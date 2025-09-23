Suma neașteptată pe care o poți economisi folosind un abonament medical. Poate acoperi o vacanță

Articol publicitar

Într-o perioadă în care prețurile cresc mai repede decât salariile, economisirea pare o provocare. Studii recente arătau că unul din cinci români nu reușește să economisească deloc, deși este conștient de importanța acestui obicei. 

Totuși, există o metodă mai puțin evidentă, dar extrem de eficientă, prin care îți poți păstra banii în buzunar atunci când vine vorba de cheltuieli pentru sănătate: abonamentul medical.

Deși poate părea contra-intuitiv, deoarece implică o investiție, abonamentul medical susține, de fapt, economisirea. Fie că este oferit ca beneficiu extrasalarial de la locul de muncă, fie că este achiziționat direct, acest instrument reprezintă un sprijin real pentru bugetul personal în contextul dificil actual, marcat de inflație și scumpiri.

Cum transformi un beneficiu extrasalarial într-un avantaj financiar real

Datele rețelei de sănătate Regina Maria, unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate din România, cu aproape 1 milion de abonamente și un portofoliu de 13.000 de parteneri corporate, arată că un abonat economisește, în medie, 3.500 lei pe an, aproape un salariu minim brut, o sumă care poate fi direcționată către vacanțe, hobby-uri sau investiții personale. Economiile sunt determinate de accesarea, integral sau cu discounturi semnificative, de către abonați a consultațiilor, analizelor și altor servicii medicale din ecosistemul Regina Maria.

„Prin modul în care sunt construite, abonamentele medicale oferă un dublu beneficiu – pe de o parte, încurajează prevenția și, pe de altă parte, susțin economisirea. Iar angajatorii care oferă astfel de beneficii echipelor lor au înțeles că sănătatea este un factor-cheie pentru productivitate și, în același timp, un sprijin real pentru bugetul personal al angajaților”, explică Andreea Minuță, Director Executiv, Divizia de Abonamente Regina Maria.

Prevenția – cel mai profitabil obicei

Un abonat Regina Maria merge la medic, în medie, de 7 ori pe an, aproape de trei ori mai des decât o persoană fără abonament. Pachetele includ analize anuale, consultații generale și de specialitate, plus reduceri substanțiale la investigații. În funcție de abonament, poți beneficia și de servicii stomatologice, psihoterapie sau kinetoterapie, cererea pentru pachete premium crescând rapid în ultimii ani.

„Prevenția este cheia sănătății, iar abonamentele medicale susțin acest comportament în rândul românilor. Să descoperi din timp o afecțiune gravă înseamnă să îți crești șansele de vindecare și să îmbunătățești eficacitatea tratamentului și ne bucură să vedem că abonații noștri au înțeles acest lucru”, adaugă Andreea Minuță.

Vezi economiile, nu doar simți beneficiile

Prin aplicația „Contul meu” dezvoltată de Regina Maria și accesibilă atât prin Google Play și App Store, cât și în varianta desktop, fiecare abonat poate vedea exact cât a economisit, în timp real. În plus, aplicația îți stochează istoricul medical, te ajută să te programezi la medic sau chiar să fii consultat de un doctor, virtual, de oriunde, prin telemedicină.

Fie că alegi să investești economiile într-o vacanță, în dezvoltarea personală sau pur și simplu să le păstrezi pentru zile mai grele, abonamentele medicale Regina Maria îți oferă un beneficiu dublu: mai mulți bani rămași la final de an și liniștea că sănătatea ta este pe mâini bune.

