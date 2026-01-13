Armata Română introduce stagiul militar voluntar pentru tinerii între 18 și 35 de ani: cât timp durează pregătirea și ce indemnizație primesc voluntarii

Tinerii români cu vârste între 18 și 35 de ani, femei și bărbați, pot participa, începând din 2026, la un program de pregătire militară voluntară de patru luni, cu beneficii financiare și drepturi similare militarilor în termen, conform Legii nr. 5/2026 promulgate de președintele Nicușor Dan.

După aproape două decenii de la suspendarea serviciului militar obligatoriu, România reintroduce pregătirea militară pentru civili – de data aceasta, voluntară. Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma un stagiu de patru luni și vor intra apoi în rezerva Armatei Române.

Actul normativ, publicat în Monitorul Oficial pe 9 ianuarie 2026, modifică Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. Coform noii legi, cetățenii români care nu au efectuat serviciul militar activ sau nu se află în rezervă pot solicita Ministerului Apărării Naționale să participe la un program de pregătire militară voluntară.

„Pe timp de pace, cetățenii români, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă, pot solicita Ministerului Apărării Naționale participarea, pe bază de voluntariat, la un program de pregătire militară de bază, cu durata de până la 4 luni, în calitate de soldat/gradat voluntar în termen”, scrie în proiectul de lege.

Pregătirea se va desfășura în unități ale Armatei Române și va include instruire fizică, tactică, folosirea armamentului și disciplină militară. Voluntarii vor beneficia, fără costuri, de cazare, hrană, echipament militar, asistență medicală și medicamente, precum și de toate drepturile prevăzute de lege pentru militarii în termen. Având în vedere că în 2025 salariul mediu brut a fost de 8.620 de lei, suma totală poate ajunge la circa 25.850 de lei.

„Cetățenii care urmează programul de pregătire militară de bază, prevăzut la alin. (1), primesc o indemnizație, reprezentând 3 câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata. Centrele militare îi iau în evidență și îi introduc în rezerva operațională”, se precizează în proiectul de lege.

La finalul pregătirii, voluntarii vor fi înregistrați în rezerva operațională a Armatei Române și pot fi chemați periodic pentru antrenamente, verificări și familiarizare cu tehnica și armamentul nou.

„Numărul maxim de locuri disponibile pentru pregătirea militară în calitate de soldat/gradat voluntar în termen se aprobă, anual, prin ordin al ministrului apărării naționale, în funcție de fondurile aprobate cu această destinație prin bugetul Ministerului Apărării Naționale. Perioadele de pregătire militară și locurile de executare a acesteia se anunță prin mijloacele de informare în masă”, mai arată proiectul.