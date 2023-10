Cum îți protejezi ochii dacă folosești ecranele timp îndelungat. Regula 20-20 și lacrimile artificale

Persoanele care petrec mai mult de două ore în fiecare zi în fața unui ecran riscă să dezvolte simptome oculare încadrate în sindromul vederii computerizate (oboseală a ochilor), spun specialiștii.

Aceștia atrag atenția, cu ocazia Zilei Mondiale a Vederii, în 12 octombrie, că pierderea vederii poate afecta oameni de toate vârstele, chiar dacă majoritatea persoanelor cu tulburări de vedere și orbire au peste 50 de ani.

Pe lângă controalele periodice pe care ar trebui să le facem, persoanele care folosesc în viața de zi cu zi frecvent ecranele pot, de asemenea, să adopte o serie de măsuri cu efect imediat pentru a preveni oboseala ochilor și afecțiuni mai grave. O distanță adecvată față de ecran (între 40 - 76 centimetri), o poziție corectă, controlul luminozității și strălucirii ecranului (se recomandă reducerea luminozității ecranului), ajustarea mărimii fontului sunt câteva dintre aspectele care ne păzesc de neplăceri.

De asemenea, o regulă pe care puțini o cunoaștem, deși este printre cele mai eficiente, este regula 20 - 20, care presupune să întrerupem privitul la ecran pentru 20 de secunde la fiecare 20 de minute. În cele 20 de secunde vom privi în depărtare, la mai mult de șase metri, pentru a relaxa ochiul. În practică însă, spune medicul oftalmolog Anda Enculescu, doar foarte rar se întâmplă să facem cu adevărat pauze la intervale atât de scurte.

„Nimeni nu face pauză la 20 de minute, ar fi bine măcar la o oră, la două, să se facă pauză 10 minute, dar în acea pauză nu să citești ceva, ci să privești undeva în depărtare, pe fereastră, sau pur și simplu să te plimbi prin birou, pentru a relaxa musculatura oculară. Dacă înlocuim calculatorul cu telefonul nu mai este pauză”, atrage atenția medicul.

Senzația de corp străin în ochi

Un alt ajutor mare sunt lacrimile artificiale. „Atunci când se stă ore întregi fără pauză, ochiul clipește mai puțin. Clipind mai puțin, filmul lacrimal nu mai umezește corneea, apare un sindrom de uscăciune a corneei, îi zicem, și dă un disconfort: senzație de corp străin, senzație de oboseală. Noi recomandăm lacrimi artificiale”, a mai spus medicul.

Lacrimile artificiale sunt disponibile atât la flacon (unele pot fi folosite chiar și între 3-6 luni), cât și la monodoze care se folosesc pe perioada unei zile.

Un alt ajutor îl reprezintă ochelarii regresivi, mai spune medicul, recomandați celor care au nevoie de ochelari pentru a vedea bine aproape. „Are dioptria de aproape în partea de jos, iar în partea de mijloc are dioptria pentru calculator. Sunt lentile regresive, care ajută mult la calculator. Când dioptria este sub 1, pacientul vede cu ochiul liber la calculator, nu are nevoie de ochelari”, a mai precizat medicul.