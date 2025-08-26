Colesterolul, cum îl controlăm în mod natural

Menţinerea unui nivel optim al colesterolului este esenţială pentru sănătatea inimii şi a vaselor de sânge.

Stilul de viaţă al zilelor noastre – caracterizat de stres, alimentaţie dezechilibrată şi sedentarism – favorizează creşterea colesterolului „rău” (LDL) şi a trigliceridelor, cu impact direct asupra riscului cardiovascular.

În acest context, suplimentul Cholest Redux din gama Benesio, disponibil în farmaciile Catena, lanț de farmacii cu o tradiție de 25 de ani pe piața românească, oferă o soluţie naturală pentru susținerea echilibrării nivelului de colesterol.

Formula complexă a Cholest Redux, bazată pe extracte standardizate de Orez roșu fermentat (monacolină), Berberis aristata (berberină), Armurariu (silimarină) şi Guggul (guggulsteroni), acţionează pentru a regla profilul lipidic și a sprijini funcționarea optimă a ficatului – organ-cheie în metabolismul colesterolului.

Limite sănătoase

Cholest Redux de la Benesio se remarcă astfel ca o formulă naturală complexă, concepută pentru a contribui la echilibrarea valorilor crescute ale colesterolului și trigliceridelor sau pentru menținerea acestora în limite sănătoase.

Prin acțiunea combinată a berberinei, silimarinei și guggulsteronilor, susținută de monacolină, produsul oferă o soluție optimă pentru echilibrarea colesterolului.

Astfel, pentru o inimă sănătoasă și un organism echilibrat, Cholest Redux poate deveni parte din rutina zilnică a persoanelor preocupate de prevenție și sănătate pe termen lung.

Berberină

Berberina, extrasă din planta Berberis aristata, este recunoscută pentru capacitatea sa de a contribui la reducerea colesterolului total, LDL-ului și trigliceridelor:

Stimulează receptorii pentru LDL (colesterol rău) la nivelul ficatului, ceea ce favorizează eliminarea acestuia din sânge, în timp ce ajută la creșterea nivelului de colesterol HDL (colesterol bun);

Contribuie la reglarea metabolismului lipidelor, inclusiv absorbția colesterolului de către ficat și eliminarea lui prin bilă;

Susține protejarea sănătății inimii și a vaselor de sânge prin acțiunea asupra colesterolului și trigliceridelor.

Guggul

Extractul din rășina plantei Commiphora mukul, cunoscut sub denumirea Guggul, este utilizat de mii de ani în medicina ayurvedică. Principiile sale active – guggulsteronii – pot influența:

Contribuția la reducerea colesterolului total și LDL-colesterolului (rău);

Stimularea proceselor de formare a HDL-colesterolului (bun);

Ajută la scăderea nivelului trigliceridelor prin efectul asupra procesului de sinteză a acestora în ficat.

Armurariu

Armurariul (Silybum marianum) conţine silimarină, un complex cu rol hepatoprotector și antioxidant (protecție împotriva procesului de deteriorare/îmbătrânire). De ce este important pentru echilibrarea colesterolului?

Ficatul este centrul unde se sintetizează și se elimină colesterolul: prin urmare, un ficat sănătos înseamnă funcționarea echilibrată a proceselor prin care organismul descompune și utilizează lipidele (grăsimile) în mod eficient;

Silimarina are rol de a proteja celulele hepatice de inflamații, reducând astfel riscul de steatoză hepatică (ficat gras), o afecțiune frecvent asociată cu colesterolul crescut;

Stimulează fluxul biliar, cu rol important în eliminarea colesterolului prin bilă.

Contribuție triplă

Ce face din Cholest Redux un produs complex? Modalitatea în care se completează acțiunile celor trei extracte vegetale:

Berberina, care susține reducerea colesterolului rău și a trigliceridelor;

Guggul, care contribuie la normalizarea colesterolului total și pe al celui bun;

Silimarina, care ajută la protecția ficatului.

Monacolina, rol de susținere

Cholest Redux de la Benesio include și monacolină din orez roșu fermentat, un compus natural care are următoarele contribuții, confom anumitor studii, prin susținerea formulei complexe a produsului:

Contribuie la scăderea valorii colesterolului;

Ajută la reducerea valorii colesterolului rău (LDL), fără impact semnificativ asupra HDL-ului (colesterol bun).

Bineînțeles, Cholest Redux, produs românesc, parte a gamei Benesio, este potențat din punct de vedere al beneficiilor atunci când este însoțit de o dietă echilibrată și o activitate fizică moderată, constantă, ceea ce se poate contabiliza prin:

Contribuția la scăderea colesterolului total;

Influențare în reducerea colesterolului LDL (rău);

Susținerea creșterii valorii colesterolului HDL (bun), protector cardiovascular;

Contribuția la scăderea nivelului trigliceridelor;

Joacă rol în protecţia ficatului și în susţinerea proceselor prin care organismul descompune, transformă și utilizează lipidele (grăsimile);

Reducerea inflamaţiei asociate cu dislipidemiile (afecțiuni caracterizate prin niveluri anormale de lipide (grăsimi) în sânge, cum ar fi colesterolul și trigliceridele).

