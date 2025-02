Cine este controversatul preot Ciprian Mega. Candidatul respins la prezidențiale, acuzat de legături cu Moscova

Preotul Ciprian Mega a fost reținut pentru că și-ar fi „regizat” incendierea propriei mașini. Apreciat și criticat pentru filmul său „21 de rubini”, preotul regizor - candidat respins la alegerile prezidențiale are un istoric plin de controverse.

Preotul Ciprian Mega a fost reținut luni pentru 24 de ore de Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș, fiind suspectat de complicitate la distrugere prin incendierea intenționată a unui autoturism parcat pe marginea DN 76.

„În fapt, în data de 5 februarie 2025, în jurul orei 00:45, cu intenţie, a fost incendiat, prin folosirea unei substanţe inflamabile care a provocat o explozie de natură să pună în pericol ceilalţi participanţi la traficul rutier, autoturismul marca Mazda 5, proprietatea S.C. E.F. S.R.L., parcat la ieşirea din localitatea Drăgăneşti spre Ştei, pe marginea DN 76, la ieşirea dintr-un spaţiu amenajat pentru parcare, care a ars în totalitate, cauzând un prejudiciu de aproximativ 4000 euro”, se menționează într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

În patru ani, preotul cunoscut pentru filmul „21 de rubini” a fost în centrul mai multor controverse: și-a acuzat unii colegi din Episcopia Ortodoxă a Oradiei că au încurajat homosexualitatea și a fost acuzat la rândul său de legături dubioase cu Moscova.

A încercat să candideze și la alegerile prezidențiale din România, contrar interdicțiilor impuse de Biserica Ortodoxă Română cu privire la implicarea preoților în politică. Iar cel mai recent, a fost acuzat că și-ar fi înscenat incendierea autoturismului, pentru a se victimiza public.

Preotul din Cipru venit în Oradea

Născut în Oradea, Ciprian Mega (39 de ani) a devenit preot ortodox din anul 2009, după ce a absolvit Seminarul Teologic din Buzău și Facultatea de Teologie din Sibiu.

Este, de asemenea, absolvent de studii post-universitare la Londra și Nottingham (Marea Britanie).

Din anul 2010, a fost transferat în Biserica Ortodoxă a Ciprului, unde a slujit ca preot, pentru doi ani, la Nicosia. În 2012 a format parohia românească din Cipru, iar doi ani mai târziu a devenit ctitor al primei biserici românești din Cipru.

„Este un exil pe care mi l-am şi asumat. Când eram student, am scris un roman, o poveste istorico-ficţională care surprindea pasaje din istoria BOR în interbelic şi în comunism. Nu am realizat atunci dimensiunile poveştii care va urma. Un episcop, astăzi răposat, care inspirase un personaj din carte, s-a asigurat ca primul tiraj să nu ajungă-n librării. Momentul acela m-a aşezat în umbra aceasta de nonconformist. De aceea nu am încăput în ţară. În Cipru, slujesc din 2010. Am întâlnit un mitropolit cumsecade, care m-a încurajat. Mi-a oferit o bursă pentru un doctorat în Anglia şi m-a angajat, în acelaşi timp, preot la o parohie de limbă greacă. Ulterior, cu acordul dumnealui, am format o comunitate românească în insulă şi am construit singura biserică românească din această ţară, cu un mic aşezământ social pe lângă ea”, relata preotul, în 2017, pentru Adevărul.

Revenit în România din 2018, s-a stabilit la Oradea, de unde este și soția sa, cu care are patru copii. În Oradea, preotul a contribuit la ridicarea bisericii în stil muşatin cu hramul Sfântul Spiridon, în locul unei foste biserici de lemn învecinată spitalului municipal.

„Între anii 2020 - 2021, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie și prin coordonarea preotului paroh Ciprian Mega, cu ajutorul enoriașilor și a unor oameni de bine, s-a ridicat biserica parohială a enoriei Sfântul Spiridon din Oradea în locul unei biserici de lemn, care a deservit inițial Spitalul clinic de copii”, informa Episcopia Ortodoxă a Oradiei.

Acuzații de homosexualitate în Biserică

Instalarea preotului Ciprian Mega la Oradea a dat naștere unor conflicte în sânul bisericii locale, superiorii săi ierarhici fiind acuzați că ar trăi o viață neortodoxă.

Scandalul s-a amplificat din 2021, după ce preotul Ciprian Mega şi protopopul de Oradea, Simion Goga, au semnalat şefilor Episcopiei și patriarhului presupuse discuţii dintre un alt preot care ar avea inclinații homosexuale și un bărbat, angajat în justiția bihoreană.

Preotul Ciprian Mega a trimis imaginile cu capturile conversației protopopului de Oradea, pentru a fi transmise episcopului. Printr-o adresă trimisă ierarhilor ortodocși orădeni în 2021, el a solicitat Episcopiei să nu trimită niciun homosexual în soborul care va participa la sfințirea bisericii ridicate în Oradea.

„Eu am primit, pe whatsapp, fotografii care cuprindeau conversații erotice între doi bărbați, discuții care făceau referire la relația lor homosexuală. Ele circulau printre preoții din zonă și printre teologi, care se amuzau, întrucât unul dintre cei doi este consilier eparhial, apropiatul episcopului Oradiei. Lucrul acesta se întâmpla în vara anului 2021. Întrucât, în acea perioadă, respectivul consilier era diacon și-l însoțea pe episcopul Sofronie Drincec la fiecare slujbă, iar noi urma să avem sfințirea Bisericii Sfântul Spiridon, perspectiva participării acelui domn în soborul slujitor m-a speriat. M-am adresat, respectuos și în conformitate cu procedura bisericească, forurilor ierarhice superioare, cu rugămintea ca domnul respectiv să nu fie inclus pe lista clericilor care aveau să participe la sfințire. De altfel, acea persoană nu a participat la sfințire, fapt pentru care îi mulțumesc Părintelui Patriarh, care a dat dovadă de înțelegere firească în acest sens”, relata preotul Mega, într-un interviu publicat de Adevărul, în 2023.

Ulterior, Ciprian Mega și protopopul Simion Goga au fost puşi sub urmărire penală pentru violarea vieţii private, în varianta agravată, „prin divulgarea către o altă persoană” a unor discuţii private, faptă pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Reprezentanții Episcopiei Ortodoxe a Oradiei au considerat calomniatoare acuzațiile aduse de Ciprian Mega unor clerici.

„Escaladarea aberantă a întregii situații este rodul exclusiv al unei minți cu bogată imaginație regizorală, o minte familiarizată cu ficțiunea și tentată de sexualizarea oricărei relații interumane – lucruri ușor vandabile în vremurile noastre amprentate de promiscuitate – la care se adaugă setea de rating a presei de pretutindeni. Pe această cale și în acest nefericit context, dezavuăm încercarea de (auto)promovare a calomniatorului și în același timp de defăimare a unui om nevinovat (implicit, a familiei sale), precum și a instituției din care acesta face parte. Referitor la toate celelalte acuzații mincinoase ale preotului Ciprian-Romeo Mega, îi sfătuim pe toți credincioșii să le trateze ca atare, ele fiind doar fabulațiile unei minți familiarizate cu fantezia atât de utilă în spațiul cinematografic, dar nu și în cel al Bisericii”, informa, în 2023, Episcopia Ortodoxă a Oradiei.

Filmul „21 de rubini” prezentat la Moscova

Conflictul dintre preot și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române a fost alimentat și de filmul său, „21 de rubini”, lansat la sfârșitul anului 2023, o producție cinematografică de două ore și jumătate despre corupția din Biserica Ortodoxă, din administrația și justiția din România, precum și influența și interesele puterilor occidentale în România.

Filmul cu o distribuție din care fac parte actorii Mickey Rourke și Dorel Vișan a stârnit controverse atât prin tema abordată, dar și prin prezentarea sa la Festivalul Internațional de Film de la Moscova.

„Participarea benevolă, în actualul tragic context, la un festival de film patronat de personaje asociate la nivel internațional cu crime în masă și cu distrugerea unei țări suverane agresate printr-un sângeros 'război sfânt', nu e chiar o victorie a bunului-simț. Nici Berlinul nu era o destinație favorită pe care scriitorii și artiștii străini să o fi ales pentru culegerea vreunui premiu în vremea când Germania lui Hitler invada Polonia și apoi Europa”, afirma Vasile Bănescu, fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei, potrivit Hotnews.ro.

În octombrie 2024, Ciprian Mega a revenit în atenția publicului după ce și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale din România. A adunat în secret peste 220.000 de semnături, însă Biroul Electoral Central i-a respins dosarul de candidatură, după ce a constatat că poate „contoriza”, din diferite motive, doar 176.493 de semnături.

Acuzații grave aduse de Episcopie

În ianuarie 2025, Episcopia Ortodoxă a Oradei l-a suspendat de la slujire pe Ciprian Mega. Acesta a mai fost acuzat că a fost plantat în Biserica Ortodoxă a României (BOR) de către Biserica Ortodoxă Rusă și că slujește contra intereselor țării.

„Am aflat și eu, în urma celorlalți, fiindu-mi redirecționat un mesaj distribuit de protopopii eparhiei, că am fost oprit de la slujire pentru o perioadă de 30 de zile. Acțiunea episcopului nu este doar necanonică și nestatutară, încălcând toate procedurile “Regulamentului instanțelor de judecată ale BOR”, ci este și ilegală, întrucât această măsură administrativă mi s-a aplicat într-o perioadă în care Episcopia fusese înștiințată că mă găsesc în concediu medical”, arăta preotul Ciprian Mega.

Episcopul Sofronie a dispus „oprirea totală de la slujire a preotului Ciprian-Romeo Mega, pentru o perioadă de 30 zile, şi efectuarea cercetării disciplinare bisericeşti, precum şi suspendarea din funcţia de paroh, începând cu data de 15 ianuarie”.

Reprezentanții Episcopiei i-au invitat pe cititorii comunicatului să nu piardă din vedere dinamica cu totul neobişnuită a celor exact șapte ani de slujire în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei ai preotului regizor, pe cât de excentrică, pe atât de anarhică, arată comunicatul transmis publicației Bihoreanul.

„Motiv pentru care a fost hirotonit doar pentru a sluji în Cipru, un alt fief al oligarhilor şi mafiei ruseşti, care acţionează şi gândesc în perfectă armonie cu preotul în cauză, motiv pentru care a şi fost promovat şi „racolat”, apoi implantat, cu insistenţe nenumărate, în Biserica Ortodoxă Română pentru a ţese tulburări şi intrigi, pentru a destabiliza şi a lucra în alt sens, cu finalitate politică, ceea ce vedem în zilele noastre. De aici sprijinul bănesc pentru construirea bisericii parohiale din Oradea, pentru care s-a lăudat că a primit cadou un policandru de la Mitropolitul Ilarion Alfeyev, fost Mitropolit pentru relaţii externe al Bisericii Ruse, o personalitate foarte influentă şi enigmatică”, se arată în comunicatul citat.

Preotul a respins acuzațiile, declarând că nu a primit niciun ajutor din afara țării și nici vreun „policandru de la vreun mitropolit rus”.