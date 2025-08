Inundațiile care au afectat grav localitatea Broșteni, județul Suceava, au mobilizat sute de voluntari din întreaga țară, dar au generat și tensiuni neașteptate între grupurile implicate în sprijinirea comunității. Călin Georgescu și George Simion au fost prezenți în zonele calamitate alături de voluntari.

Deși echipe de voluntari lucrau deja de câteva zile cot la cot cu localnicii, echipele lui Georgescu și Simion au sosit ulterior, fiecare cu propria organizare și fără a colabora între ele.

Incidentul a izbucnit atunci când voluntari din echipa lui Călin Georgescu au mers la un punct de distribuire a hranei, organizat de localnice. Acolo, au fost refuzați pe motiv că nu ar fi muncit. De altfel, în imaginile distribuite de localnici se văd mulți voluntari care pleacă cu cizmele și lopețile la fel de curate.

„Au lopeți, au tot ce le trebuie, dar nu au pus mâna să facă ceva. Doar s-au plimbat. Eu nu i-am văzut să intre undeva, să facă ceva. Dar, uitați, sunt lopeți nou-nouțe”, spune un localnic despre voluntarii din jurul lui Georgescu.

„Uitați, bă fraților, am venit și noi aici să vedem cum stă treaba cu mâncarea, că ne e foame. Se uită la noi și ne spune că nu prea se vede că am muncit. Că s-au săturat de toți ăștia ai lui Georgescu și de cei de la AUR. Cică să mergem să ne dea el să mâncăm. I-am zis că plătim, nu-i problemă, și ea tot ne-a zis că nu prea se vede că am muncit. Și pe urmă: «Cheamă-l pe Georgescu să-ți dea de mâncare». Păi ce e asta, mă?”, se plânge unul dintre voluntari într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

Localnicii care asigură hrana spun că au prioritizat voluntarii care lucrează constant, de dimineața până seara, unii dintre ei dormind pe unde apucă. „Avem oameni aici care nu au mai plecat de trei zile. Dorm pe unde apucă și trag la lopeți. Cum să vină alții, să facă două poze și apoi să ceară mâncare?”, se întreabă revoltată una dintre femeile implicate în organizare, conform Știri Diaspora.

În filmările de la Broșteni se pot vedea voluntarii suveraniști cu hainele și lopețile curate. Celebrul polițist Marian Godină a distribuit un clip în care voluntarii lui Georgescu se aud cum strigă lozinci electorale fără să se fi implicat în ajutarea sinistraților. „Au coborât și au urcat. La fel de curați”, spune el în descrierea unui videoclip.

Totuși, susținătorii lui Georgescu acuză un tratament discriminatoriu.

Deși au fost prezenți în Broșteni în aceeași perioadă, George Simion și Călin Georgescu au acționat separat. Ambii au postat în schimb clipuri în care își arătau implicarea în sprijinirea localnicilor, înconjurați de susținători, însă fără să recunoască vreo intenție electorală.

Din cauza numărului mare de voluntari aflați în teren, autoritățile avertizează că există riscul blocării drumului de acces către satul Neagra, ceea ce ar putea îngreuna intervențiile de urgență. Prefectura Suceava a transmis vineri un apel important către toți voluntarii implicați în sprijinul comunităților afectate din județ.

„Pentru a coordona mai eficient eforturile și a preveni riscurile asociate cu terenul dificil și utilajele aflate în acțiune, voluntarii sunt rugați să se prezinte la punctul de comandă din localitatea Broșteni, unde vor primi instrucțiuni clare”, transmite Prefectura Suceava.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, la Antena 3 CNN, că vizita lui Georgescu a blocat lucrările.

„Noi ne-am retras, ca să nu iscăm un scandal acolo. Orașul Broșteni e între munți, accesul e dificil, s-a blocat, nu se mai putea lucra, voiau să filmeze. S-a blocat orașul, vom putea să reluăm activitatea. Avem peste 200 de utilaje în Broșteni, ieri am avut 500 de voluntari, pompieri, jandarmi. Am încercat să îi lăsăm cumva să își facă activitatea de promovare”, a spus Șoldan.

După un tur de forță de 4 ore și după ce a dat câteva lopeți de mâl, Georgescu a plecat și s-a întors George Simion.