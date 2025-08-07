Vremea, joi, 7 august. Cald în majoritatea regiunilor țării, ploi în zona montană

Meteorologii de la ANM aduc vești noi pentru ziua de 7 august. Vremea se menține caldă, iar ploile continuă să facă probleme în mai multe zone din țară.

În țară, valorile termice vor scădea în sudul și estul țării, iar la nivelul întregii țări se vor situa în jurul mediilor multianuale. Izolat în sudul teritoriului va mai fi disconfort termic și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă mai ales după-amiaza și seara vor fi înnorări, averse și descărcări electrice local în Carpații Meridionali și de Curbură, precum și în Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia și izolat în celelalte regiuni.

Pe spații mici, îndeosebi în nordul Olteniei și al Munteniei, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei în sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și în Dobrogea, cu rafale de 50…70 km/h, iar noaptea pe litoral, cu viteze de 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață.

În București, valorile termice vor scădea, dar vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza și seara vor fi înnorări și posibil averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat (viteze de până la 40…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 31…33 de grade, iar cea minimă de 15…18 grade.