Cristi Borcea, copleșit de cei 9 copii făcuți cu 4 femei diferite. A decis că nu-i mai trebuie niciun alt moștenitor

Cristi Borcea, fostul acționar al clubului Dinamo, este unul dintre personajele care s-au făcut remarcate în fotbalul românesc. Nu atât prin rezultatele clubului alb-roșu, cât mai ales prin pasiunea pentru femei și numărul mare de moștenitori pe care îi are.

Omul de afaceri în vârstă de 55 de ani are nu mai puțin de 9 copii făcuți cu 4 femei diferite. Responsabilitatea de părinte îl copleșește pe milionar, care a declarat că nu îi mai trebuie niciun alt moștenitor și că îi ajung cei 9 pe care îi are. Posesor al unei averi de 100 de milioane de euro, omul care a stat 17 ani la Dinamo a dezvăluit recent că le-a cumpărat tuturor copiilor săi câte un apartament în valoare de 1,5 milioane de euro.

”Sunt bine, nu mai am adrenalina pe care o aveam. Dar oricum am adrenalină, având 9 copii… (n.r. – Te-ai oprit sau?) M-am oprit, m-am oprit. Toți cu problemele lor, cu școlile lor, cu meditațiile lor, cu… Am trei prin America, doi pleacă tot timpul prin Dubai, restul sunt la școală aici… Au venit de la schi, pleacă la schi… Și la plajă, da, în Miami, da”, a declarat Cristi Borcea, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe gsp.ro.

Cu cine are cei 9 copii

Din relația cu Mihaela Borcea, femeia alături de care a stat 23 de ani, Cristi Borcea s-a ales cu trei copii, Patrick și gemenii Melissa și Angelo. Următorul mariaj, cu Alina Vidican, i-a mai adus fostului acționar dinamovist doi: pe George Alexandru și Gloria. El a mai avut o relație extraconjugală, cu avocata Simona Dana Voiculescu, în urma căreia a rezultat al șaselea copil, Andreina Carolyn. Actuala soție, Valentina Pelinel, i-a mai dăruit lui Cristi Borcea un băiat pe nume Milan, dar și două gemene, pe Indira și Rania.