search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Poate începe pregătirea pentru unirea R. Moldova cu România?

0
EURO 2024
0
Publicat:

Maia Sandu spune că ar vota pentru reunificare, fiind tot mai dificil pentru o țară mică să reziste în fața Rusiei. România așteaptă decizia Chișinăului, după cum explica Nicușor Dan în urmă cu câteva luni.

Maia Sandu și Nicușor Dan, de Ziua Limbii Române la Chișinău în 2025
Maia Sandu și Nicușor Dan, de Ziua Limbii Române la Chișinău în 2025

În Republica Moldova, votanții pro-ruși au scăzut de la 33% în 2021 la 24% în 2025, iar Moscova nu mai are pe moment lideri care să-și asume o politică bine definită.

Există însă agenți plătiți sau nu care continuă să facă jocurile Rusiei în mai toate instituțiile publice și care vor sabota mersul spre Uniunea Europeană sau vreun eventual proiect unionist cu România.

În România, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) se află pe un trend ascendent și a trecut de 40% susținere publică, doar că pentru liderii formațiunii unirea pare să aibă nevoie de parafa Kremlinului.

Dacă R. Moldova și România nu ar fi atât de expuse în fața războiului hibrid dus de Rusia și dacă rețelele Moscovei nu ar fi atât de extinse în cele două țări, poate că acum ar fi un moment (geo)politic oportun.

Dacă instituțiile de forță ar fi pe picioarele lor la București și i-ar putea scoate din joc pe cei care fac ecuații favorabile Kremlinului, România ar putea pune în aplicare strategia de reunificare cu R.Moldova, singurul proiect mare la care se lucrează de ani de zile în laboratoarele puterii, cu mai mult sau mai puțin entuziasm, în funcție de politicianul aflat la butoane.

România, gata să răspundă inițiativelor de reunificare venite de la Chișinău? 

Traian Băsescu a vorbit despre un astfel de proiect în perioada în care era la Cotroceni, iar Nicușor Dan a declarat anul trecut, în prima vizită pe care a făcut-o la Chișinău (10 iunie 2025), că atunci când majoritatea cetățenilor din Republica Moldova va decide că dorește unirea cu România, autoritățile de la București se vor arăta pregătite: „Noi avem la Bucuresti decizia Parlamentului din 2018, când s-au împlinit o sută de ani de la evenimentul din 27 martie 1918 (Sfatul Țării de la Chișinău a votat unirea cu Regatul României). Ea spune că în momentul în care R. Moldova este pregătită, România este pregătită pentru asta. Există un consens între forțele politice, cel puțin între cele pro-occidentale, suntem deschiși pentru asta”.

Declarația Parlamentului din 2018 precizează că legislativul de la București „consideră ca fiind pe deplin legitimă dorința acelor cetățeni ai Republicii Moldova care susțin unificarea celor două state ca o continuare firească în procesul de dezvoltare și afirmare a națiunii române și subliniem că acest act depinde de voința acestora, și declară că România și cetățenii ei sunt și vor fi întotdeauna pregătiți să vină în întâmpinarea oricărei manifestări organice de reunificare din partea cetățenilor Republicii Moldova, ca o expresie a voinței suverane a acestora”.

Altfel spus, totul e gata pentru clipa în care moldovenii se vor hotărî. Există, însă, nu doar reticențele din analizele Ministerului de Externe și ale altor instituții, pentru care unirea a fost mereu scenariul rușilor prin care gândeau fie o schimbare la nivelul liderilor politici, fie o destabilizare care să scoată țara din NATO. În continuare, americanii operează din România scutul antirachetă de la Deveselu, un instrument defensiv la care Moscova ar vrea să aibă acces imediat sau dacă nu să-l facă să dispară.

Nicușor Dan și Maia Sandu au făcut declarații în favoarea unirii dintre R. Moldova și România
Nicușor Dan și Maia Sandu au făcut declarații în favoarea unirii dintre R. Moldova și România


Președinta Republicii Moldova a declarat pentru podcastul britanic „The Rest Is Politics: Leading” că ar vota pentru reunificarea cu România dacă s-ar organiza acum un referendum, fiindcă „devine din ce în ce mai dificil pentru o mică țară ca Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca țară suverană și, bineînțeles, să reziste în fața Rusiei”. Maia Sandu a adăugat că nu există o majoritate a cetățenilor care să accepte unirea, dar că mai mult de jumătate dintre moldoveni preferă integrarea în UE.

Acum e o perioadă în care Rusia nu e foarte puternică, nu reușește să înainteze prea mult pe teritoriul ucrainean, își consumă energia și resursele pe teren și e pusă la colț de instituțiile internaționale. În plus, sistemul internațional e în schimbare, cu o Americă instabilă și o Europă debusolată. Un eventual proiect girat de marile puteri occidentale și cu o campanie de comunicare bună ar putea să dea roade dacă există voință politică.

Obstacolele din calea unirii

Deocamdată, 47% dintre români se declară pentru unire și tot atâția se opun (Avangarde, septembrie 2025), dar numai 30% dintre moldoveni ar fi pentru, în vreme ce 60% sunt împotrivă (iData, august 2025). Proiectul nu poate fi făcut de azi pe mâine, dar dacă e asumat, poate progresa și când va veni momentul oportun, oamenii să fie pregătiți, Transnistria să fie decuplată, fiindcă România nu ar putea aduce toată mizeria de acolo în țară, rețelele pro-ruse demontate, războiul hibrid anihilat. Sunt detalii care au nevoie de câtiva ani pentru a fi puse la punct, fiindcă nu au fost puse pe masă niciodată de cele două state.

Deși există la vârful celor două țări lideri care să-și asume acest proiect și să înceapă discuții, e greu de crezut că lucrurile se vor mișca, rezistența de dincolo de Prut ar putea veni chiar din partea administrației și legislativului, unde o parte din oameni își vor pierde pozițiile. Apoi, birocrația românească nu a lăsat amintiri prea plăcute când a administrat Basarabia în perioada interbelică. Mai e și nostalgia imperială pentru unii moldoveni, care ar fi preferat să trăiască mai degrabă la periferia unei mari puteri, decât într-o țară europeană de margine.

Partea financiară e și mai complicată, fiindcă ar trebui aduse pensiile și salariile la același nivel, ar trebui făcută unificarea monetară și integrarea infrastructurii. Un studiu făcut de economistul Petrișor Peiu, între timp ales senator pe listele AUR, sugera că ar fi nevoie de PIB-ul țării pe un an pentru a porni totul. În 2025, Produsul Intern Brut al României a fost de 423 de miliarde de dolari, iar al Republicii Moldova sub 20 de miliarde de dolari. 

Sabina Fati - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
stirileprotv.ro
image
Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii
gandul.ro
image
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
mediafax.ro
image
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
fanatik.ro
image
Curtea de Conturi semnalează nereguli grave la Berceni, Prahova: cardurile primăriei, folosite de Crăciun, la benzinării din Maramureș. Bilete de avion de 10.000 de euro, fără documente justificative
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA”
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
gsp.ro
image
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
„Am găsit lămpi sovietice”. Oreșnik, arma-minune a Rusiei, demontată bucată cu bucată. Conține tehnologie de acum zeci de ani
antena3.ro
image
O fabrică de bere din Transilvania, veche de 200 ani, e scoasă la vânzare pentru aproape 3 milioane €
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
cancan.ro
image
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
prosport.ro
image
Responsabilitățile financiare ale chiriașului: ce plătește la asociația de proprietari
playtech.ro
image
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Ce zice băiatul tau când vede asemenea poze?" Diana Munteanu, în costum de baie în zăpadă
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Noul ministru al Apărării, anunţ oficial despre armata obligatorie. Ce trebuie să ştie tinerii de peste 18 ani din România
romaniatv.net
image
Armata obligatorie în România? Anunț de ultimă oră de la Ministerul Apărării
mediaflux.ro
image
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, din 24 ianuarie. Viața acestor nativi se va schimba în bine
click.ro
image
Folia de aluminiu, aliatul neașteptat împotriva șoarecilor. Soluția rapidă care chiar funcționează
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Prințesa Rajwa și Prințul Moștenitor Al Hussein, Foto Instagram (7) (1) jpg
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane
okmagazine.ro
Marlon Brando, Michael Jackson foto Profimedia jpg
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV

OK! Magazine

image
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?