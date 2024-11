De ce ne mor atâția copii la țară? Specialist: „Există 18 localități la un singur medic”

Rata mortalității în rândul copiilor de la sat este cu 30% mai mare decât cea înregistrată la oraș. Iar principala cauză o reprezintă lipsa cronică a medicilor de familie dar și a celor de specialitate din ambulatoriu. Este concluzia la care au ajuns specialiștii Salvații Copiii România care au adus la aceeași masă, în cadrul unei dezbateri, medici, dar și experți în politici de sănătate.

Una dintre cauzele mortalității infantile ridicate la sat, o reprezintă numărul extrem de mic al medicilor de familie care activează în zona rurală. Aceștia sunt cu 51% mai puțini decât în mediul urban. Pe de-o parte. Pe de altă parte, nici la capitolul bani pentru sănătate nu stăm prea bine, căci cheltuielile pe cap de locuitor reprezintă mai puțin de jumătate din media Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat. Mai mult, potrivit datelor Salvați Copiii, în ciuda creșterii forței de muncă din sănătate în ultimul deceniu, numărul medicilor specialiști și al asistenților medicali a săzut și el dramatic.

Valeria Herdea, președinta CNAS, a recunoscut că „există multe probleme legate de resursa umană și materială. Aproape 20% dintre medicii de familie au vârsta de peste 70 de ani. Avem nevoie de 1.530 de medici de familie necesari la nivelul întregii țări din care 1,222 la nivelul zonelor rurale”. Cine îi înlocuiește pe acești oameni după ce se pensionează? Cine vine din spate? O generație tânără care nu prea mai există. Căci, deși an de an facultățile de medicină scot absolvenți pe bandă rulantă, deși an de an sunt rezidenți care își termină stagiul de pregătire și ar putea profesa aceștia nu sunt distribuiți uniform pe teritoriul țării, nu există un echilibru între sate și orașe. „Medicii preferă să meargă în mediul urban și să-și deschidă acolo puncte de lucru. Din păcate, această situație este general valabilă, în ciuda eforturilor pe care uneori administrația publică le depune”, a descris Valeria Herdea situația sumbră în care ne aflăm.

De ce nu vor medicii să meargă la sat? Valeria Herdea: „Nu au condiții bune de muncă”

Mediul rural este neatractiv din mai multe puncte de vedere, consideră medicul. „Avem nevoie la nivelul întregii țări de 1.530 de medici de familie. Dintre aceștia, 1.122 ar trebui să profeseze la nivelul zonelor rurale. Însă omenii își doresc pentru copiii lor acces la educație, își doresc o comunitate stabilă și independență față de adminsitrația locală din comunitate”. Printre județele cele mai vitregite din acest punct de vedere, fără medic de familie și fără cabinete de medicină de familie, se numără județul Alba, cu 11 localități, județul Arad, cu 10 localități, județul Bacău, cu opt localități. Avem, în aceeași situație, Bistrița. „Aici, la un moment dat, au existat aproape 40.000 de oameni fără medic de familie”, a mai precizat șefa CNAS.

Un alt motiv al lipsei de medici de familie de la sat ar fi subpopularea anumitor zone. Există localități aflate la distanțe mari și foarte mari de orașe, pierdute printre dealuri și munți, aflate la distanță de orice urmă de civilizație. Fără apă, curent, fără infrastructură. Izolate. „Există și situații în care avem medici și cabinete, însă numărul locuitorilor din zonele respective este foarte mic. Și atunci, două, trei, cinci astfel de localități se unesc și revin în grija unui singur medic. În Botoșani, de exemplu, un medic de familie deservește nouă localități. În județul Caraș-Severin există 18 localități la un singur medic”, a mai precizat Herdea.

Apoi, fără asistenț medical, fără infirmiere, fără asistentul comunitar, nu poți să faci față. Ori toate astea înseamnă finanțare. „Medicul de familie poate să fie un manager impecabil, dar are nevoie de resursă umană care la rândul ei să fie plătită corespunzător pentru a rămâne în zona rurală”.

De ce ne pleacă medicii din țară? „Nu doar din cauza banilor”

Sandra Alexiu, președinta Asociației medicilor familie București- Ilfov, a precizat că „am plecat de la 14.000 de medici de familie și am ajuns la 9.200 în total în România. Deficitul se vede și în orașe”. De ce vorbim despre un deficit? Pentru că, explică Sandra Alexiu, mulți medici au plecat să profeseze în străinătate, unii au plecat din rural către oraș, unii s-au retras din activitate. „E clar că cei care au rămas au mai mult de muncit pentru că trebuie să preia și pacienții celor care au plecat din diverse cauze”.

Sandra Alexiu consideră că în zona rurală, contrar a ceea ce se vehiculează în spațiul medical, ar trebui să ajungă specialiști foarte bine pregătiți. „Văzând ce fel de patologii există, ce nivel de educație medicală a pacienților există sincer vă spun că acolo ar trebui trimiși cei mai buni medici, cei mai pregătiți”.

Însă acești oameni trebuie motivați să vină să muncească aici. Iar autoritățile locale trebuie să înțeleagă că acești medici ne sunt, practic, furați de țări precum Franța, Italia, Germania care știu să-i motiveze. „Ei nu pleacă din România pentru că nu au bani destui. E și acesta unul dintre motive dar pleacă pentru că nu au unde să-și desfășoare activitatea, nu au unde să locuiască, nu au unde să învețe, să se perfecționeze. Medicina nu se face cu ce am învățat acum 30 de ani”, a transmis dr. Sandra Alexiu.

Suprapopularea spitalelor cere bani mai mulți de la buget

Medicii de familie sunt poarta de acces către îngrijirile de specialitate și oferă îngrijiri primare, în principal, în cabinete individuale contractate de casele de asigurări de sănătate județene. Pentru servicii complexe, aceștia pot emite doar o trimitere și nu au permisiunea să ofere ei înșiși tratamentul, consideră reprezentanții Salvați Copiii. Este motivul pentru care pacienții vor să sară peste această etapă care le mănâncă timp și caută îngrijiri direct la spital, chiar și pentru afecțiuni care nu sunt urgente. „Drept urmare, aproape jumătate din finanțarea pentru sănătate în România este destinată îngrijirii spitalicești. Evitarea îngrijirii primare este parțial rezultatul preferinței pacienților, dar și al disponibilității limitate de medici de familie, în special în zonele rurale” a completat ideea Gabriela Alexandrescu, președintele Salvați Copiii România.

Soluții

În anul 2023, rata mortalității infantile în mediul rural a fost de 6,9 la mia de copii născuți vii, peste media pe țară, de 5,8 la mie. Medicul pediatru Mihai Craiu a precizat că ar exista soluții pentru salvarea acestor vieți dacă s-ar și dori. „Este clar că nu vom avea peste noapte mai mulți medici de familie. Rezidențiatul durează patru ani. Și vom mai exporta doctori în continuare. Macron chiar le-a mulțumit medicilor români care lucrează în Franța”, a declarat el în cadrul întâlnirii. Ce ar putea fi făcut în aceste condiții? „Am putea să ne uităm ce fac alții care au și ei distanțe mari până la spitale foarte performante. Modelul american de exemplu. Americanii au propus telemedicina”. În România, consideră medicul, există telefoane mobile până și în cele mai îndepărtate cătune. „Deci nu ar fi până la urmă o soluție imposibil de implementat”.