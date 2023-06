Metode sigure pentru a scăpa de ochelari. Cum pot ajuta exercițiile oculare la îmbunătățirea vederii

Specialiștii spun că, în prezent, există anumite tehnici, exerciții, care ar putea îmbunătăți vederea și ar ajuta chiar și la renunțarea la ochelari. Bineînțeles, acestea sunt însoțite de un stil de viață sănătos, atât alimentar, cât și emoțional.

Exercițiile nu se fac doar pentru grupele mari de mușchi, ci și pentru ochi. Practicate cu regularitate și combinate cu o alimentație sănătoasă, bazată pe legume și fructe, exercițiile oculare ne pot scăpa de dioptrii și de ochelari, implicit.

Flavius Țurcanu, optometrist și coach pentru sănătatea ochilor, a simțit pe pielea sa beneficiile exercițiilor oculare combinate cu o hrană adecvată și cu o stare de spirit bună.

După ani buni de lucrat în fața calculatorului, fiind de profesie inginer IT, vederea a început să îi dea rateuri și a avut nevoie de ochelari. În urma unui control de rutină, medicul i-a spus că trebuie să poarte ochelari, dar în mai puțin de un an de purtat ochelari, vederea i s-a deteriorat și mai mult. De la -0,75 dioptrii la ochiul drept și -0,5 dioptrii la ochiul stâng, acestea i-au crescut la -2,25 la ochiul drept și la -1 la cel stâng.

„Ochiul este, poate, organul cel mai vascularizat. Cel mai rapid mușchi este pleoapa. Numai ea în sine are nevoie de un consum de oxigen pentru a se contracta, relaxa etc. Practic, eu am ajuns să renunț la dependența de ochelari în 11 luni, cu exercițiile oculare, nu a fost un proces rapid. Bineînțeles, la cineva mai în vârstă, procesul s-ar putea să dureze mai mult. Noi avem cazuri de oameni cu cataractă care, după un an, li se reduce cu 50-60% calcifierea cristalinului, prin eliminarea alimentelor procesate, a zahărului etc.“, a declarat Flavius Țurcanu pentru „Weekend Adevărul“.

Rezultate din prima lună

A căutat tot felul de remedii și chiar s-a specializat în direcția aceasta. Așa a ajuns să afle de exercițiile oculare. „Un prieten student la Medicină mi-a spus de niște exerciții oculare, despre care se discuta pe un forum medical. Asta se întâmpla prin 2008. Un an mai târziu, am început deja să studiez domeniul. În Cluj am întâlnit un tip care făcea astfel de exerciții și mi-am dat seama că asta studiasem și eu, numai că nu erau o prioritate pentru mine. Am început exercițiile oculare și în prima lună au fost cele mai rapide și faine rezultate, în sensul că am scăzut câte o dioptrie la fiecare ochi, de la 2,25, la 1,25“, își aduce aminte el.

Numai că exercițiile nu l-au mai ajutat prea mult fără celelalte două planuri: emoțional și alimentar. „Dacă o persoană a avut o alimentație bogată în prăjeli, sistemul sanguin este înfundat. Automat, mușchii devin și ei rigizi din cauza sistemului sanguin rigidizat. Eu mereu recomand să se acționeze pe minimum două planuri din trei, pentru că altfel s-ar putea ca la exercițiile oculare să ai un randament foarte lent. Nu poți trece rapid de la o vedere cronic obosită la o vedere clară. Trebuie să eliminăm din oboseala oculară cronică. Somnul bun este necesar, dar nu e suficient“.

Remediu oltenesc

Una dintre legumele benefice pentru sănătatea ochilor este prazul. Acesta ajută și la prevenirea cataractei, menținerea pielii sănătoase, susținerea sănătății cardiovasculare, scăderea tensiunii arteriale, prevenirea anemiei și ameliorarea inflamațiilor. Prazul este bogat în vitamina A, o vitamină necesară pentru buna funcționare a ochilor și pentru sănătatea generală a ochilor. De asemenea, prazul abundă în antioxidanți care combat radicalii liberi care pătrund în organism și îi împiedică să facă rău ochilor. ️Prazul este o sursă bună de luteină și zeaxantină, compuși foarte importanți pentru o vedere sănătoasă.

Citește și: Neglijarea problemelor oftalmologice din copilărie lasă urme toată viaţa

Cele mai bune alimente pentru vedere sunt cele crude, colorate, de sezon, dar și pătrunjelul, leușteanul, fructele de pădure. „Asta nu înseamnă că trebuie să mănânci mai mulți morcovi, neapărat. Trebuie să trecem, gradual, de la a mânca orice la un stil mai vegetarian. Procesul a fost mai lent la început, dar nu am mai mâncat carne, pâine albă și nu am mai consumat băuturi carbogazoase. Abia apoi exercițiile începuseră să dea semne de potență. Un alt rezultat a fost că am slăbit 7 kilograme făcând doar aceste schimbări alimentare. Am tăiat de pe meniul zilnic aceste alimente nocive, inflamatorii – nu doar la încheieturi, stomac etc., ci și la ochi. Orice înseamnă circuit sanguin trece și pe la ochi“.

Cât de reală este expresia „Am văzut negru în fața ochilor“

Emoția este cea care dictează intenția noastră. Câmpul vizual se măsoară în orice cabinet oftalmologic, pentru a se vedea dacă se îngustează, dar prin exercițiile oculare, acesta se reface, se extinde. Emoția, de asemenea, ne poate afecta vederea dacă nu știm să o controlăm.

„Emoția e cea care încarcă acel câmp vizual și așa ajungem să spunem, mulți dintre noi: «Am văzut negru în fața ochilor». Am simțit și eu asta. Când supărarea are loc, celulele din retină sunt trecute pe modul «sleep». Emoțiile sunt comutatorul bunei funcționări pentru întregul organism. Dacă cineva vede cu bucurie, inevitabil privește cu bucurie, inevitabil are o calitate mare a vederii. În schimb, în momentul în care noi privim cu supărare, întregul sistem vizual devine rigid, se închide și câmpul vizual se îngusteaă, culorile se estompează“, mai spune Flavius Țurcanu.

Se spune că în perioada Egiptului Antic, vânzătorii de la taverne se uitau în ochii persoanelor foarte atent și dacă pupila persoanelor se mărea, era semn că acea persoană era interesată de marfa de pe tarabă.

„Până și Scufița Roșie îl întreabă pe lup de ce are ochii atât de mari. El spune: «Ca să te pot vedea mai bine». Atunci, pentru a vedea mai bine, noi trebuie să ne deschidem ochii, nu la propriu, ci la figurat. Să învățăm să fim curioși, să vrem să vedem lucruri frumoase. Știu foarte bine, din experiență, că cei care au probleme cu vederea știu clar ceea ce nu vor să vadă, adică supărări, războaie, oameni triști, bolnavi. Pentru că nu știu să își gestioneze emoțiile, preferă să își închidă ochii pentru a nu-și gestiona emoțiile așa cum ar fi firesc să o facem“.

O vedere odihnită și relaxată la calculator

Mișcă-ți ochii mereu și așa vei avea o vedere bună. În momentul în care este acumulată mai multă oboseală oculară, aceasta determină creșterea dioptriilor și, inevitabil, vederea se deteriorează. Mișcarea constantă a ochilor te ajută să eliberezi tensiunea, oboseala din ochi și să îți îmbunătățești calitatea vederii. Pentru o vedere clară și odihnită, chiar dacă lucrezi ore în șir la calculator, fără să îți mai faci griji că vei ajunge să porți ochelari cu protecție, este indicat să practici următorii pași:

• Clipești normal și conștient de 5 ori la fiecare 10 minute.

• La cea mai mică oboseală pe care o simți, elibereaz-o simplu: la fiecare 15 minute ține ochii închiși normal pentru 10 secunde pentru ca ochii tăi să se odihnească.

• Așază în spatele monitorului, la o distanță de 2 metri de tine, o foaie A4 cu diferite mărimi de scris. Apoi, din 10 în 10 minute, înainte să clipești, schimbă privirea de la monitor la acea foaie. Observă cum vezi la foaia A4, înainte și după ce clipești.