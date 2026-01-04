Pericol de inundaţii în cinci judeţe. INHGA a emis cod galben de viituri valabil până marţi

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un cod galben de inundații pentru cinci județe, din cauza precipitațiilor și a topirii zăpezii, atenționarea fiind valabilă până marți.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, 4 ianuarie, o atenționare Cod galben de inundații care va rămâne în vigoare luni, 5 ianuarie, și marți, 6 ianuarie, pentru râuri din cinci județe.

„Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE”, se arată în avertizarea INHGA.

Conform hidrologilor, în intervalul 5 ianuarie, ora 6:00 – 6 ianuarie, ora 12:00, se pot înregistra scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibilă depășire a cotelor de atenție, pe râurile din următoarele bazine hidrografice:

* Timiș și Arad: Bega – bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Chizătău; Timiș – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj; Pogăniș – bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz; Bârzava, Moravița.

* Caraș-Severin: Caraș, Nera.

* Mehedinți și Caraș-Severin: Dunăre – afluenții mici aferenți sectorului amonte confluență cu râul Cerna.

* Mehedinți și Dolj: Desnățui – bazin amonte de Acumularea Fântânele.

Atenționarea a fost transmisă către autoritățile relevante, printre care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională „Apele Române”, Ministerul Afacerilor Interne, precum și către mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A. și Administrațiile Bazinale de Apă Banat și Jiu, pentru luarea măsurilor necesare de prevenire și intervenție.