fost aplicate 76 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.774 de lei.

Dintre sancțiunile aplicate, 43 de sancțiuni au fost aplicate conform OUG 195/ 2002 privind circulația pe drumurile publice, 4 conform Legii 38/ 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, 13 conform OG 49/ 2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto și alte 4 conform Legea 61/ 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, mai precizează sursa citată.