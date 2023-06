Pacientul oncologic român, condamnat la așteptarea tratamentelor inovative

Pentru statul român situația pacientului oncologic nu este o urgență. Bolnavii de cancer așteaptă 900 de zile pentru a accesa tratamentele inovative. Specialiștii BMS România spun ce se poate face.

Tratamentele inovative sunt șansa la viață pentru pacientul oncologic

Studiul EFPIA arată că în timp ce în Germania, bolnavul oncologic accesează tratamentele inovative la 120 de zile de la apariția lor, la noi, pacientul așteaptă 900 de zile. Dacă statul german înțelege urgența bolnavului oncologic, în România acest tip de tratament se află pe o listă de… așteptare.

Tratamentele de ultimă generație în oncologie reprezintă progresul cercetărilor științifice derulate de-a lungul anilor. Rezultatele specialiștilor sunt aceste produse care oferă oamenilor diagnosticați cu cancer, șansa în salvarea vieților. Dar și așa, din păcate, azi, în oncologie, rata de mortalitate este încă mare.

Compania globală biofarmaceutică Bristol Myers Squibb (BMS) dezvoltă și furnizează medicamente inovative, care ajută pacienții să învingă boli grave. Centrată pe inovație, cu o istorie de excelență științifică, BMS este prezentă pe piaţa locală din 1995, devenind un partener de încredere pentru pacienții români, prin programe de acces timpuriu, diagnostic precoce și educație medicală, dar și prin investiții considerabile în cercetare.

În egală măsură, compania BMS este îngrijorată de situația actuală a pacientului oncologic român, cu privire la timpul îndelungat de așteptare prin care acesta trebuie să treacă pentru a putea avea acces la tratamente de ultimă generație.

„Dacă România primește sub 6% din PIB, iar media în UE este de 9%, nu putem să discutăm despre un sistem de sănătate, cel puțin la nivel mediu cu cel european. Accesul românului la tratamentele inovative este încă foarte departe de media UE. La noi, pentru a se intra în sistemul de compensare, medicamentul trebuie să fie în alte opt țări din UE. Așadar România ar putea să fie cea de a noua țară care să introducă aceste tratamente noi. Din păcate, suntem pe ultimul loc în UE”, subliniază Cătălin Radu, Director General BMS România pentru Adevărul Live.

În oncologie, pacientul nu își permite luxul așteptării

Invitat în ediția din Adevărul Live, Cătălin Radu, Director General BMS România arată că în AND-ul companiei se află inovația, fiind pionierul imuno-oncologiei, cercetătorii de aici descoperind tratamente revoluționare pentru cancer.

Specialistul trage un semnal de alarmă referitor la urgentarea de către statul român a plasării pe lista compensatelor, a tratamentelor și medicamentelor inovative care pot să prelungească viața bolnavului de cancer. Să-i ofere o viață mai bună. Să îi salveze viața.

„Oncologia este un domeniu în care pacientul nu are timp să aștepte. Evoluția acestei boli nu îi permite luxul așteptării. De exemplu, până la apariția tratamentelor imuno-oncologice, un bolnav cu melanom metastazat, în faza 4, avea o rată de supraviețuire de sub un an. În acest moment, avem pacienți urmăriți în studii clinice, care au beneficiat de o combinație de tratamente cu medicamente imuno-oncologice BMS. 48% dintre aceștia sunt încă în viață, la 7 ani de la diagnosticare. Iată cât de important este ca bolnavul să aibă acces cât mai rapid la acest tip de tratament”, declară directorul general al companiei.

La BMS România sunt 1400 de pacienți tratați prin studiile clinice

Specialistul creează chiar un tabloul al normalității de care trebuie să beneficieze românul aflat într-o situație de sănătate gravă. Urgența este diagnosticarea rapidă, în condițiile în care, la noi o biopsie durează chiar și 30 de zile, ceea ce pentru un pacient poate însemna chiar o condamnare la moarte, acest timp atât de mare pentru un rezultat.

Apoi, accesul în timp util la un medic specialist, la investigații imagistice, analize și teste decontate, care să ducă la o medicină personalizată.

„În compania noastră, avem o zonă foarte bine dezvoltată, dar care este puțin cunoscută în România. Este vorba despre studiile clinice, prin care tratăm cu produse BMS, sute de pacienți români cu patologii oncologice. Medicii ne spun că aceștia sunt în viață la 7 ani de la pornirea studiului. Pentru compania noastră 1400 de bolnavi tratați înseamnă un efort foarte mare. Dar avem programe de donație, de suport pacient care înseamnă accesul la testări în timp util, pe care statul român nu le decontează”, avertizează Cătălin Radu, Director General BMS

Ce nu înțelege statul român? Sănătatea nu este un cost. Este o investiție

Cătălin Radu, Director General BMS România știe ce se poate face pentru ca țara noastră să intre în rândul celor care oferă o șansă la viață pacientului oncologic, prin scurtarea timpului de acces la tratamentele inovative.

„Pentru mine, sănătatea nu este un cost. Este o investiție, una în coloana vertebrală a națiunii. Asta trebuie să înțeleagă decidentul român. Investiția în sănătate generează valoare. Un studiu McKinsey spune că un dolar investit în sănătate aduce înapoi, în diferite forme, în societate, între 2-4 dolari. Dacă aș avea un rol de decizie în statul român, m-aș uita cum pot finanța sistemul de sănătate, dar în mod corespunzător. Dacă media europeană este de 9%, m-aș uita la EUROSTAT, să văd cum fac alte țări și cum ar putea și România să ajungă acolo. M-aș uita la Codul Fiscal, unde există 22 de categorii exceptate de la plata CASS-urilor. M-aș uita, de ce există aceste categorii și ce justificări au ele. Avem foarte mulți speciali în acest cod, pe care l-aș face predictibil. Sănătatea fiind o investiție, ea are nevoie de predictibilitate, care necesită un orizont de timp și care înseamnă acțiune. Nu m-aș ascunde în spatele unei strategii pe hârtie. Aș acționa. Acum!”, declară pentru Adevărul Live, Cătălin Radu, Director General BMS România

