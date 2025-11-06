Verdict final în disputa dintre statul român și Gabriel Resources: acțiunile companiei, puse sub sechestru asigurator

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis definitiv ca acțiunile companiei Gabriel Resources (Jersey) Limited să fie puse sub sechestru asigurator. Măsura vizează garantarea recuperării sumei de 46.779.769 lei, reprezentând cheltuieli efectuate de statul român în arbitrajul internațional.

Măsura administrativă a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) fusese contestată în instanță de companie, însă recursul a fost respins astăzi de completul specializat al ICCJ.

„Prin această decizie se asigură efectivitatea cadrului legal pentru protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanțelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investițiile de la Roșia Montană. Efectul deciziei este acela că, în situația în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acțiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit și trecute în patrimoniul statului”, a transmis Înalta Curte de Casație și Justiție.