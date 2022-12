Frig pătrunzător pe 1 Decembrie. Unde sunt așteptate ninsori, cum va fi vremea la București

Vremea se răcește drastic în prima zi a iernii. Pe 1 decembrie, temperaturile vor scădea destul de mult, maximele abia atingând 2 grade Celsius. Sunt așteptate ninsori în majoritatea regiunilor, inclusiv la București.

Conform meteorologilor, joi, 1 decembrie, în partea de sud și de est a țării apar precipitații, la început sub formă de ploaie, urmând ca acestea să se transforme în lapoviță și ninsoare. Inclusiv în Capitală, trecător, vor cădea primii fulgi de zăpadă.

Vântul va amplifica senzația de frig

În plus, vântul își va face simțită prezența, amplificând senzația de frig. În partea de nord și de vest a țării, vremea va mai rămâne, cel puțin cateva zile, într-un regim termic mai blând. Maximele vor atinge 7 grade Celsius, pe alocuri chiar 10 grade Celsius.

„Este posibil ca ziua de 1 decembrie zi care reprezintă și debutul calendaristic al iernii să aducă precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și în Capitală, mai ales pe parcursul după-amiezii și în prima parte a nopții când și intensificările de vânt vor fi unele susținute, 35-40 de kilometri pe oră și o maximă în jurul a 3 grade Celsius. În jumătatea de sud a țării, mai ales pe seară și pe noapte, este posibil să consemnăm și precipitații mixte ploi, lapoviță și ninsori, exceptând zona Dobrogei, unde vor predomina precipitațiile sub formă de ploaie, dar în Moldova, sub zona de munte vor predomina ninsorile”, a explicat Elena Mateescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la Antena 3.

La Alba Iulia, pe parcursul zilei cerul va fi temporar noros, însă dimineța vor fi condiții de ceață. Seara și noaptea cerul va deveni noros și vor fi posibile precipitații slabe mixte: ploaie, lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 5 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 2 grade Celsius.