Zbor întârziat din cauza unui pasager recalcitrant? Ai putea avea în continuare dreptul de până la 600 de euro

În sezonul estival, când numărul zborurilor crește semnificativ, incidentele provocate de pasageri turbulenți devin mai frecvente. Un pasager care consumă excesiv alcool, refuză să respecte instrucțiunile echipajului sau provoacă un conflict la bord poate determina o deviere de la rută, o aterizare neplanificată sau întârzieri care afectează sute de călători. În multe cazuri, după câteva zile, pasagerii primesc un răspuns standard din partea companiei aeriene: perturbarea ar fi fost cauzată de „circumstanțe extraordinare aflate în afara controlului operatorului”, motiv pentru care nu ar exista obligația de plată a compensațiilor.

Specialiștii în dreptul aviației avertizează însă că simpla invocare a unui pasager turbulent nu este suficientă pentru ca o companie aeriană să fie scutită automat de obligațiile prevăzute de legislația europeană.

Vara, perioada în care incidentele la bord ating nivelul maxim

Datele Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), publicate în cadrul campaniei #notonmyflight, arată că incidentele provocate de comportamentul perturbator al pasagerilor cresc în perioada sezonului estival, când traficul aerian european ajunge la cele mai ridicate niveluri.

Potrivit EASA, în Uniunea Europeană un astfel de incident are loc, în medie, o dată la aproximativ trei ore, iar aproape 70% dintre cazuri implică forme de agresiune fizică sau verbală.

La nivel global, datele Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), bazate pe 93.107 rapoarte transmise de peste 140 de companii aeriene, indică o scădere a frecvenței acestor evenimente: de la un incident la fiecare 307 zboruri în 2024, la unul la fiecare 355 de zboruri în 2025. Chiar și așa, volumul mare de curse din lunile de vară face ca mii de zboruri să fie afectate.

Cele mai frecvente cauze rămân nerespectarea instrucțiunilor echipajului și incidentele asociate consumului de alcool.

Un pasager turbulent nu anulează automat dreptul la despăgubiri

Conform Regulamentului european (CE) nr. 261/2004, pasagerii pot primi compensații de până la 600 de euro dacă zborul ajunge la destinație cu o întârziere de cel puțin trei ore, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau este deviat, cu excepția situațiilor în care compania aeriană demonstrează existența unor „circumstanțe extraordinare”.

Problema apare atunci când operatorii includ automat incidentele provocate de pasageri în această categorie.

Potrivit echipei juridice AirAdvisor, jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) arată că un comportament grav al unui pasager poate constitui o circumstanță extraordinară, însă numai dacă sunt îndeplinite mai multe condiții.

Compania aeriană trebuie să demonstreze că:

incidentul a fost cu adevărat imprevizibil;

există o legătură directă între comportamentul pasagerului și întârzierea sau devierea zborului;

operatorul nu a contribuit la producerea situației;

au fost luate toate măsurile rezonabile pentru limitarea efectelor asupra celorlalți pasageri.

Asta înseamnă că o companie nu poate refuza plata doar prin menționarea unui „pasager turbulent”, fără să prezinte dovezi privind circumstanțele concrete.

Alcoolul și comportamentul observat înainte de îmbarcare pot schimba situația

Un element important este momentul în care apare comportamentul problematic.

Dacă un pasager era vizibil în stare de ebrietate sau agresiv înainte de îmbarcare, iar compania aeriană i-a permis accesul în avion, operatorul poate avea dificultăți în a demonstra că incidentul a fost complet imprevizibil.

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Cristiana Toscano, avocat specializat în dreptul aviației la AirAdvisor Portugalia, explică faptul că un incident provocat de un pasager turbulent nu exonerează automat compania de plata compensațiilor.

„Compania trebuie să demonstreze nu doar că comportamentul pasagerului a fost imprevizibil și în afara controlului său, ci și că perturbarea a fost cauzată în mod direct de acel comportament și că a luat toate măsurile rezonabile înainte, în timpul și după incident”, a precizat aceasta.

Potrivit avocatei, situațiile în care existau semnale de avertizare, precum intoxicația vizibilă, comportamentul agresiv înainte de îmbarcare sau servirea excesivă de alcool la bord, pot afecta apărarea companiei aeriene.

Compania trebuie să dovedească faptul că nu putea preveni incidentul

Francesca Coppola, avocat specializat în dreptul aviației la AirAdvisor Italia, arată că diferența dintre un incident imprevizibil și unul care putea fi prevenit este esențială.

„Un atac de panică survenit brusc, un episod psihiatric sau un pasager care devine violent fără niciun semn de avertizare sunt situații cu adevărat imprevizibile”, explică aceasta.

În schimb, dacă pasagerul era deja agresiv sau vizibil afectat de alcool înainte de îmbarcare, compania aeriană trebuie să explice de ce nu a intervenit.

„Totul se reduce la probe: observațiile făcute la îmbarcare, rapoartele echipajului și declarațiile martorilor. Compania aeriană trebuie să demonstreze că nu ar fi putut împiedica îmbarcarea acelui pasager”, a afirmat Francesca Coppola.

Companiile nu pot folosi „pasagerul turbulent” ca justificare automată

Anton Radchenko, avocat specializat în dreptul aviației și CEO al AirAdvisor, susține că expresia „pasager turbulent” este folosită uneori de operatori ca o justificare generală pentru evitarea compensațiilor.

„Regulamentul UE261 nu analizează doar dacă la bord a avut loc un incident, ci și dacă acesta putea fi prevenit și dacă operatorul aerian a luat toate măsurile rezonabile pentru a limita consecințele odată ce incidentul s-a produs”, spune acesta.

Potrivit lui Radchenko, pasagerii nu își pierd dreptul la despăgubiri doar pentru că un alt călător a avut un comportament neadecvat.

„Îl pierd doar dacă operatorul aerian poate demonstra că nu a avut nicio contribuție la producerea incidentului – și trebuie să dovedească acest lucru, nu doar să îl afirme”, a precizat reprezentantul AirAdvisor.

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Ce trebuie să facă pasagerii afectați

În cazul în care un zbor este întârziat sau deviat din cauza unui incident la bord, pasagerii ar trebui să își documenteze situația și să nu accepte automat explicația companiei aeriene.

Recomandările specialiștilor sunt:

să solicite companiei aeriene o explicație scrisă privind motivul exact al întârzierii sau anulării;

să păstreze dovezi privind ora plecării și sosirii, inclusiv capturi ale panourilor din aeroport sau ale aplicațiilor de monitorizare a zborurilor;

să păstreze bonurile pentru cheltuieli precum mese, transport sau cazare, pe care compania trebuie să le suporte în timpul perturbării;

să nu accepte vouchere în locul unei eventuale compensații înainte de verificarea drepturilor;

să verifice eligibilitatea pentru despăgubiri dacă întârzierea a fost de cel puțin trei ore, zborul a fost anulat cu mai puțin de 14 zile înainte sau a fost deviat.

Pentru pasageri, regula esențială este că existența unui incident la bord nu înseamnă automat pierderea dreptului la compensație. Compania aeriană trebuie să demonstreze concret că situația a fost inevitabilă și că a făcut tot posibilul pentru a limita efectele asupra călătorilor afectați.