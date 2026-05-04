Victoria Stoiciu devine senator independent după demisia din PSD: „Nu pot gira normalizarea fascismului”

Senatoarea Victoria Stoiciu a anunțat luni, în plenul Senatului, că va activa ca parlamentar independent, după ce, săptămâna trecută, și-a dat demisia din Partidul Social Democrat.

„Începând cu data de astăzi nu voi mai activa în grupul PSD, ci voi activa ca parlamentar independent”, a declarat aceasta de la tribuna Senatului.

Decizia vine la câteva zile după ce Victoria Stoiciu a anunțat public că părăsește partidul, în contextul refuzului de a semna moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Într-un mesaj publicat anterior, senatoarea a explicat că ruptura s-a produs în momentul în care valorile sale nu au mai coincis cu direcția partidului.

„Decizia vine ca un pas firesc, după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total. Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală”, a transmis Stoiciu.

Ea a avertizat că orice abatere de la acest principiu poate avea consecințe grave pe termen lung.

„Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem. Istoria este cel mai bun profesor”, a adăugat senatoarea.

Victoria Stoiciu a făcut referire și la lecțiile istoriei, invocând perioada interbelică și modul în care forțele democratice au făcut compromisuri în fața extremismului.

„Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit, a fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment”, a mai spus aceasta.

În final, ea a subliniat că nu poate susține un proiect politic care, în opinia sa, se abate de la valorile democratice fundamentale.

„Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului. Este o linie roșie peste care nu se poate trece”, a concluzionat senatoarea, mulțumindu-le colegilor pentru colaborarea de până acum.