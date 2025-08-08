„Coralul” misterior descoperit pe Marte dezvăluie secrete despre trecutul planetei roșii. Cercetătorii NASA au fost uimiți

Roverul Curiosity al NASA a surprins o fotografie remarcabilă cu o rocă mică, ce pare a avea forma unui coral, în craterul Gale de pe Marte. Deși la prima vedere obiectul a stârnit uimire, cercetătorii au deslușit rapid misterul imaginilor primite de pe planeta roșie.

Roverul Curiosity al NASA a surprins imagini cu un obiect ce seamănă cu un coral pe Marte, dar cercetătorii au descoperit că este o rocă mică, deschisă la culoare și erodată de vânt, găsită în craterul Gale pe 24 iulie, potrivit publicației Live Science, citată de Digi24.ro.

O fotografie alb-negru, realizată cu ajutorul Remote Micro Imager al lui Curiosity - o cameră telescopică de înaltă rezoluție, montată pe rover - și distribuită de NASA, înfățișează roca de 2,5 centimetri lățime, cu ramificațiile sale complexe.

„Curiosity a găsit multe roci asemănătoare cu aceasta, care s-au format din apa străveche combinată cu miliarde de ani de sablare de către vânt”, au scris reprezentanții NASA într-o declarație.

Rocile au început să se formeze cu miliarde de ani în urmă

Rocile în formă de corali de pe Marte au început să se formeze cu miliarde de ani în urmă, când Planeta Roșie încă avea apă, potrivit cercetătorilor. La fel ca apa de pe Pământ, aceasta era plină cu minerale dizolvate. Ea s-a infiltrat prin mici fisuri în rocile marțiene, depunând treptat minerale și formând „vene” solide în interiorul rocilor. Aceste vene au sculptat ramurile ciudate ale obiectului în formă de coral pe care îl vedem astăzi în fotografia lui Curiosity, după ce milioane de ani de eroziune, cauzată de vânturile încărcate cu nisip, au erodat roca.

Alte exemple de roci neobișnuite, găsite pe Marte, includ „Paposo” - o rocă ce are o formă ciudată, cu diametrul de aproximativ 5 centimetri, descoperită de Curiosity tot pe 24 iulie - și un obiect mic, în formă de floare, pe care roverul l-a fotografiat în craterul Gale, în 2022.

Curiosity a aterizat pe Marte în 2012, într-un crater format în urma impactului unui meteorit, situat la granița dintre zonele muntoase craterizate din sudul Planetei Roșii și câmpiile netede din nord. Misiunea roverului, condusă de Laboratorul de Propulsie Jet al NASA din California, este de a scana suprafața marțiană în căutarea oricăror semne care să indice că aceasta a fost locuibilă în trecutul îndepărtat.

Până în prezent, Curiosity a parcurs aproximativ 35 de kilometri din craterul cu o lățime de 154 km. Traseul său este sinuos și lent, deoarece trebuie să se oprească pentru a fora în roci, a colecta probe și a aduna date.

Explorările roverului au scos la iveală mai multe dovezi că pe Marte a existat odinioară potențialul pentru a susține viața.