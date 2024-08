Riscăm un război distrugător dacă doborâm rachetele rusești în Ucraina? Un general român explică un adevăr incomod

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, insistă ca România și Polonia să doboare dronele și rachetele rusești deasupra țării sale, însă, cel puțin deocamdată, NATO nu e de acord. Generalul Dan Grecu (r) explică, într-un interviu pentru „Adevărul, care ar fi riscurile.

Președintele Volodimir Zelenski a solicitat ca România și Polonia să doboare rachetele și dronele rusești deasupra Ucrainei. Polonezii, care au refuzat de curând să ofere un sistem Patriot Kievului, au anunțat că iau în calcule această variantă, dar nu au răspuns clar și sunt semnale că nu o vor face.

Nu este foarte clar ce decizie va lua România. Spre deosebire de Polonia, România a fost până acum de acord să rezolve toate solicitările Kievului. Spre exemplu, atunci când Polonia decis să interzică transportul cerealelor ucrainene pe teritoriul său, România a continuat să permită accesul tirurilor din Ucraina, ba chiar a investit sume importante în Portul Constanța și în infrastructură. Totul pentru ca Ucraina să poată transporta cât mai curând cerealele și să le exporte din cel mai mare port românesc. Apoi, spre deosebire de Polonia, România a răspuns favorabil cererii lui Zelenski și a donat Ucrainei un sistem Patriot.

Totuși, în acest caz, lucrurile sunt și mai complicate. „Adevărul” a discutat pe această temă cu generalul Dan Grecu, doctor în științe militare și vicepreședinte al Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă din România. Decorat de americani în Irak și Afganistan, generalul Grecu spune că România ar trebui să se conformeze deciziei NATO de a nu risca o escaladare, astfel că, în acest caz, răspunsul dat ucrainenilor ar trebui să fie negativ.

Un risc enorm

„E improbabil scenariul ca România și Polonia să doboare dronele rușilor în Ucraina. Ar exista un risc de escaladare”, spune din start generalul.

El amintește și că NATO, deși susține Ucraina și ajută această țară, se opune ca Polonia sau România să intervină direct. În schimb, lucru deloc surprinzător, președintele ucrainean este interesat să atragă NATO în război, pentru că astfel Rusia ar fi învinsă pe front.

„Toți sprijinim Ucraina și așa e normal, așa e firesc. Pe de altă parte, asta-i desigur dorința lui Zelenski... Să lovim dronele și rachetele rușilor încă de acolo, de pe teritoriul Ucraina. Sigur că este logic și nu este niciun secret că președintele Ucrainei vrea să atragă NATO în conflict. Parțial a și reușit, în sensul că statele membre NATO, și iată că acum chiar Alianța Nord-Atlantică a aprobat o misiune de sprijin, de logistică, de training pentru Ucraina. În ce privește doborârea rachetelor rusești deasupra Ucrainei, NATO nu a fost până acum de acord cu astfel de intervenții. Și are dreptate. Din punctul meu de vedere, ar fi cea mai mare prostie să facem acest lucru, am risca mult, poate chiar un război”, explică generalul.

Nu întâmplător, adaugă el, polonezii nu au dat curs cererilor anterioare de a lovi dronele deasupra Ucrainei. Acum, Zelenski a revenit cu aceste cereri, dar s-a lovit de o tăcere rece din ambele părți. Deocamdată.

„Spuneam că ar fi cea mai proastă decizie pe care am putea să o luăm, în sensul de a lovi rachetele rusești în afară teritoriului național al României. Toată lumea spune bine, «de ce polonezii pot să facă asta?» Nu, polonezii au spus o singură lucru. «We consider», au spus ei în engleză. Ori aici e o nuanță, pentru că acel «consider» în engleză înseamnă, are sensul aici că «luăm în calcul, ne gândim, analizăm, vedem». Deci nu au spus niciun moment că ei au luat decizia să facă acest lucru, deși la ei pe teritoriu au căzut chiar rachete”, a explicat generalul.

În plus, mai există un detaliu de luat în calcul. România nu are, în acest moment, o lege care să-i permită să doboare dronele care îi survolează teritoriul. În acest moment, se lucrează la o astfel de lege, însă deocamdată nu se știe când ar putea fi trecută prin Parlament, așa cum menționează reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.

„Ați văzut că au căzut fragmente de drone pe teritoriul nostru, dar deocamdată nu pot fi luate măsuri pentru că nu avem o lege clară. În viitor, dronele care ajung în spațiul nostru aerian ar trebui neutralizate, dar deocamdată nu suntem acolo. Nimeni nu a putut să prevadă că pe timp de pace vor intra dronele altei țări în spațiul nostru aerian, așa că nu există o lege foarte clară”, consideră generalul.

Din rău în mai rău

În continuare, generalul Dan Grecu s-a referit la situația existentă pe front. Vestea proastă este, spune el, că trupele ucrainene sunt supuse unor presiuni uriașe, iar rușii înaintează încet, dar sigur.

„În primul rând, pornim de la ideea că din primăvară, chiar din lunile februarie-martie, rușii și-au repoziționat forțele și-au revizuit intențiile și, de atunci, cu pași mici, dar constanți, câștigă teren. Adică, militaricește vorbind, putem spune că rușii păstrează inițiativa și fac asta de la început acestui an ăsta. Drept dovadă că, ușor, ușor, au câștigat câte un sătuc mic, câte un sătuc mai mare. Au avut câștiguri la Avdiivka, acum înaintează și au pus stăpânire și pe o parte din Ceasiv Yar. Toate astea arată că forțele ucrainiene, deși au primit tehnică militară și muniții din Occident, au probleme mari de a susține frontul. Problema este că rușii sunt superiori atât din punct de vedere al echipamentului, dar și numericește, ceea ce îmi indică mie că, pe cel puțin termen scurt și mediu, rușii vor menține această poziție și vor mai câștiga în plus și alte teritorii. Pentru noi cei care susținem Ucraina chiar nu este un moment bun, nu este deloc”, a concluzionat generalul Dan Grecu.

Ucraina are prea puține avioane F-16

El nu se așteaptă ca noile avioane F-16, primite de curând de ucraineni, să schimbe situația. Sau cel puțin nu semnificativ. De altfel, însuși președintele Zelenski a spus că numărul aparatelor de zbor primite de Kiev, este „insuficient”, la fel ca numărul de piloţi ucraineni instruiţi în Occident pentru a pilota şi întreţine acest tip de avioane.

„Știm că și domnul Zelenski a spus că a primit prea puține avioan. Estimarea e că ar avea nevoie de cel puțin 120, ceea ce este greu de realizat. O altă problemă a ucrainienilor este că nu au suficienți piloți pregătiți pe F-16 ca să opereze avioanele. Pe anumite surse a apărut informația, care nu văd de ce nu ar fi reală, că în România au fost pregătiți doar trei piloți până la acest moment, în Occident alți șase - după unele surse, iar după altele mai optimiste până la 20. Se știe că pentru a opera un singur F-16, trebuie să ai o echipă tehnică de la 15 la 22 oameni, cel puțin. Și ceea ce este mult mai interesant este că pentru o oră de zbor e nevoie de undeva la 14-18 ore de întreținere pentru ca avionul să fie din nou operabil. Deci la cele câteva avioane, nu știm exact câte, pentru că informația evident că nu e făcută publică de ucraineni, nu ne putem aștepta să schimbe într-un fel raportul de forță în spațiul aerian”, adaugă generalul Dan Grecu.

Și asta nu este tot. Chiar dacă avioanele F-16 sunt superioare avioanelor de care dispune Federația Rusă, pe lângă numărul lor redus se pune și problema experienței piloților ucraineni pe aceste aeronave.

„Aici trebuie să spunem că avioanele F-16 sunt superioare a ceea ce au rușii pe zbor, numai că superioritatea nu constă numai în avion și în capacitățile sale, ci ține și de experiența piloților. Iar experiența piloților ucraineni pe F-16 este cu siguranță una redusă”, încheie generalul Dan Grecu.

Cine este generalul Dan Grecu

Generalul Dan Grecu este unul dintre cei mai apreciați generali români, iar în perioada în care era activ a fost decorat de americani atât în Irak cât și în Afganistan. Actualmente prim-vicepreședinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, Dan Grecu are studii în Canada, Belgia și Italia și e doctor în științe militare și informații. A fost șef al Echipei Naționale la Comandamentul Central American pentru operațiile din Irak și Afganistan, dar și observator militar în Misiunea ONU din Etiopia și Eritreea și șef al Echipei Române de Legătură la Comandamentul Regional Sud al ISAF din Kandahar, Afganistan.

Totodată, el are numeroase medalii naționale și internaționale, iar dintre ultimele sunt de amintit Medalia pentru merite deosebite a Forțelor Terestre ale SUA (US Army Commedation Medal), Medalia ONU cu semnul „2 silver” pentru misiunea UNMEE și Medalia NATO pentru operații ,,non article five”.