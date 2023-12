Asit Patnaik, Prime Healthcare: „România are potențialul de a deveni un hub logistic de produse medicale“

Evoluțiile internaționale din ultimii ani au avut un impact puternic asupra proceselor de transport și circuitelor comerciale la nivel global. A devenit esențială identificarea unor soluții care să permita aprovizionarea cu produsele necesare într-un timp cât mai scurt pe lanțuri logistice de încredere. Sectorul medical nu a făcut excepție, dimpotrivă. Există însă investitori care au văzut și potențialul de dezvoltare locală din aceste evoluții.

”Ne-a preocupat în permanență identificarea unor produse medicale de cea mai bună calitate, ca și dezvoltarea unei baze de furnizori cât mai variată și sigură. Avem astăzi peste 70 de furnizori de pe piețe internaționale, precum Australia, China, Statele Unite ale Americii, India, Coreea de sud, Taiwan și din Uniunea Europeană. Vorbim de parteneriate solide, multe dintre ele care durează de peste 10 ani și care ne permit să răspundem la un nivel extrem de competitiv și în același timp rapid nevoilor de pe piața din România, și nu numai” declară Asit Patnaik, CEO Prime Healthcare.

Asit Patnaik are o experiență de peste 20 de ani în sectorul de sănătate românesc, si 30 de ani in domeniul medical intternational . În anul 2009 a înființat Prime Healthcare. Compania oferă produse medicale specializate, deopotrivă pentru sectorul medical public și privat românesc. Recent, compania a contractat pe termen lung un nou depozit lângă București, în suprafață de peste 2200 mp, semn al planurilor de extindere a activității sale.

„Este extrem de important și avem șansa să poziționăm România ca un hub logistic de produse medicale. În prezent exportăm în țări precum Danemarca, Belgia, Bulgaria și Slovacia, obiectivul nostru fiind de a ne consolida activitățile de export, ceea ce ar reprezenta pentru România un beneficiu nu doar economic, ci și reputațional”, consideră Asit Patnaik. În opinia sa, România are avantajul unei infrastructuri și a unei resurse umane extrem de calificate în domeniul IT. De asemenea un impact pozitiv pentru potențialul de afaceri îl are proximitatea Mării Negre și a transportului naval, ca și dezvoltarea accelerată a infrastructurii rutiere, infrastructura IT, care împreună cu abilitățile românilor de a vorbi în limbi străine și de a fi creativi asigură o bună competitivitate a România în concurența cu alte huburi logistice tradionale, ca Germania și Olanda.

Prime Healthcare are în portofoliul său peste 800 de produse, iar compania reușește să răspundă rapid solicitărilor pe care le primește atât prin expertiza si experienta asupra produselor din domeniu, prin istoricul și buna practică deja construită cu numeroși furnizori, cât și prin constituirea de stocuri. ”Ceea ce am încercat să facem diferit ca abordare de afaceri a fost să venim cu soluții personalizate nevoilor fiecăruia dintre partenerii noștri. Fie că vorbim de soluții tehnice integrate, prin care putem asigura de la prima la ultima componentă necesară într-un anumit tip de procedură medicală, sau de asigurarea punctuală a unui produs specific necesar în cadrul acesteia, am reușit să ne construim o experiență de succes din a răspunde profesionist și eficient cerințelor”, adaugă Asit Patnaik.

Prime Healhcare a investit până la acest moment pe piața românească peste 16 milioane de lei. Compania țintește să își consolideze prezența în România în anii următori și, totodată, să își extindă activitățile de export pe noi piețe europene și internaționale.