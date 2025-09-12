search
Vineri, 12 Septembrie 2025
CNAS: Bolnavii de cancer vor beneficia în continuare de tratament. „Au fost plătite toate restanțele pe august”

Pacienții oncologici vor beneficia în continuare de tratament, a dat vineri asigurări CNAS, precizând că monitorizează continuu modul de utilizare a bugetului aprobat pe toate domeniile de asistență medicală, iar în prezent nu există discontinuități.

„Echipa CNAS apreciază eforturile depuse de Ministerul Finanțelor pentru identificarea soluțiilor necesare în vederea achitării tuturor obligațiilor scadente în luna august, în valoare de 2,8 miliarde lei”, a informat vineri CNAS, precizând că utilizează toate pârghiile legale pentru a evita discontinuitățile în asigurarea tratamentelor medicale, până la aprobarea unei rectificări bugetare pozitive.

Având în vedere că începând cu luna septembrie creditele de angajament pentru medicamentele oncologice din contractele cost-volum nu sunt suficiente pentru acoperirea necesarului, CNAS a efectuat o redistribuire a acestor credite în valoare de 405 milioane lei, în conformitate cu solicitările spitalelor, astfel încât unitățile sanitare să poată acorda pacienților tratamentul corespunzător fără discontinuități.

În același scop, președintele CNAS, conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, a solicitat situația detaliată a derulării Programului Național de Oncologie în întreaga țară, iar analiza datelor a arătat un management adecvat la nivelul sistemului național de sănătate, înregistrându-se probleme punctuale în unele unități sanitare din 7 județe și din municipiul București. Situația a fost monitorizată și gestionată operativ, iar în acest moment tratamentele sunt acordate corespunzător tuturor pacienților oncologici.

Echipa CNAS acordă atenție semnalării oricărei probleme apărute în acordarea serviciilor medicale decontate din FNUASS , în scopul intervenției prompte pentru soluționarea acestora, asigurarea accesului neîntrerupt la tratamentele necesare și continuă să acționeze împreună cu partenerii instituționali pentru furnizarea asistenței medicale în condiții optime pentru toți pacienții din România.

