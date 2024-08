Untold la București. Organizatorii spun totul despre planurile de viitor. „Ceea ce promitem și ne punem în cap facem”

Cel mai mare festival din România, Untold, ar putea fi replicat și la București pe viitor. Managerul Edi Chereji explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, în ce condiții este luat în calcule și Bucureștiul.

Untold a crescut încet, dar sigur, iar în acest an peste 427.000 de oameni au asistat la festivalul organizat an de la an la Cluj, Iar faima festivalului a depășit deja de mult granițele. Zeci de mii de străini vin an de la Cluj, iar din banii cheltuiți de ei o bună parte ajung în economia locală. Managerul Edi Chereji a estimat că ar fi vorba de circa 70 de milioane de euro.

Între timp, lucrurile evoluează, iar în acest an Untold a ajuns să ocupe locul 3 în topul celor mai mari festivaluri din lume, după Tomorrowland și EDC Las Vegas, în Top 100 Festivals. Este vorba despre cel mai important top de profil, realizat de publicația britanică DJ Mag, care evaluează pe baza unor criterii stricte cele mai mari 100 de festivaluri din întreaga lume.

De la Cluj la Constanța și Brașov

Succesul înregistrat de Untold la Cluj a fost între timp replicat de organizatori și la Constanța și Brașov. Neversea a adunat în acest an peste 278.000 de oameni pe malul Mării Negre. Ceva mai recent, imediat după terminarea pandemiei, organizatorii Untold s-au extins și la Brașov, mai exact la Poiana Brașov, unde organizează un alt festival, Massif. În fine, din 2024 Untold a ajuns tocmai la Dubai, unde s-a bucurat de un succes important încă de la prima ediție.

Fanii festivalului din București, care pe timpul Untold vin cu miile la Cluj, s-au întrebat în toți acești ani când vor avea un eveniment similar în Capitală. Iar zvonurile s-au ținut lanț. Încă de la ediția din 2018 s-a spus că Untold se va muta cu totul la București, dar s-a dovedit un simplu zvon. Ulterior, când organizatorii au pus pe picioare Neversea, la Constanța, s-a vorbit din nou despre faptul că și Bucureștiul ar fi o țintă, însă nici de această dată nu a fost ceva oficial.

Cum ar trebui să se alinieze astrele ca să avem Untold și în București

Managerul Edi Chereji a explicat dacă și în ce condiții ar fi realizabil acest plan, dar mai ales în ce măsură ar reprezenta Bucureștiul o țintă pentru organizatorii Untold.

„Anul acesta am ajuns la Dubai, avem și acolo un festival, în 2024. Mai apar surprize de genul ăsta. Încă o dată, ceea ce promitem sau ne punem în cap, cam facem. Asta e ceea ce ne definește. În ce privește Bucureștiul, ori de câte ori simțim că avem deschidere și că există interes, ne uităm cu atenție. Când vorbesc despre interes mă refer la autorități, mă refer strict la ideea ca autoritățile să fie deschise de a contribui cu lucrurile pe care le pot face pentru a facilita obținerea unui spațiu care se poate fi autorizat. Și mă gândesc la un spațiu care să aibă acces la facilități și unde oamenii să ajungă ușor. Acolo noi putem să putem face proprie investiție. Pentru că și exemplul din Poiana Brașov, cel mai recent proiect al nostru din România, a fost făcut 100% din fonduri private. Deci tot ceea ce avem nevoie la nivel local este susținerea în a putea accesa locații pe care să putem organiza evenimente și să le accesăm cu autorizațiile specifică și cu facilitățile de care ai nevoie pentru a găzdui evenimente de peste 10-20.00 de persoane”, spune Edi Chereji.

Mai departe, el a amintit că organizatorii Untold sunt deja prezenți în București, dar cu un proiect diferit. „În București avem deja târgul de Crăciun, care a fost votat anul la rând cel mai frumos târg de Crăciun din România. Noi am mai avut discuții la nivelul Consiliului General și a Primăriei București, am mai avut întrebări, am avut discuții, dar nu au coincis la momentul respectiv obiectivele noastre, ca să spun așa, probabil cu obiectivele lor. Iarăși, noi vrem să facem lucrurile într-un anumit fel, vrem să le gândim pe termen lung, vrem să ne asigurăm și faptul că dacă ne punem la masă și ne asumăm anumite obligații nu vom fi în incapacitatea de a ne plăti obligațiile. Pentru că așa cum se știe,acum câțiva ani a apărut și în presă că Primăria București, după doi sau trei ani de zile, încearcă să recupereze banii pentru chiria spațiului ocupat de un festival”, explică Chereji.

Ce mai e de făcut

Momentan, cel puțin la orizontul anilor 2024 și 2025 este improbabil ca Untold să ajungă și în Capitală. Dar asta nu înseamnă că pe termen mediu și lung nu se va întâmpla acest lucru.

„Deci, cumva, noi nu ne aruncăm doar de dragul de a bifa că am mai făcut un festival, sau doar de dragul de a ocupa un teritoriu, noi vrem să construim pe termen lung, vrem să fie sustenabil, vrem să fie corect pentru toate părțile implicate. Altfel spus, în momentul în care suntem siguri că totul funcționează și că putem să mergem înainte și tot ecosistemul să fie sustenabil, atunci sigur că o să facem pasul”, mai spune Chereji.

Până să ajungă la București, Untold a bifat prima ediție tocmai la Dubai, la începutul lui 2024. Iar lucrurile nu se opresc aici, pentru că organizatorii Untold tatonează și alte piste în alte țări, inclusiv în Europa.

„În același timp, sigur că devine din ce în ce mai interesant și pentru noi să ne uităm mai mult peste grămițele țării și odată cu succesul din Dubai au mai apărut și alte discuții și alte oportunități. E vorba de alți oameni și alte orașe sau țări care și-ar dori și înțeleg importanța unui eveniment de amploare care le poate aduce beneficii de imagine și financiare pe care le atrage festivalul nostru. Totuși, deocamdată, cel puțin pe internațional, ne focusem să consolidăm poziția noastră în Dubai, acolo unde deja lucrăm să pregătim ediția din 2025”, încheie Edi Chereji.