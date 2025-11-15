Mesajul lăsat de o mamă din R. Moldova găsită moartă într-o pădure de lângă Roma

O femeie din Republica Moldova în vârstă de 31 de ani a fost găsită moartă la periferia Romei, într-o pădure. Lângă corpul ei, anchetatorii au descoperit mașina personală, o Toyota Yaris.

Potrivit anchetei, Axenia Manoli a dispărut joi, iar soțul ei a depus imediat plângere la carabinieri. Tânăra, care a ajuns în Italia în urmă cu doi ani, lucra ca ospătăriță la un restaurant chinezesc. În trecut, femeia ar fi depus și plângeri împotriva fostului partener pentru maltratare, scrie La Courriere della Serra.

În ziua dispariției, ea și-a dus cei doi copii la școală și apoi a plecat cu mașina, care a fost găsită la aproximativ 200 de metri de trupul ei. Până în prezent, cadavrul nu prezintă semne evidente de violență.

Printre ipotezele anchetatorilor se numără și sinuciderea.

Soțul femeii a raportat că a găsit un bilet acasă, în care aceasta își cerea scuze că nu a făcut suficient pentru copiii ei. Cu toate acestea, se pare că textul nu indică nicio intenție de autovătămare.

„Este imposibil să fi plecat, abandonându-și copiii”, a declarat o prietenă.

Cercetările sunt coordonate de carabinieri, care au intervenit împreună cu colegii de la stația Cave pentru a efectua mai multe sondaje în zona în care a fost găsită mașina.

La momentul descoperirii, Manoli purta hanorac roz, colanți negri și adidași albi, iar geanta ei era găsită tot lângă cadavru. Din geanta femeii nu pare să lipsească nimic.

Ancheta urmărește să stabilească ora exactă a morții și ce a făcut tânăra în ultimele 24 de ore înainte de tragedie.