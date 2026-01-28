Cod portocaliu și Cod galben de inundații, valabile până joi seara, în mai multe județe din țară. Care sunt zonele vizate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri noi avertizări hidrologice, valabile până joi seara, pentru nouă bazine hidrografice din România, din cauza precipitațiilor abundente și a topirii zăpezilor. Potrivit hidrologilor, cea mai gravă situație este pe râul Jiu, unde se așteaptă depășirea Cotelor de apărare.

În intervalul 28 ianuarie, ora 12:00 – 29 ianuarie, ora 9:00, râul Jiu, pe sectorul aval confluență cu râul Motru – amonte S.H. Podari (județul Dolj), se află sub Cod portocaliu de viituri, ceea ce înseamnă risc major de inundații și posibile pagube materiale semnificative.

În paralel, INHGA menține Cod galben de inundații până joi, ora 18:00, pentru mai multe râuri din țară:

Maramureș: Iza – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior; Lăpuș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior.

Iza – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior; Lăpuș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior. Satu Mare: Tur – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior.

Tur – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior. Timiș și Arad : Bega – bazin amonte S.H. Remetea.

: Bega – bazin amonte S.H. Remetea. Caraș-Severin și Timiș: Timiș – bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj; Pogăniș – bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz; Nera – bazin inferior.

Timiș – bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj; Pogăniș – bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz; Nera – bazin inferior. Mehedinți și Dolj: Drincea, Desnățui – bazin amonte de Acumularea Fântânele; Jiu – afluenții de dreapta aferenți sectorului aval confluență cu râul Motru – amonte S.H. Podari.

Drincea, Desnățui – bazin amonte de Acumularea Fântânele; Jiu – afluenții de dreapta aferenți sectorului aval confluență cu râul Motru – amonte S.H. Podari. Gorj și Mehedinți: Motru – bazin aval S.H. Broșteni; Jiu – pe sectorul aval S.H. Filiași.

Hidrologii avertizează populația să fie vigilentă, mai ales în zonele joase și în apropierea cursurilor de apă. În caz de viituri, autoritățile locale și Inspectoratele pentru Situații de Urgență recomandă evacuarea temporară a locuințelor aflate în pericol, evitarea deplasărilor inutile și respectarea indicațiilor salvatorilor.

Experții atrag atenția că depășirile Cotelor de apărare pot provoca inundații rapide, mai ales pe râurile care acumulează debite mari în urma topirii zăpezilor. În aceste condiții, unitățile administrativ-teritoriale afectate trebuie să monitorizeze nivelul apelor și să activeze planurile de intervenție în caz de urgență.