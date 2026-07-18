Sâmbătă este caniculă în 13 judeţe şi în Bucureşti, duminică sunt așteptate ploi şi vijelii în aproape toată ţara

Meteorologii prognozează caniculă sâmbătă în Maramureş, nord-vestul Transilvaniei, Crişana, Banat, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei, inclusiv în Bucureăti, şi instabilitate atmosferică în întreg arcul carpatic.

Meteorologii au emis o atenţionare cod galben, valabilă de sâmbătă, de la ora 12 până duminică la ora 10, fiind prognozate caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală, în Maramureş, nord-vestul Transilvaniei, Crişana, Banat, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei.

”Sâmbătă (18 iulie), în Maramureş, nord-vestul Transilvaniei, Crişana, Banat, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei, va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 34...37 de grade, iar nopţile vor fi tropicale cu minime în general de 20...22 de grade”, informează ANM.

În celelalte regiuni vremea va fi călduroasă şi local disconfortul termic va fi accentuat.

Instabilitate atmosferică

O atenţionare cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ întră în vigoare de sâmbătă, de la prânz, pentru trei ore, în zona montană.

”Sâmbătă (18 iulie), în zonele montane, în Maramureş, vestul şi estul Transilvaniei, nordul şi nord-estul Olteniei, nordul Munteniei şi în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp”, este mesajul meteorologilor.

Manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului.

De sâmbătă, de la ora 17.00, o nouă atenţionare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până duminică, la ora 21.00, va viza Oltenia, vestul, nordul şi centrul Munteniei şi local în Carpaţii Meridionali şi Orientali, unde sunt prognozate averse torenţiale, descărcări electrice şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm). În sudul teritoriului vor fi intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h).

Cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.

O altă atenţionare meteorologică valabilă în intervalul 18 iulie, ora 21 – 19 iulie, ora 10, semnalează instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului şi vijelii în Banat, Crişana, Maramureş, vestul Olteniei şi nord-vestul Transilvaniei.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h), averse torenţiale, descărcări electrice şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.

Capitala, vizată de caniculă

De duminică de la prânz, până luni dimineaţă, 7 judeţe şi Capitala vor fi vizate de o atenţionare cod galben de caniculă, fiind prognozate caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

”Duminică (19 iulie), în sudul Olteniei şi al Munteniei va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 34...37 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 20...22 de grade”, informează ANM.

În cursul zile de duminică, între orele 10.00 pi 23.00, aproape toată ţara se va afla sub atenţionare cod galben de instabilitate atmosferică, fiind așteptate averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului şi vijelii.

”Duminică (19 iulie), în zonele montane, în Maramureş, Transilvania şi Moldova, precum şi în nordul Crişanei şi al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat de peste 80 km/h) şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...60 l/mp”, transmite ANM.