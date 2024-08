Guvernul român va aproba crearea de centre de permanență cu cel puțin cinci medici în zone izolate, pentru a îmbunătăți accesul la servicii medicale. Deși inițiativa promite să aducă o soluție pentru pacienții defavorizați, experții își pun întrebări cu privire la modul în care vor putea fi atrași medicii în aceste regiuni.

În ședința de miercuri, Guvernul a aprobat crearea unor centre de permanență care vor avea câte cinci medici, și vor fi destinate zonelor izolate, în care pacienții nu au acces imediat la medic.

„Astăzi îi ajutăm şi pe românii din comunităţile rurale şi din oraşele mici, unde există deficit de medici de familie. Organizăm centre de permanenţă cu minimum cinci posturi de medic, în zonele izolate şi greu accesibile. Medicii vor fi exceptaţi de la asigurarea serviciilor de gardă în programul de continuitate”, a declarat Marcel Ciolacu.

Concret, în țara noastră există peste 1.500 de posturi de medic de familie neocupate, iar 190 de localități sunt fără medic de familie, potrivit datelor furnizate de președintele CNSAS, Valeria Herdea, în aprilie.

Lipsa medicilor de familie este deja o problemă vizibilă și se așteaptă să devină critică, întrucât aproximativ 40% dintre aceștia se vor pensiona în următorii ani.

Cezar Irimia: „O promisiune electorală nesusținută”

Inițiativa Guvernului reprezintă o soluție pentru oamenii care nu au unde să meargă la doctor. Însă, reprezentanții pacienților spun că e vorba de „campanie electorală”.

„Este o promisiune electorală nesusținută, ne-am săturat de minciună și ipocrizie. Românii mor pe capete: tratamente întrerupte, bani la investigații nu sunt, bani de tratamente nu sunt, contracte cost volum nu s-au mai încheiat.”, a declarat Cezar Irimia, Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, pentru „Adevărul”.

Reprezentantul bolnavilor de cancer se întreabă și cum vor fi medicii atrași în aceste centre de permanență din zonele izolate.

„Cum o să îi motiveze pe medici să meargă acolo? Aceasta este întrebarea. Ne-am săturat de aceste minciuni, sistemul de sănătate din România nu a mers mai prost ca acum niciodată. Ne-am săturat de campaniile electorale, având în vedere că doar acum pacienții contează. De unde scoate atâția medici pentru centrele de permanență? Cine se duce acolo, având în vedere că medicii școliți în România sunt așteptați în străinătate? Medicii noștri au atâtea avantaje, fiind așteptați în Comunitatea Europeană, asta pentru că se consideră că avem o școală bună de medicină. Fără să îi motivezi cu nimic, cu bani, cu locuință, să îi atragi, nu o să îi poți obliga.”, a subliniat Cezar Irimia.

Însă sistemul sanitar din țara noastră nu suferă doar din cauza deficitului de personal. Întrebat cum ar trebui rezolvată problema accesului la servicii medicale, președintele Asociației Bolnavilor de Cancer a răspuns: „Să finanțeze corect sistemul.”

„Sistemul are un deficit major acum, nu numai de personal, ci și de finanțare, suntem la jumătatea mediei europene privind finanțarea, despre asta e vorba.”, a adăugat Cezar Irimia.

Mai exact, în 2021, România a cheltuit doar 1,663 EUR pe cap de locuitor pentru sănătate, adică jumătate din media UE. Cheltuielile pentru sănătate au reprezentat 6,5% din PIB, comparativ cu media de 11% în Uniunea Europeană.

Mai mult, aproximativ 12% dintre români nu sunt asigurați, majoritatea fiind din mediul rural. Țara noastră are doar 3,5 medici la 1000 de locuitori, în ciuda unui număr mare de absolvenți de medicină și asistență medicală. Migrarea personalului medical contribuie la deficitul actual de profesioniști din domeniu.

O șansă pentru pacienți

Daciana Toma, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) consideră însă că, deși centrele de permanență nu vor rezolva complet deficitul de medici de familie, ele vor oferi o șansă pacienților din zone izolate.

„Nu știu dacă va rezolva neapărat problema deficitului de medici de familie, dar sigur dă o șansă pacienților din zonele respective. În condițiile în care ai zone în care cetățeni nu au acces într-un timp rezonabil la serviciile medicale, astfel de centre pot fi o soluție.”, a transmis dr. Daciana Toma pentru „Adevărul”.

Problema deficitului de medici este complexă și merită o analiză mai profundă, consideră medicul de familie.

„Povestea cu deficitul de medici e cu dus și întors. Da, avem un deficit de medici, dar e un deficit care ar merita analizat. Atâta timp cât an de an eu am mulți rezidenți care termină această specialitate, în orașele mari am aglomerări de medici de familie, în condițiile în care absolvenți de rezidențiat de medicină de familie, apoi se duc în alte rezidențiate, atunci mă gândesc care e problema pentru care tinerii care termină specialitatea nu se duc la posturi în provincie. Mulți vor direct în orașele mari, deși a fi medic de familie poate să fie foarte bine și în mediul rural, atât ca satisfacție profesională, cât și din punct de vedere financiar. Sunt primării care pun la dispoziție și dispensar, și locuință și nu se duc, deși sunt navete accesibile. Comportamentul tinerilor medici de familie este interesant. Când vorbim de centrele de permanență, ele reprezintă o soluție, nu îi poți lăsa pe oameni fără acces la servicii medicale.”, a mai spus dr. Daciana Toma.

Rămâne însă problema de a atrage medici inclusiv în aceste centre de permanență din zonele izolate.

„Având în vedere că în centrele de permanență prezența nu este necesară în fiecare zi, s-ar putea să găsească mai ușor oameni, pentru că nu e nevoie să facă naveta zi de zi.”, a precizat vicepreședintele SNMF.