Val arctic în plină primăvară: „Omega Block” readuce iarna în Europa. România se va confrunta cu ninsori neobișnuite

Europa se pregătește pentru un episod de vreme extrem de rece, neobișnuit pentru finalul lunii aprilie, generat de un puternic „Omega Block”, un blocaj atmosferic format peste Atlantic și Groenlanda, potrivit unei analize analizei meteorologice realizate de Severe Weather Europe.

Fenomenul direcționează o masă de aer arctic spre centrul, estul și sud-estul continentului, amenințând culturile agricole aflate în plină dezvoltare.

Temperaturile vor coborî cu 10–15°C sub valorile normale, iar riscul de îngheț este ridicat în numeroase regiuni europene.

România, în zona afectată de valul rece

Deși analiza se concentrează pe Polonia, Slovacia, Ucraina, Balcani și Turcia, România este menționată explicit.

Severe Weather precizează că valul arctic va aduce în România ninsori neobișnuite pentru această perioadă în zonele montane, ceea ce sugerează o răcire severă, cu potențial de afectare a vegetației din zonele submontane.

Se așteaptă o răcire accentuată în toată Europa de Est, iar România se află în sectorul estic al continentului, unde masa de aer rece va coborî mult. Modelul sinoptic arată că răcirea se extinde dinspre Polonia și Ucraina spre Balcani, ceea ce include și țara noastră.

Riscuri pentru agricultură

Deși nu este menționată direct în lista țărilor cu risc maxim din cauza „Omega Block”, România se află între zonele cu vegetație avansată din cauza încălzirii timpurii din aprilie, posibil îngheț matinal în depresiuni și zone agricole și risc de afectare a livezilor și viilor, aflate în plină înflorire

În special Transilvania, Moldova și zonele subcarpatice pot resimți temperaturi apropiate de 0 grade Celsius sau chiar negative în nopțile de joi și vineri.

Un episod rar și periculos

Fenomenul este alimentat de slăbirea târzie a vortexului polar, o tranziție climatică, formarea unui blocaj atmosferic de tip Omega peste Atlantic

Acest tipar direcționează aerul arctic direct spre Europa de Est și Balcani, unde culturile sunt deja avansate după un început de aprilie foarte cald, potrivit sursei citate.

Impactul alteptat în regiune

Polonia, Belarus, Ucraina – cele mai severe înghețuri

Slovacia, Cehia, Austria – risc de îngheț în văi

Balcani și Turcia – temperaturi cu 10–15 grade Celsius sub normal, risc de „catastrophic frost”

România – răcire accentuată, ninsori la munte, risc de îngheț în zone agricole

Concluzie: România nu este în epicentrul fenomenului, dar este afectată

Documentul arată clar că România va fi lovită de o masă de aer rece, va avea ninsori în zonele înalte, va experimenta temperaturi mult sub normal și s-ar putea confrunta pierderi agricole, mai ales în livezi și podgorii.

Prognoza meteo pentru vacanța de 1 Mai

Meteorologii au transmis că, de 1 Mai, în România vremea se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor, cu maxime în general între 18 și 20 grade și minime cuprinse între 4 și 8 grade. Cu toate acestea, sunt așteptate perioade cu precipitații în mai multe zone ale țării.