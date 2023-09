Operația-minune cu laser prin care dioptriile se reduc în nici două minute. Ce spun experții străini și români despre SMILE

Creată de profesorii germani Walter Sekundo și Marcus Blum și utilizată din 2011, tehnica minim invazivă SMILE de corectare a dioptriei cu laserul a devenit una de mare succes la nivel global, cu peste 7 milioane de pacienți tratați, iar peste 8.000 de chirurgi din toată lumea fac această operație.

SMILE (acronimul pentru Small Incision Lenticule Extraction – extragerea unei lenticule printr-o incizie mică) este o procedură refractivă minim invazivă, ce reprezintă a treia generație a chirurgiei refractive cu laser și care permite corectarea miopiei mari, de până la -10 dioptrii, astigmatismul miopic de până la -5 dioptrii și miopia și astigmatismul miopic de până la -15 dioptrii combinate.

Intervenția în sine este una complet nedureroasă, revenirea la viața normală, fără restricții, fiind posibilă după doar 72 de ore. Pacienții operați pot pleca imediat după intervenție, iar acuitatea vizuală se stabilizează foarte repede.

Dioptriile, în vârf de laser

Marea inovație legată de SMILE este aceea că tehnica se efectuează fără „flap“ (lambou cornean), spre deosebire de tehnicile LASIK, și fără îndepărtarea epiteliului cornean (ca la PRK și LASEK). Într-un singur pas, laserul cu femtosecunde creează o lenticulă refractivă și tunelul prin care această lentilă este extrasă, fără ablație și fără flap, fără durere și cu recuperare rapidă postoperator.

SMILE rulează pe un laser cu femtosecunde pentru a remodela corneea. Intensitatea de vârf a laserului pe o durată de impuls foarte scurtă (într-un timp de câteva femtosecunde) îi permite să creeze cu precizie de microni orificii unice (bule) care formează împreună tăieturi sau planuri în țesutul corneei, fără a afecta țesutul înconjurător. Durează mai puțin de 30 de secunde până când laserul creează în interiorul corneei o mică bucată de țesut corneean în formă de lentilă (denumită lenticulă). Chirurgul îndepărtează apoi lenticula printr-o mică incizie la partea exterioară a ochiului. Aceasta remodelează corneea și corectează eroarea de refracție.

Laserul cu femtosecunde de înaltă precizie oferă posibilitatea unei corecții țintite a defectului de refracție, lăsând în același timp țesutul corneean înconjurător practic neafectat. Piesa de unică folosință, ce intră în contact cu corneea, este special concepută să se potrivească anatomiei individuale a corneei și îl ajută pe pacient să mențină poziția optimă a ochiului pe timpul tratamentului personalizat, astfel țesutul corneean nu este comprimat inutil, confortul fiind foarte mare. Tot din acest motiv se evită pierderea temporară a vederii din cauza presiunii intraoculare excesive, așa cum se întâmplă cu alte tipuri de tehnologii cu femtosecunde. Mai trebuie spus că incizia măsoară între 2 și 4 milimetri, cu peste 80% mai puțin decât la LASIK și FemtoLASIK.

Înaintea operației pentru miopie și astigmatism miopic SMILE se efectuează o consultație și un set de investigații, pe baza cărora se stabilește dacă un pacient este un candidat pentru operația laser și ce tehnică i se potrivește cel mai bine. Sunt importante tipul și numărul de dioptrii, curbura și grosimea corneei, precum și alți factori.

Picături și lentile de contact pentru protecție

Nu trebuie să uităm că nicio intervenție chirurgicală nu este lipsită de riscuri și de efecte secundare. După operația cu laser prin tehnica SMILE pot apărea tulburări ale corneei, ale retinei și ale altor părți ale ochiului, tulburări de vedere, afectarea vederii, durere oculară. Este posibil să aveți, de asemenea, unele limitări temporare, cum ar fi întârzierea recuperării vederii.

Rețineți că după orice intervenție chirurgicală cu laser pot apărea corecția în exces sau cea insuficientă. Nu toată lumea obține un rezultat refractiv la fața locului după operație. Valoarea corecției vederii poate varia în funcție de condițiile individuale și poate rămâne o eroare de refracție reziduală, care poate face ca pacienții să aibă în continuare nevoie de ochelari sau de lentile de contact după operație. Cu toate acestea, în cazul în care corecția este semnificativ mai mică decât ar fi fost necesar, medicul dumneavoastră vă poate recomanda să vă supuneți unui tratament nou. Pentru tratarea corecției în exces pot fi prescrise picături pentru ochi sau lentile de contact moi.

Tehnologia laserului cu femtosecunde a fost supusă unor studii amănunțite și și-a demonstrat deja valoarea. Extragerea lentilei refractive, în tehnica ReLEx SMILE, a început mai întâi că ReLEx Flex în anul 2006, apoi s-a transformat în SMILE, iar în anul 2011 s-a lansat oficial la scară largă. În prezent, în România sunt mai multe clinici unde se pot face operații cu laser prin tehnica SMILE. La București sunt mai multe clinici unde se pot face operații SMILE, în timp ce în orașele mari din țară, această tehnică revoluționară este disponibilă deocamdată la Cluj-Napoca, Satu Mare și Sibiu.

„Cea mai mare descoperire în chirurgia refractivă din ultimii 20 de ani“

Profesorul și doctorul german Walter Sekundo, cel care a inventat alături de Marcus Blum tehnica SMILE, a vorbit pentru „Weekend Adevărul“ despre începuturile și evoluția SMILE, ca și despre beneficiile și riscurile acestei operații. Walter Sekundo are o experiență de peste trei decenii ca oftalmolog și este profesor de oftalmologie la Universitatea din Marburg, una dintre cele mai prestigioase din Germania.

„Am dezvoltat tehnica SMILE împreună cu profesorul Blum Carl Zeiss Meditec AG. Când am început cu teste pe iepuri în 2005, rezultatele nu au fost deloc mulțumitoare. M-a ajutat ulterior mult și experiența mea ca medic specialist în patologia oculară. Când m-am uitat la corneele de la iepuri, am realizat că la acestea colagenul este diferit comparativ cu corneea umană. Ulterior, următoarele experimente au fost efectuate la porci, iar rezultatele au fost foarte promițătoare“, spune profesorul Walter Sekundo.

După aceea, profesorul Sekundo și-a asumat responsabilitatea de a trata și afecțiunile oculare la oameni.

„Inițial am făcut operații la oameni cu deficit total de vedere, apoi la cei cu deficit parțial și în cele din urmă la oameni cu ochi normali. Aceasta se întâmpla în 2006. Inițial, operația se făcea cu flap. Primele zece cazuri de ochi operați prin această tehnică, intitulată inițial FLEx (extracție în femtosecunde a lenticulei), au fost prezentate lumii în primăvara lui 2006. În următorii ani am dezvoltat tehnica, iar aceasta a devenit SMILE. Dezvoltarea sa este cea mai mare descoperire în domeniul chirurgiei refractive din ultimii 20 de ani. Povestea de succes este confirmată de faptul că peste 7 milioane de pacienți de pe glob au fost operați prin această tehnică“, precizează profesorul Walter Sekundo.

Numeroase operații de succes

După cum precizează Walter Sekundo, printre cele mai mari beneficii ale tehnicii SMILE se numără aceea că incidența sindromului de ochi uscat este foarte scăzută comparativ cu tehnicile LASIK și LASEK. „SMILE oferă și o mai bună stabilitate a corneei comparativ cu LASIK. Experimentele pe care le-am realizat au demonstrat că tehnica LASIK slăbește corneea de 1,4 ori mai mult comparativ cu SMILE“, adaugă profesorul Sekundo.

Acesta consideră că în următorii ani, din cauza creșterii constante a numărului de persoane cu probleme de vedere, cererea pentru chirurgie refractivă cu laser va crește mult, în special pentru tehnica SMILE, datorită refacerii postoperatorii foarte rapide și a unei stabilități biomecanice mai bune. „În plus, mă aștept ca în acest an să fie acordată și aprobarea europeană pentru intervenții chirurgicale SMILE pentru hipermetropie. Tehnica SMILE pentru hipermetropie va înlocui tehnica LASIK în multe cazuri de îndată ce va fi oficial disponibilă“, mai spune Walter Sekundo.

„Va deveni standardul de aur în chirurgia refractivă“

Profesor de oftalmologie în cadrul Institutului de Oftalmologie Conde de Valenciana de la Universitatea Națională Autonomă a Mexicului din Mexico City, Arturo Ramirez-Miranda este doctorul care a făcut prima operație SMILE pe continentul american. Se întâmpla în urmă cu aproape 12 ani, iar rezultatele au fost foarte bune. Profesor de oftalmologie de 12 ani, Arturo Ramirez-Miranda a fost bursier al University of California Los Angeles, fiind specializat în chirurgie refractivă. Doctorul mexican a primit și cea mai importantă bursă oferită de către Fundația Oftalmologică Pan-Americană.

În interviul acordat pentru „Weekend Adevărul“, el povestește despre primul său pacient: „A fost o doamnă care era programată pentru FemtoLasik pentru a i se trata miopia, și i-am oferit un upgrade pentru o intervenție SMILE. Se întâmpla în decembrie 2011 și a fost de acord, cu toate că îi spusesem că va fi primul meu pacient cu această tehnică inovativă. Aveam experiență în intervenții chirurgicale cu FemtoLasik, însă nu mai făcusem vreo intervenție SMILE. Însă după o pregătire temeinică și după explicații amănunțite ale tehnicii de la un specialist de la Carl Zeiss, procedura a fost efectuată fără probleme. Intervenția a decurs foarte bine, iar pacienta a avut o experiență plăcută. În următoarea zi după intervenție, vederea ei s-a îmbunătățit semnificativ, iar evoluția a fost foarte bună în timp. Ultima consultație a acestei paciente am făcut-o după zece ani de la operație, iar vederea ei era una foarte bună“.

Avantaje și riscuri

Medicul-pionier vorbește, de asemenea, și despre avantajele acestei proceduri, subliniind faptul că este o experiență mai confortabilă pentru pacient și mai scurtă ca durată. „Recuperarea postoperatorie a pacientului este una foarte rapidă. Dacă ar fi să fac o comparație între tehnicile LASIK și SMILE, aș spune că diferența este la fel de mare ca aceea dintre o operație pe abdomen deschis comparativ cu o intervenție laparoscopică; același obiectiv, mult mai puțin invazivă. Cel mai important semn că SMILE este o tehnică ce va prevala și va deveni standardul de aur în chirurgia refractivă este acela că mai multe companii lansează sau dezvoltă propria lor versiune a tehnicii SMILE“, subliniază Ramirez-Miranda.

De asemenea, Arturo Ramirez-Miranda spune că „singurele efecte secundare legate de SMILE ar putea fi acelea legate de mișcarea pacientului în timpul în care laserul decupează lenticula. Însă Visumax, laserul de ultimă generație cu femtosecunde de la Carl Zeiss pe care îl folosim în tehnica SMILE, se oprește dacă simte că impactul laserului ar putea fi cumva nesigur“.

„O intervenție de foarte mare precizie, prietenoasă și rapidă“

Doctorul Andrei Filip, unul dintre cei mai apreciaţi oftalmologi din România și primul care a efectuat operații SMILE în țara noastră, a vorbit într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“ despre cum poate fi remediată miopia grație operației revoluționare cu laserul prin tehnica SMILE.

Doctor în ştiinţe medicale, membru al Societăţii Române de Oftalmologie, al Consiliului European pentru Oftalmologie şi al Academiei Americane de Oftalmologie, Andrei Filip este medic primar şi chirurg specialist oftalmolog. În 2007 a devenit doctor în Ştiinţe medicale, iar începând cu 2008 practică chirurgia refractivă laser. A făcut specializări internaționale în Germania, Mexic, Ungaria, Republica Cehă. Doctorul Andrei Filip are mii de operații SMILE la activ.

„Weekend Adevărul“: Concret, cum se corectează miopia grație operației SMILE? Cum este posibilă prin crearea și extragerea lenticulei din cornee schimbarea dioptriilor?

Dr. Andrei Filip: Corneea este o lentilă ce are aproximativ 40 de dioptrii. Laserul cu femtosecunde creează cu o precizie de sub un micron o lenticulă refractivă ce va determina remodelarea corneei, având ca rezultat reducerea dioptriei.

- De câte ori trebuie să vină la cabinet un pacient care se decidă să facă operația de reducere a dioptriilor prin tehnica SMILE?

În momentul în care cineva își dorește să scape de ochelari, va trebui să vină la cabinet pentru o evaluare specifică: consultație plus un set de investigații specifice, extrem de prietenoase. Evaluarea o poate face oricare dintre medicii din clinică, apoi pacientul își poate alege medicul chirurg. Astfel se optimizează timpul de așteptare.

Vindecare cu viteza... luminii

- Cât durează o operație prin tehnica SMILE la un ochi?

Cu ajutorul ultimului model de laser SMILE durează între 7 și 10 secunde la fiecare ochi. Apoi extragerea lenticulei poate dura câteva zeci de secunde.

- Cât de rapidă este vindecarea corneei după SMILE? Dar refacerea acuității vizuale?

SMILE este o intervenție minim invazivă și foarte prietenoasă. Revenirea la o viață normală, fără restricții, este după 48-72 de ore.

- Care sunt diferențele și avantajele operațiilor laser de corectare a miopiei efectuate prin sistemul Visumax 800 comparativ cu sistemele precedente?

Tehnologia SMILE a apărut în anul 2011 și a fost introdusă de către echipa Ama Optimex în România în anul 2014, împreună cu laserul VisuMax 500. În anul 2022 am adus în România ultima generație a acestui laser cu femtosecunde, VisuMax 800. Acesta oferă aceleași rezultate extraordinare, pe care le realizează însă mult mai rapid, adică în 7-10 secunde față de aproximativ 25 de secunde cu VisuMax 500. Poate că nu pare o diferență foarte mare, dar din experiența vastă pe care o avem, pot spune că impactul asupra confortului pacientului este foarte mare. În plus, noul laser are un design diferit, deschis, ce oferă șansa de a beneficia de intervenții laser și persoanelor care suferă de claustrofobie.

La mâna pacientului

- Care sunt riscurile operației prin tehnica SMILE? Ce se întâmplă dacă un pacient mai agitat se mișcă în timpul intervenției?

Din fericire, gradul de siguranță al tehnicii SMILE este extrem de ridicat. Întotdeauna le spun pacienților că trebuie să formăm o echipă, pentru că putem controla doar două aspecte, ce fac eu ca medic, apoi pacientul să urmeze recomandările, sfaturile noastre și să ne informeze dacă consideră că evoluția nu este cea așteptată. Este extrem de important ca pacientul să înțeleagă că SMILE este o intervenție de foarte mare precizie, prietenoasă și rapidă. Laserul îl ajută pe pacient să mențină o poziție corectă, însă este important și în acest caz să respecte recomandările noastre. În cadrul oricărui tip de chirurgie, și în medicină în general, există situații nedorite. Din fericire însă, când vorbim despre chirurgia refractivă, chiar și în cazul unor complicații, de cele mai multe ori se pot rezolva fără a afecta rezultatul final. În cazul în care pacientul presupunem că se mișcă, cel mai rău lucru ce se poate întâmpla este să fim nevoiți să abandonăm procedura. În această situație, vederea revine la normal în câteva zeci de minute. Medicul va decide cât timp va fi necesar să se aștepte, se va efectua un nou set de investigații și se va stabili care este conduita.

- Care sunt riscurile ca dioptriile să crească din nou după un anumit număr de ani de la operația prin tehnica SMILE?

La momentul la care se face o operație refractivă cu laser pentru miopie, dioptriile trebuie să fie stabile. SMILE, ca tehnică, oferă într-adevăr cea mai mare stabilitate în timp. Cu toate acestea, trebuie să avem în vedere că independent de operație, pe parcursul vieții, organismul nostru este într-o continuă schimbare, fapt ce poate influența evoluția dioptriilor.