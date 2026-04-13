Video Crimă în Alba după un conflict de familie. Un bărbat a murit înjunghiat în piept, un tânăr de 18 ani și mama sa au fost reținuți

Un bărbat de 47 de ani din județul Alba și-a pierdut viața în urma unui conflict spontan izbucnit în familie. Pe fondul consumului de alcool și a discuțiilor în contradictoriu, un tânăr de 18 ani ar fi aruncat un cuțit spre victimă, lovind-o în zona pieptului. Rănile suferite i-au fost fatale.

Incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, într-o locuință din localitatea Cenade, județul Alba. Alerta la 112 a fost dată de un bărbat, care a solicitat intervenția de urgență a autorităților.

Scandalul a izbucnit pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii între membrii aceleiași familii. Inițial, conflictul a pornit între un bărbat de 28 de ani și tânărul de 18 ani, conform primelor informații din anchetă citate de News.ro.

Ulterior, pentru a calma spiritele, ar fi intervenit un bărbat de 33 de ani, dar și mama tânărului, în vârstă de 36 de ani. Aceasta și-ar fi agresat soțul, zgâriindu-l în zona feței cu un cuțit. Cel din urmă bărbat a suferit răni ușoare care nu au necesitat transportul la spital.

În încercarea de a aplana conflictul au intervenit și alți doi bărbați, în vârstă de 39 și 47 de ani, ambii din aceeași localitate. În acel moment, tânărul de 18 ani ar fi aruncat un cuțit către cei doi, lovindu-l pe bărbatul de 47 de ani în piept. Rănile suferite i-au fost fatale.

Echipajul SMURD sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru salvarea victimei, fiind constatat decesul.

Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului de 18 ani, cercetat pentru omor. De asemenea, mama acestuia a fost reținută, fiind acuzată de violență în familie. Ancheta este în desfășurare.

Sursa video: Poliția Română