Virusolog român din SUA: „Înainte de ultimul chiolhan al anului, țineți minte chestia asta dimineață, la prânz și seară…“

Cunoscut virusolog român stabilit în SUA, dr. Cristian Apetrei, are un mesaj înainte de Revelion, „ultimul chiolhan al anului”: „Inflamația cronică este la originea a numeroase îmbolnăviri și este, în general, responsabilă de mai mult de 50% din decesele de pe planetă”

Virusologul român Cristian Apetrei, profesorul de boli infecţioase şi microbiologie la Universitatea din Pittsburgh (SUA), face trimitere la un studiu medical Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span (Inflamația cronică în etiologia bolilor de-a lungul vieții). Concluzia articolului este că „o flora inflamatorie (precum cea asociată cu consumul unei diete de tip Western-bogată în grăsimi săturate și zahăr) creează o stare de inflamație cronică”.

„Bolile inflamatorii cronice au fost recunoscute ca fiind cea mai importantă cauză de deces în lumea de astăzi, peste 50 % din totalul deceselor fiind atribuite bolilor legate de inflamație, cum ar fi cardiopatia ischemică, accidentul vascular cerebral, cancerul, diabetul zaharat, boala cronică de rinichi, boala ficatului gras non-alcoolic (NAFLD) și afecțiunile autoimune și neurodegenerative”, scrie în Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span.

Dieta de tip Western - bogată în grăsimi săturate și zahăr, periculoasă!

Dacă inflamația cronică este responsabilă de mai mult de 50% din decesele de pe planetă, asta înseamnă că probabil ar trebui s-o prevenim, susține reputatul virusolog român. Așadar, mare atenție, la dieta de tip Western-bogată în grăsimi săturate și zahăr!

„Așa încât, înainte de ultimul chiolhan al anului, vă invit să meditați la următoarea concluzie: o floră inflamatorie (precum cea asociată cu consumul unei diete de tip Western - bogată în grăsimi saturate și zahăr) creează o stare de inflamație cronică. Inflamația cronică este la originea a numeroase îmbolnăviri și este < în general responsabilă de mai mult de 50% din decesele de pe planetă >!!!!!! Da? Țineți minte chestia asta dimineață, la prânz și seară. Pentru că în această frază stau toate strategiile necesare și eșecurile medicinei din ultimii 50 de ani și din următorii 50”, a scris dr. Cristian Apetrei, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit specialiștilor, dieta tipică, care a fost adoptată pe scară largă în multe țări în ultimii 40 de ani, „este relativ săracă în fructe, legume și alte alimente bogate în fibre și prebiotice și bogată în cereale rafinate, alcool și alimente ultraprocesate, în special cele care conțin emulgatori”.

„Acești factori alimentari pot modifica compoziția și funcția microbiotei intestinale și sunt legați de creșterea permeabilității intestinale și de modificări epigenetice în sistemul imunitar care, în cele din urmă, provoacă endotoxemie de grad scăzut și SCI - inflamația cronică sistemică”, se menționează în articolul citat de virusologul român.

Mai mult, dr. Cristian Apetrei atrage atenția că nu avem anti-inflamatoare de calitate, iar singura soluția viabilă este prevenția.

„Vă amintiți când eram în școală de medicină și toți, dar absolut toți, profesorii ne spuneau că nu le place cortizonul pentru că e un medicament rău, cu multe efecte secundare? Care a fost primul medicament care a îmbunătățit în mod real prognosticul infecțiilor grave cu SARS-CoV-2? Dexametazona. Pentru că de 35 de ani încoace încă nu ne-am învrednicit să găsim un anti-inflamator mai bun.

Cu atât mai mult cu cât nu avem anti-inflamatoare de calitate. Cum poate fi prevenită? Cel mai simplu ar fi să reducem incidentele și prevalentele infecțiilor. Nu vă grăbiți să spuneți < antibiotice>, pentru că antibioticele determină disbioza și deci inflamație. Cum altfel? Știe cineva o metodă simplă de prevenire a aproximativ 200 de milioane de îmbolnăviri pe an (care înseamnă toate inflamație) și a 4 milioane de decese pe an?”, a concluzionat dr. Apetrei.