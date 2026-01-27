Viitură în Dolj: doi pescari surprinși de ape în creștere — Apele Române avertizează populația

Doi pescari au fost surprinși de viitură în zona Călugărei, județul Dolj, a informat marţi „Apele Române” avertizând populaţia să nu se plimbe pe malul râurilor şi să nu meargă le pescuit.

„Astăzi a fost semnalat în cursul dimineții, un incident în zona Călugărei – UAT Orodel, județul Dolj, unde doi pescari aflați la pescuit pe malul râului Desnățui au fost surprinși de viitură. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.Atragem atenția cu privire la faptul că, în perioada de ape mari, semnalate populației prin avertizările hidrologice, mediatizate intens de către mijloacele de informare în masă, copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în zona cursurilor de apă, iar activitățile sezoniere precum pescuitul sau plimbările pe malurile râurilor sunt strict interzise”, a informat „Apele Române”.

În ultimele 24 de ore, s-au înregistrat cantități importante de precipitații și scurgeri de pe versanți, în mai multe bazine hidrografice din județele Dolj și Gorj, unde sunt în vigoare avertizări hidrologice.

Cantități importante de precipitații înregistrate (jud. Gorj) au fost:

- 58,7 l/mp – S.H. Vaidei (r. Șușița);

- 58,5 l/mp – S.H. Godinești (r. Tismana);

- 51,4 l/mp – S.H. Celei (pr. Orlea);

- 48,2 l/mp – S.H. Ohaba (pr. Amaradia);

- 48,2 l/mp – S.H. Bălănești (pr. Grui).

Intervenții Apele Române Jiu: În aceste județe, echipele Apelor Române intervin cu forțe și mijloace pentru limitarea efectelor produse de fenomenele hidrometeorologice. Astfel, în mai multe zone, se intervine pentru:

- degajarea secțiunilor de scurgere în zona podurilor și a podețelor, refacerea accesului;

- se amplasează bariere formate din saci de nisip pentru protejarea gospodăriilor;

- se monitorizează permanent lucrările hidrotehnice din administrare;

- se exploatează acumulările aflate în administrare în condiții de siguranță, conform prevederilor din Regulamentele de exploatare în condiții de ape mari;

- acolo unde situația o impune, se elimină blocajele de gheață care pot provoca inundații cu impact local.

Din informațiile pe care le deține instituția din teren, până la această oră, nu sunt raportate gospodării inundate, fiind afectate doar terenuri agricole.

Recomandări pentru populație:

- Nu traversați/vă deplasați în imediata vecinătatate a cursurilor de apă în perioadele cu avertizări hidrologice;

- Nu traversați drumuri sau poduri acoperite de apă;

- Supravegheați permanent copiii;

- Respectați indicațiile autorităților locale și ale echipelor de intervenție.

Situația este monitorizată în permanență de echipele Apele Române, care a anunțat că va reveni cu actualizări.