Ce a pățit o femeie însărcinată în momentul în care a recunoscut că are SIDA

Stigmatizarea și discriminarea au scăzut în ultimii ani, însă peste 20% dintre pacienți tot mai trec prin experiențe nu doar neplăcute, dar și traumatizante, conform unui studiu al Fundației Baylor Marea Neagră.

Un studiu publicat de Asociația Română Anti-Sida, în 2007, arăta că mai bine de jumătate dintre persoanele care trăiesc cu HIV erau discriminate. Care este situația în prezent au vrut să știe reprezentanții Fundației Baylor Marea Neagră.

La studiu au participat în mod voluntar 95 de persoane care trăiesc cu această infecție, HIV, și care primesc servicii de la fundația Baylor. Majoritatea pacienților au răspuns că nu s-au simțit stigmatizați și nici discriminați în ultimele 12 luni, însă rămâne un procent de 20% de pacienți care simt că sunt tratați diferit, și de 23% care pot raporta situații în care efectiv au fost defavorizați din cauza diagnosticului de infecție cu HIV.

Mai precis, 40% au fost discriminați de prieteni, 35% de personalul medical care nu tratează HIV în mod obișnuit (de exemplu, la serviciile de medicina muncii sau la maternitate), iar restul au fost discriminați pe internet (29%) sau de angajați din sistemul public, de exemplu la Poliție (18%).

„Am fost internată pentru cezariană, iar personalul de acolo a avut un comportament foarte neadecvat față de mine”, a mărturisit o pacientă. Un bărbat a spus: „Mi s-a spus că am SIDA și să nu mă apropii de ei că vor lua și ei”. Un altul a povestit experiența sa la Medicina Muncii: „După ce am fost întrebat dacă iau tratament pentru diferite boli și am spus că da, pentru HIV, medicul a transmis asta către angajator. Am avut probleme ulterior!“.

Un alt aspect relevat de studiu este faptul că pacienții se feresc să fie văzuți atunci când vin la clinica HIV pentru medicamente și îngrijire: 48% dintre aceștia sunt prudenți, tot în încercarea de a preveni situații de stigmatizare și discriminare.

Pacienții au fost consultați și cu privire la măsurile care ar putea reduce discriminarea în societate, iar aceștia recomanda următoarele: 52% dintre cei chestionați au propus campanii naționale de informare despre transmiterea HIV; 58.67% dintre respondenți au recomandat să fie mereu păstrate secretul profesional și confidențialitatea despre persoanele cu HIV de către angajații diverselor instituții; 53,33% dintre pacienții participanți la studiu au propus ca toate persoanele care trăiesc cu HIV să fie învățate cum să se apere dacă sunt nedreptățite sau tratate rău; 42,67% au evidențiat necesitatea de a exista căi ușor de folosit de către persoanele cu HIV pentru a depune plângeri dacă le sunt refuzate anumite servicii din cauza diagnosticului.

„Remarcăm faptul că stigmatizarea și discriminarea au scăzut în ultimii 15 ani, dacă ne raportăm la datele anterioare, dar totuși peste 20% dintre pacienți tot mai trec prin experiențe nu doar neplăcute, dar și traumatizante. Rezultatele studiului nostru pot îndruma autoritățile și factorii de decizie în prioritizarea acțiunilor anti-stigmă și discriminare”, a spus Ana-Maria Schweitzer, director executiv Fundația Baylor Marea Neagră.

Baylor își desfășoară activitatea la Centrul de Excelență Clinică în Constanța, susține trei centre de consiliere și testare rapidă în regiunea Dobrogea şi un laborator mobil. De-a lungul timpului, Baylor a testat gratuit peste 90.900 de persoane, a îngrijit pentru HIV şi hepatite peste 3.800 de pacienţi şi a susţinut sistemul sanitar prin donaţii de medicamente şi cursuri de formare profesională pentru specialişti.