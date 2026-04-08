search
Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vicepreședintele CJ Argeș și șefa Direcției de Asistență Socială, trimiși în judecată de DNA pentru abuz și falsuri în cumpărarea de locuințe supraevaluate pentru persoane vulnerabile

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat trimiterea în judecată a mai multor funcționari publici și persoane din mediul privat implicate în achiziția ilegală a cinci clădiri destinate persoanelor vulnerabile în Argeș. Procurorii susțin că tranzacțiile au fost realizate prin divulgarea de informații confidențiale și falsificarea documentelor.

Funcționari publici din Argeș trimiși în judecată pentru abuz și falsuri în achiziții FOTO: Arhivă
Funcționari publici din Argeș trimiși în judecată pentru abuz și falsuri în achiziții FOTO: Arhivă

Printre inculpați se numără Eftime Tatiana, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Argeș, Nicolaescu Marius-Florinel, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, și Gogoașe Adela, director general adjunct al D.G.A.S.P.C. Argeș. Aceștia sunt acuzați de folosirea de informații nedestinate publicității pentru obținerea de foloase necuvenite și de abuz în serviciu, potrivit unui comunicat DNA.

De asemenea, Neagu Adrian, arhitect șef al orașului Ștefănești și membru al comisiei de recepție, este acuzat de două infracțiuni de fals intelectual și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. În mediul privat, au fost trimiși în judecată B.P.S., administratorul SC BEST OIL SORAMA SRL, și N.I., reprezentanta SC NEW CONSULTING DESIGN SRL, pentru complicitate la abuz în serviciu și fals în înscrisuri.

Cum s-ar fi derulat schema

Potrivit procurorilor, în perioada ianuarie-iunie 2023, cei trei funcționari publici „ar fi comunicat inculpatului B.P.S., administrator al SC BEST OIL SORAMA SRL, mai multe informații nedestinate publicității obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu referitoare la specificațiile tehnice ale viitoarelor imobile care urmau să fie achiziționate, prețul care va fi oferit pentru fiecare imobil, perioada în care urmau să fie făcute achizițiile (în cursul anului 2023), modalitatea de achiziție”.

Acest lucru ar fi dus la realizarea unor „înțelegeri” prin care societatea privată urma să construiască imobilele, care apoi urmau să fie achiziționate de D.G.A.S.P.C. Argeș la prețuri supraevaluate, 140.000 euro per imobil.

Pentru obținerea autorizațiilor de construire, B.P.S. ar fi apelat la SC NEW CONSULTING DESIGN SRL, condusă de N.I., care „ar falsificat mai multe înscrisuri, în numele arhitectului și al proiectantului imobilelor respective”, pentru ca acestea să fie depuse la Primăria Ștefănești. În plus, Neagu Adrian, arhitectul șef, ar fi atestat în procesele verbale de recepție situații care nu corespundeau realității, indicând că imobilele erau finalizate și racordate la utilități, deși nu erau.

Prejudicii și măsuri

Ca urmare a acestor operațiuni, D.G.A.S.P.C. Argeș ar fi suferit un prejudiciu estimat la 316.000 lei, iar societatea SC BEST OIL SORAMA SRL ar fi obținut un folos necuvenit de 1.144.452 lei. DNA a dispus și măsuri asigurătorii, iar dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Argeș, cu propunerea de menținere a acestor măsuri.

Reprezentanții DNA subliniază că trimiterea în judecată nu afectează prezumția de nevinovăție a inculpaților, etapa următoare fiind analiza probelor de către instanță.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

