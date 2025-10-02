search
Atenție la contractele cu băncile: dobânzile se pot dubla din această toamnă. La ce nivel pot ajunge

0
0
Publicat:

Românii care și-au refinanțat creditele în urmă cu 3 ani riscă, începând cu 1 octombrie, să treacă automat de la dobândă fixă la dobândă variabilă, spun specialiștii din piață avertizând că, pentru mulți dintre ei, costul creditului poate ajunge chiar dublu.

Oameni care discută cu ofițerii lor de credite într-o bancă
Dobânzile se pot dubla din această toamnă. Foto arhivă

Acum trei ani, mulți români și-au refinanțat creditele. Pentru cei aflați acum la finalul perioadei de dobândă fixă, există riscul real ca, de la 1 octombrie, să treacă automat la o dobândă variabilă. Practic, costul total al dobânzii poate să se dubleze: de la 5%, la peste 8% – calculat ca IRCC (6,06%) plus marja băncii, care poate varia între 1,5 și chiar 3%”, a declarat expertul financiar Claudiu Trandafir.

Specialiștii recomandă consumatorilor să își verifice contractele și să discute cu banca despre opțiuni de refinanțare. „Cei care se află într-o asemenea situație ar trebui să solicite o refinanțare internă, pentru a-și securiza dobânda pentru încă minimum 3 ani de zile”, adaugă Claudiu Trandafir.

Cresc și dobânzile fixe

Nici dobânzile fixe nu scapă complet de ajustări: băncile anunță deja creșteri moderate.

De la nivelul actual de 4,7%, ne așteptăm la scumpiri între 0,3% și 0,5%. Totuși, chiar și așa, dobânzile rămân la jumătate față de inflație – semn că există lichiditate în piață”, a declarat specialistul OferteBancare.ro.

Potrivit acestuia, IRCC reflectă costul mediu al împrumuturilor dintre bănci din trimestrul anterior. În contextul actual, marcat de inflație și incertitudine fiscală, indicele are o tendință de creștere.

Un exemplu concret arată impactul direct în buzunar: un român cu un credit de 300.000 lei pe 30 de ani, cu o marjă de 3,5%, plătește astăzi o rată lunară de aproximativ 2.021 lei, la o dobândă de 9,05%. De la 1 octombrie, rata va urca la 2.113 lei, odată cu creșterea IRCC la 6,06%. Diferența este de aproape 100 lei pe lună, fără ca debitorul să facă vreo modificare în contract.

La cât vor ajunge ratele românilor pe final de an

Conform datelor Băncii Naționale a României, IRCC, indicatorul utilizat la calculul dobânzilor variabile pentru creditele în lei, va crește în trimestrul patru la 6,06%. Majorarea va aduce rate mai mari pentru creditele ipotecare și de consum în lei, avertizează specialiștii Mr.Finance, care recomandă mai multe soluții de depășire a acestei probleme.

Creșterea Indicelui de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) din trimestrul patru al acestui an este rezultatul mai multor factori care au influențat piața interbancară. În primul rând, este vorba de incertitudinea politică prelungită de după alegerile prezidențiale și de dificultatea cu care s-a format un guvern stabil. Apoi, deficitul bugetar ridicat a pus presiune pe costul finanțării, în timp ce creșterea taxelor și impozitelor a generat neîncredere în piață. Evoluția a fost alimentată și de politicile economice incoerente, precum și de lipsa unor măsuri clare de consolidare fiscală”, explică Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar www.mrfinance.ro

Potrivit specialistului, un alt factor care a alimentat creșterea valorii IRCC a fost evoluția ratei inflației. Dacă în octombrie 2024, BNR prognoza o inflație de 3,5%, în trimestrul trei din acest an realitatea a fost foarte diferită – în august 2025 rata anuală era de aproape 10%. Acest lucru va face ca BNR să nu scadă foarte curând valoarea dobânzii de referință, element care influențează direct și dobânzile pentru creditele consumatorilor.

Cu cât vor crește ratele românilor în trimestrul patru

Creșterea IRCC la 6,06%, față de 5,55% în trimestrul anterior, se va resimți în mod direct în ratele românilor cu dobândă variabilă.

De exemplu, pentru un credit ipotecar de 70.000 euro (aproximativ 350.000 lei) contractat pe 30 de ani, majorarea va depăși 1.000 de lei pe an. La o valoare IRCC de 5,55% (în trimestrul trei 2025), rata lunară era de aproximativ 2.590 lei (dobândă totală 8,05% – IRCC + marja fixă 2,5%). La o valoare IRCC de 6,06% (în trimestrul patru 2025), dobânda totală urcă la 8,56%, ceea ce înseamnă o rată de aprox. 2.710 lei. Diferența este de circa 120 lei în plus pe lună, respectiv aproape 1.500 lei pe an.

„Estimările preliminare sugerează că în primul trimestru din 2026 IRCC va scădea, dar va avea un nivel ridicat, apropiat de 5,7%. Nu există semnale clare de scădere semnificativă, având în vedere contextul economic și fiscal tensionat. Prin urmare, românii nu ar trebui să își facă planuri bazate pe o reducere rapidă a dobânzilor în următoarele trimestre”, precizează consultantul Mr.Finance.

Ce soluții au la îndemână românii

Pentru că în următoarele trimestre nu se estimează scăderi semnificative ale valorii IRCC, specialiștii recomandă persoanelor care au credite cu dobândă variabilă:

  • analiza atentă a ofertelor de refinanțare cu dobândă fixă;
  • rambursări anticipate pentru reducerea principalului;
  • planificarea unei închideri anticipate a creditului, acolo unde este posibil.

„În ultimele trimestre, mai multe bănci au venit pe piață cu oferte de dobândă fixă foarte avantajoasă, care încep de la 4,7%. Acest lucru este nefiresc pentru piața bancară, dacă avem în vedere că doar IRCC este în jur de 6%. Cu toate acestea, foarte multe persoane au putut să profite de astfel de oferte pentru a face refinanțări la creditele cu dobândă variabilă. Dacă ținem cont de prognozele privind evoluția IRCC-ului, recomandarea pentru cei care vor să acceseze credite ipotecare este să se orienteze către o dobândă fixă, iar persoanele care au deja credite cu dobândă variabilă să facă refinanțări”, spune Ion Soltinschi.

Cele mai avantajoase oferte

În prezent, mai multe bănci au oferte cu o dobândă fixă scăzută, în încercarea de a atrage noi clienți:

  • Raiffeisen: banca are printre cele mai competitive dobânzi de pe piață. Dacă vrei să achiziționezi o locuință cu clasa energetică A sau să refinanțezi un credit accesat pentru achiziționarea unei locuințe „verzi”, Raiffeisen oferă o dobândă de 4,7%, fixă în primii trei ani.
  • BCR: are o ofertă atractivă pentru creditele noi sau pentru refinanțarea creditelor pentru accesarea unei locuințe. În acest caz, dobânda este de 4,79%, fixă pentru primii trei ani, ulterior variabilă, cu condiția ca locuința să fie „verde”, adică să se încadreze în clasa energetică A.
  • Unicredit Bank: pentru un credit nou sau refinanțarea unui credit ipotecar, dobânda este 4,89%, fixă pe trei ani. Pentru a beneficia de această ofertă, condițiile sunt: încasarea venitului într-un cont al băncii, încheierea unei asigurări de viață și încadrarea imobilului în clasa energetică A.

„Creșterea IRCC la 6,06% în trimestrul patru din 2025 generează costuri mai mari pentru românii cu credite cu dobândă variabilă. Iar în lipsa unor măsuri economice ferme, a unei stabilități politice și în condițiile în care inflația crește, nu există premise pentru o scădere rapidă a dobânzilor. Din acest motiv, recomand o dobândă avantajoasă fixă, rambursări anticipate și o planificare de închidere anticipată a creditului ipotecar. Cei care au deja un credit cu dobândă variabilă ar trebui să fie proactivi și să evalueze opțiunile disponibile, pentru a evita costuri mai mari în perioada următoare, concluzionează consultantul Mr.Finance.

