Avertisment de la Teheran: Ayatollahul Khamenei, vizat de o posibilă tentativă de asasinat

Ministrul Informaţiilor din Iran a transmis un avertisment privind posibile comploturi străine, în special din partea Israelului şi Statelor Unite, care vizează liderul suprem Ali Khamenei și ar putea destabiliza țara.

Ministrul iranian al Informaţiilor, Esmaïl Khatib, a avertizat împotriva oricărei tentative a duşmanilor Iranului de a-l asasina pe ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al țării, și de a provoca tulburări interne, potrivit AFP. Khamenei, în vârstă de 86 de ani și aflat la putere din 1989, este principalul decident în toate dosarele strategice ale Republicii Islamice, notează News.ro.

„Stâlpul(...) este ghidul Revoluţiei. De aceea, inamicul încearcă să-l vizeze şi să ia măsuri care ameninţă această axă a unităţii”, a declarat Khatib, citat de agenția Isna.

Nu este clar dacă oficialul iranian se referea la un incident concret sau la un plan specific. Totuși, autoritățile din Iran avertizează frecvent asupra unor presupuse comploturi străine, în special din partea Statelor Unite și Israel.

Contextul tensiunilor cu Israel și SUA

Declarațiile oficialilor iranieni referitoare la securitatea liderului suprem erau rare înainte de războiul din iunie dintre Iran și Israel. Pe 13 iunie, Israelul a lansat un atac surpriză de amploare asupra unor instalații strategice din Iran, ucigând zeci de ofițeri iranieni de rang înalt, oameni de știință din domeniul nuclear și civili. Aceasta a declanșat un război de 12 zile, în timpul căruia Statele Unite au bombardat trei situri nucleare iraniene.

Pe 11 noiembrie, președintele iranian Massoud Pezeshkian a afirmat că s-a temut pentru viața lui Khamenei în timpul conflictului, subliniind că moartea liderului suprem ar fi generat diviziuni interne. „Nu mi-am făcut griji pentru siguranţa mea. Mi-am făcut griji că s-ar putea întâmpla ceva cu Ghidul şi că am fi intrat în conflict”, a spus Pezeshkian într-un videoclip.

Amenințări publice la adresa lui Khamenei

Liderii israelieni și americani au amenințat de mai multe ori că ar putea atenta la viața ayatollahului. „Uciderea liderului suprem nu va agrava conflictul. Va pune capăt conflictului”, declara premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru postul american ABC News în timpul războiului. Președintele american Donald Trump a menționat, la rândul său, că liderul suprem este „o țintă ușoară”, dar că SUA „nu îl va elimina, cel puțin nu pentru moment”.

În timpul celor 12 zile de război, Khamenei nu a mai apărut public, adresându-se națiunii doar prin înregistrări video. De la încheierea armistițiului, la 24 iunie, liderul suprem a redus semnificativ aparițiile publice.