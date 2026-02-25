search
Miercuri, 25 Februarie 2026
O nouă alertă de vreme rea: meteorologii anunță ploi, ninsori și vânt puternic până joi, în toată țara

Publicat:

Meteorologii anunță că până joi dimineața va ploua și va bate vântul în toată țara, iar la munte va fi viscol și va ninge, depunându-se strat de zăpadă. În Capitală se anunță valori termice apropiate de mediile multianuale, cu precipitații mixte, ninsori slabe și polei pe timpul nopții.

Meteorologii anunță vreme urâtă FOTO: Shutterstock
Meteorologii anunță vreme urâtă FOTO: Shutterstock

Meteorologii au emis miercuri o informare valabilă până joi la ora 8.00, vor fi precipitații îndeosebi în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. La munte și în Maramureș va ninge, în Transilvania și Moldova vor predomina ninsorile, iar în Dobrogea și Muntenia seara și la începutul nopții vor fi precipitații mixte, apoi va ninge. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

În Carpații Meridionali și de Curbură, local cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și se va depune strat nou de zăpadă, neuniform cu grosimi în medie de 10…15 cm.

Vântul va avea intensificări la munte cu viteze de 70…85 km/h, iar pe creste va sufla tare cu peste 85…90 km/h va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea semnificativ. Temporar intensificări ale vântului vor fi și în estul, sud-vestul și local în centrul țării cu viteze în general de 45…55 km/h.

Avertizări Cod galben și portocaliu

Miercuri, între orele 10.00 și 20.00, va fi în vigoare un Cod galben în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură, unde vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.

De asemenea, miercuri, între aceleași ore, este Cod portocaliu la altitudini de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură. În aceste zone, vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.

O altă avertizare Cod galben în vigoare miercuri vizează cea mai mare parte a Moldovei, local Transilvania, vestul și sud-vestul Olteniei și nordul Dobrogei. Aici, vântul va prezenta intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

O altă avertizare Cod galben intră în vigoare miercuri seara, la ora 20.00, fiind valabilă până joi, la ora 8.00. Conform acesteia, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.

Tot în noaptea de miercuri spre joi va fi Cod portocaliu la altitudini de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, unde vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.

Vremea în București

Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge la 7 grade Celsius, iar minimele ar putea ajunge până la -2 grade.  Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, urmând ca noaptea să se înnoreze. 

Pentru noaptea de miercuri spre joi sunt prognozate precipitații mixte, care pot favoriza apariția condițiilor de polei, iar ulterior vor predomina ninsorile slabe. Vântul va sufla slab și moderat. 

„În intervalul 25 februarie, ora 10 – 26 februarie, ora 08, pentru municipiul București NU va fi în vigoare niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică”, mai anunță ANM. 

