Județele aflate sub Cod Galben de vânt puternic: rafale de până la 80 km/h și ploi torențiale în mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie anunță pentru sâmbătă, 18 aprilie, Cod Galben de vreme severă: vânt puternic, ploi torențiale și instabilitate atmosferică accentuată în mai multe regiuni ale țării.

„În centrul, sudul și estul teritoriului, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și vor fi perioade cu averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantități de apă de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25 l/mp”, a transmis ANM.

De asemenea, în anumite zone din sudul țării nu este exclusă apariția grindinei, însă pe arii restrânse.

Un al doilea Cod galben emis de ANM vizează intensificări ale vântului în estul, sud-estul țării, dar și în zonele montane și local în restul teritoriului.

În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 50–65 km/h, iar în zonele mai expuse, precum Carpații de Curbură, rafalele pot atinge 70–80 km/h. În general, în cursul zilei de sâmbătă, intensificări ale vântului de 35–40 km/h se vor resimți în mai multe zone ale țării, mai ales în timpul ploilor.

Vreme schimbătoare și în București

Și în Capitală, vremea va fi instabilă pe parcursul zilei de sâmbătă, 18 aprilie. Cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza sunt prognozate averse posibil moderate cantitativ, cu acumulări de aproximativ 10 l/mp.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări de până la 35–40 km/h, iar temperaturile maxime se vor situa între 17 și 19 grade Celsius, valori apropiate de mediile climatologice ale perioadei.